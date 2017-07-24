Beşiktaş'ın Üçüncü Yıldızına Vodafone'dan Mobil Kampanya

Son iki futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, geçen sezon şampiyonluk ipini göğüslemesiyle beraber toplamda 15. Şampiyonluğunu ilan etmiş ve formasına üçüncü yıldızı eklemeye hak kazanmıştı. Yeni sezona üç yıldızlı formalarıyla çıkacak olan Kara Kartal’ın forma göğüs sponsoru Vodafone, bu üçüncü yıldıza özel bir kampanya başlattı.

Vodafone tarafından başlatılan kampanya dahilinde, Beşiktaş’ın 2017-2018 sezonu için tasarlanan üç yıldızlı formalardan satın alıp fişini ya da faturasını Vodafone mağazalarına getirenler 11 GB’lık Vodafone Red tarifesini 50 TL’den satın alabilecekler. Kampanyaya hak kazananlar ister numaralarını Red tarifesine taşıyabilir, isterlerse de yeni bir hat alabilirler.

31 Ağustos’a kadar devam eden kampanyadan yararlanabilmek için formaların yalnızca Kartal Yuvası ve Adidas mağazalarından satın almak gerekiyor. Ayrıca yeni sezon yetişkin formalarından satın almak şart. Zira mağazalardaki formaların çocuk bedenleri kampanyaya dahil değil.

Üç yıldızlı yeni sezon formaları iç saha, deplasman ve alternatif olmak üzere üç farklı modelden oluşuyor. İç saha forması beyaz ağırlıklı iken deplasman formaları ince çubuklu siyah beyaz renkler taşıyor. Alternatif forma olarak kulüp, uzun bir aradan sonra yeniden gri renkli formaları satışa çıkardı. Adidas tarafından üretilen üç yıldızlı yeni sezon formalarını 169 TL’den satın alabilirsiniz.

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