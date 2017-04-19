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Artık Microsoft Hesabınıza Şifre Kullanmadan Girebileceksiniz

Artık Microsoft Hesabınıza Şifresiz Kullanmadan Girebileceksiniz

Microsoft'un geliştirdiği yeni bir sistem ile kullanıcılar mobil akılı cihazlardaki hesaplarına erişmek için şifre kullanmak zorunda kalmayacaklar. Microsoft, bu yeni altyapıyla hesapların daha güvenli olduğunu da açıkladı.

 Microsoft'un resmi blog sayfasında yayınlanan bir bildiride, "İnanın en az biz de sizin kadar şifre kullanmaktan çok hoşlanmıyoruz. Bunun için size daha modern bir güvenlik altyapısı sunmaya karar verdik." şeklinde bir yazı paylaştı. Bu yeni sistemin sadece mobil telefonlar üzerinden kullanılabileceğinin de altını çizen Microsoft, akıllı telefon kullanıcılarının bu özelliği nasıl kullanabileceklerini de şöyle paylaştı;

  • İlk olarak kullanıcılar Android ve iOS platformlarda kullanmak üzere "Microsoft Authenticator" uygulamasını edinmeliler,
  • Hali hazırda bu uygulamayı edinmiş olanlar, burada 'telefonla girişe izin ver" ya da  "Enable phone sign-in" seçeneğini işaretlemeliler,
  • Eğer yeni iOS üzerinde bir hesap açıyorsanız sistem size otomatik olarak telefonlardan giriş yapıp yapmayacağınızı soruyor zaten, ancak Android kullanıcıları bazı farklı işlemlerde yapıyorlar,
  • Bu aşamalardan sonra PC'nizi kullanarak Microsoft hesabınıza girmeyi denemelisiniz,
  • Bunu yaptığınızda Microsoft'tan gelen bir bildiriyle karşılaşacaksınız, bu bildiri mobil cihazınızdan OTP kodu kullanmamayı onaylayıp onaylamadığınız soruyor,
  • Daha güçlü bir koruma arzu ediyorsanız, daha kişisel bir kod ile bu sistemi çok daha güvenli kılabiliyorsunuz.

İndir28 MB
Microsoft Authenticator iOS
Microsoft Authenticator iOS iPhone ve iPad İçin İki Adımlı Doğrulama Uygulaması

İndir
Microsoft Authenticator Android
Microsoft Authenticator Android Android İçin İki Aşamalı Doğrulama Uygulaması

Microsoft bu yöntemle, sürekli elimizin altında olmasını isteyebileceğimiz Microsoft tabanlı tüm uygulamalara mobil üzerinden erişimi de hızlandırmış oluyor.

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Yazar: - 19.04.2017

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