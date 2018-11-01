4Enjoy Game’in mobil bulmaca oyunlarından birisi olan Zoo Rescue ile eğlence dolu anlar bizleri bekliyor. Renkli içeriklere sahip olan mobil yapım da yaşadığımız yeri kendi zevkimize göre tasarlayacak ve eğlenceli anlar yaşayacağız. Oyun içerisinde aynı cinsteki meyveleri patlatarak yok etmeye çalışacak ve çeşitli seviyeleri geçmeye çalışacağız.

Oyuncular her geçtikleri bölüm sonrasında yaşam alanlarını dekore edebilecekler. Çeşitli süsler kullanabilecek, dilediğimiz ağaçları dikebileceğimiz alanımızda aveta hayvanlar için bir yerleşim yeri oluşturmaya çalışacağız. Gerçek bir hayvanat bahçesini canlandıracak olan oyun da arkadaşlarımızla da yarışabileceğiz.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından mobil platformda oynanan Zoo Rescue Google Play’de son güncellemesini 13 Ekim’de aldı. Ayrıca yapım 4.6 gibi bir incelemeye sahip.