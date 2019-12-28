Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan oyun severlere sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen Zen Idle, top yığınlarını farklı parkurlardan geçirerek topların patlamadan hedefe ulaşmasını sağlayacağınız ve yeni rekorlar kırmak için mücadele edeceğiniz eşsiz bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, yukarıdan hızla gelen yüzlerce topu kontrol ederek zarar görmemeleri için çaba göstermek ve çeşitli mekanizmalardan geçirterek parkurun sonuna taşımaktır.

Toplar farklı renklerde büyüklüklerde olabilir. Bu nedenle kontrolü iyi sağlamalı ve dönen çubukların topları patlatmasına izin vermeden parkuru tamamlamalısınız. Parkurun sonuna ne kadar çok top taşırdanız o kadar fazla puan kazanırsınız.

Bu sayede seviye atlayarak yeni parkurların kilidini açabilir ve gittikçe zorlaşan bölümlerde yarışabilirsiniz. Yeni rekorlar kırarak adınızı zirveye yazdırabilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyunculara hizmet veren Zen Idle, sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyundur.