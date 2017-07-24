?     Geri Bildirim
TamindirHaberİnternetBeşiktaş'ın Üçüncü Yıldızına Vodafone'dan Mobil Kampanya

Beşiktaş'ın Üçüncü Yıldızına Vodafone'dan Mobil Kampanya

Vodafone Üç yıldızlı Forma

Son iki futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, geçen sezon şampiyonluk ipini göğüslemesiyle beraber toplamda 15. Şampiyonluğunu ilan etmiş ve formasına üçüncü yıldızı eklemeye hak kazanmıştı. Yeni sezona üç yıldızlı formalarıyla çıkacak olan Kara Kartal’ın forma göğüs sponsoru Vodafone, bu üçüncü yıldıza özel bir kampanya başlattı.

Vodafone tarafından başlatılan kampanya dahilinde, Beşiktaş’ın 2017-2018 sezonu için tasarlanan üç yıldızlı formalardan satın alıp fişini ya da faturasını Vodafone mağazalarına getirenler 11 GB’lık Vodafone Red tarifesini 50 TL’den satın alabilecekler. Kampanyaya hak kazananlar ister numaralarını Red tarifesine taşıyabilir, isterlerse de yeni bir hat alabilirler.

31 Ağustos’a kadar devam eden kampanyadan yararlanabilmek için formaların yalnızca Kartal Yuvası ve Adidas mağazalarından satın almak gerekiyor. Ayrıca yeni sezon yetişkin formalarından satın almak şart. Zira mağazalardaki formaların çocuk bedenleri kampanyaya dahil değil.

Üç Yıldızlı Forma

Üç yıldızlı yeni sezon formaları iç saha, deplasman ve alternatif olmak üzere üç farklı modelden oluşuyor. İç saha forması beyaz ağırlıklı iken deplasman formaları ince çubuklu siyah beyaz renkler taşıyor. Alternatif forma olarak kulüp, uzun bir aradan sonra yeniden gri renkli formaları satışa çıkardı. Adidas tarafından üretilen üç yıldızlı yeni sezon formalarını 169 TL’den satın alabilirsiniz.

'Come to Beşiktaş' Tayfası Instagram Rekorunu Kırdı

Vodafone da 15 Temmuz İçin Özel Bir Paket Sundu

Editöre Yaz:
Yazar: - 24.07.2017

Beşiktaş'ın Üçüncü Yıldızına Vodafone'dan Mobil Kampanya İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

8GB Bellekli OnePlus 5 Sevkiyata Hazır! 8GB Bellekli OnePlus 5 Sevkiyata Hazır! Amiral gemisi katili olarak da bilinen OnePlus 5'in 8GB RAM barındıran sürümleri sevkiyat için hazır durumda. Yeni sürümlerin ABD'ye gidecek…
Ay Tozlarının Bulunduğu Çanta 6 Milyon Liraya Satıldı! Ay Tozlarının Bulunduğu Çanta 6 Milyon Liraya Satıldı!Ay yüzeyinden toplanan toz ve taşların bulunduğu çanta satıldı. Çanta 6.3 milyon liraya ile alıcı buldu. 20 Temmuz'da Apollo 1 ile yapılan… Samsung Galaxy S8 Active'nin Fotoğrafları Sızdırıldı Samsung Galaxy S8 Active'nin Fotoğrafları SızdırıldıGüney Kore'li üretici Samsung'un dayanıklı telefon serisi olan Active'in son modeli S8 Active'e ait fotoğraflar sızdırıldı. Telefon, tasarım…
Overwatch'a Silah Giydirmeleri Gelebilir Mozilla Firefox Focus, 1 Milyon İndirilme Rakamına Ulaştı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

İNTERNET HABERLERİ