Zara Home uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan evinize en uygun ürünleri bulabilir ve satın alabilirsiniz.

Evinizde değişiklik yapmak istiyorsanız ve en uygun ürünleri arıyorsanız, Zara Home uygulaması üzerinden çok farklı alternatif ürünler bulabilirsiniz. Yatak odası, oturma odası, mutfak, yemek odası, banyo gibi kategorilerde onlarca farklı ürün yelpazesi sunan uygulamada ilginizi çekecek ürünlere ulaşabilirsiniz.

Kokular, çocuk ürünleri ve plaj ürünleri gibi alternatif ürün kategorileri de sunan Zara Home uygulamasında, önerilen ürünlere göz atarak evinize uygun ürünler bulabilirsiniz. Beğendiğiniz ürünlerin varsa model ve renk seçeneklerini belirledikten sonra sepetinize ekleyerek güvenli bir şekilde satın alabileceğiniz Zara Home uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, evinize yeni bir soluk getirecek ürünleri incelemeye başlayabilirsiniz.