Zombie Tactics, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz zombili aksiyon strateji oyunu. Her tarafınızı zombiler sarmış durumda ve insanlığın son umudusunuz. Zombilerden nefret eden hayatta kalan insanların yardımını da alarak zombi istilasından kurtulmaya çalışıyorsunuz. Zorluk düzeyi gittikçe yükselen oyun, zaman geçirmek için birebir. Zombili hızlı tempolu oyunları seviyorsanız, stratejik düşünerek hayatta kalabileceğiniz Zombie Tactics’i öneririm.

Kuş bakışı kamera açısından oynanış sunan Zombie Tactics, farklı türleri harmanlayan süper eğlenceli bir mobil oyun. İndirmesi de oynaması da ücretsiz, oyun zevkini bozan sıkıcı reklamlarla karşılaşmıyorsunuz. Oyunda kartlar büyük önem taşıyor. Onları kullanarak üzerinize dört bir yandan gelen kana susamış yürüyen ölüleri yavaşlatıyor veya durduruyorsunuz. İlerledikçe yeni kartlar açılıyor, kartlarınızı yükseltebiliyorsunuz. Zombiler akın akın geliyor ancak fazlasıyla kolay bulanlar için özel bir mod da (sonsuz mod olarak geçiyor) tasarlanmış. Oyun, online değil; yıldızları toplayarak diğer oyuncuların önüne geçebilirsiniz. Unutmadan, sandıkları mutlaka alın; içlerinden harika ödüller çıkıyor.