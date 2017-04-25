Araştırmaya Göre Oyun Hileleri ve Modlar Çocukları Siber Suça İtiyor

Eğer GTA 5'i veya Skyrim'i modlayıp oynuyorsanız veya bu oyunlarda hile yaparak avantaj sağlıyorsanız çabuk klavyelerinizi sakince yere bırakın ve polisler evinizi basmadan önce güvenlik güçllerine teslim olun; çünkü yeni yapılan bir araştırmaya göre siz potansiyel bir suçlusunuz.

Yanlış duymadınız, İngiltere'de yapılan ve büyük tartışmalara neden olan bir araştırma oyun oynarken oyun modları veya oyun hileleri gibi araçlara başvuran oyuncuların siber suça eğilimleri olduğunu iddia ediyor. Araştırmayı yürüten İngiltere NCA - National Crime Agency (Ulusal Suç Ajansı), araştırmada genç suçlularla diyaloglar kurmuş ve bir takım veriler elde etmiş. Bu verilere göre oyun hilelerine ve oyun modlarına erişebilmek, genç insanlara suç yeteneklerini geliştirebilme imkanı veriyormuş ve hacker olmalarını kolaylaştırıyormuş.

Bu tür hile ve modları kullanan gençlerin siber suça teşebbüs etmesinin sebebi ise "bir mücadelenin üstesinden gelme hissi" olarak gösteriliyor. Bu sayede gençler yaşıtlarına ve arkadaşlarına kendilerini kanıtlayabiliyorlarmış.

Araştırma bir başka konuda ise biraz daha az tartışılacak veriler elde etmiş. Truva atı gibi virüs ve zararlı yazılımlara, DDoS araçlarına ve bu araçların ve yazılımların nasıl kullanıldığına ilişkin kılavuzlara erişimin kolaylaşması, bilgi seviyesi yüksek olmayan bilgisayar kullanıcılarının bile siber suça adım atmasını kolaylaştırıyormuş.

NCA, araştırma sonucunda elde edilen verilere dayanarak gençlerin siber suça bulaşmamaları için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini de açıklıyor. NCA'ya göre gençler kodlama ve programlamaya ve oyun dünyası ile siber dünyadaki iş olanaklarına yönlendirilerek siber suça karışmaları önlenebilirmiş. Bu sayede gençler aradıkları zorlu mücadeleleri başarma ve saygı görme hislerini yakalayabilirlermiş.

Araştırma gerçekten tepki çekecek ve ciddi tartışmalar yaratacak nitelikte. Görüşlerinizi yorum bölümümüzde bizimle ve diğer Tamindir takipçileriyle paylaşabilirsiniz.

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