ZY Play, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir fotoğraf çekme uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Telefonlarınızda yer alan kamera uygulamalarına alternatif olarak kullanabileceğiniz bir uygulama olarak dikkatimizi çeken ZY Play, yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bir uygulamadır. Pek çok akıllı fonksiyonuyla ön plana çıkan uygulama ile harika fotoğraflar oluşturabiliyorsunuz. Profesyonellerin kullandığı tarzda özelliklerin de yer aldığı ZY Play uygualması kolay kullanımıyla da kullanıcıları yormuyor. Küçük bir kaç hareket ile daha hoş fotoğraflar oluşturabileceğiniz ZY Play uygulamasını mutlaka denemelisiniz. Fotoğraf çekmeyi ve çekinmeyi seviyorsanız denemeniz gereken bir uygulama olduğunu söyleyebilirim.

ZY Play uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.