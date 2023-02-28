Afetlerde Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından vatandaşlarımız yaralarını sarmaya çalışırken Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada vatandaşların afet durumlarına kişisel verilerini korumayla ilgili dikkat etmeleri gereken noktalara değinildi.

Kişisel Verilerin Korunması Neden Önemlidir?

Kişisel verilerin korunması; işletme, kişi ve kurumlar açısından büyük önem taşıyor. Kişisel verilerin korunması kanunlaştırılarak kişiler koruma altına alınmıştır. Hiç kimsenin kişisel verileri bilinçsiz şekilde toplanamaz. Bu sayede kişilerin bilgilerinin yayılması ve bunun sonucunda mağdur duruma düşürülmesi engellenmiş olur.

Kişisel verilerin koruma altına alınması sayesinde hukuka uygun olmayacak şekillerde işlenmesine de önemli ölçüde engel olur. Kişisel verilere konu olan bilgilerden bazıları şunlardır;

Kimlik bilgileri,

E-posta adresi,

Telefon numarası,

Parmak izi,

Güvenlik tedbirlerine dayalı bilgiler,

Ses, görüntü ve resim kayıtları.

Yukarıda sıraladığımız kimlik bilgilerinin özellikle üçüncü şahısların eline geçmemesi gerekiyor. Aksi takdirde istenmeyen güvenlik açısından zafiyet oluşturan durumlarla karşılaşılabilir.

Afetlerde Kişisel Verilerin Korunması Noktasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Sosyal medya platformları arasında paylaşım yaparken acele edilmemelidir.

Şüphe duyulan tüm durumlarda hemen şifre/parolalar değiştirilmelidir.

Herhangi kişisel veri paylaşımı öncesinde karşıdaki kişinin kim olduğunu bilmek gerekir.

Banka bilgileri gibi hassas konularda kişisel verileri ele geçirmek için oluşturulan oltalama amaçlı içeriklerin hızlıca hem bankaya hem de kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerekir.

Hukuka aykırı olabilecek paylaşımlardan uzak durulmalıdır.

Resmi kurumlarla kuruluşların uygulamalarının taklitlerini yapan kaynağı belli olmayan uygulamalara karşıda çok dikkatli olunmalıdır.

Başkalarıyla ve kendinizle ilgili yaptığınız paylaşımlarda bilgilerle ilgili çok dikkatli olmalısınız. Mağduriyet, ayrımcılık gibi durumlara sebep olabilecek paylaşımlar yapılmamalıdır.

Resmi kurum ve kuruluşlara ait uygulamaları taklit eden kaynağı belirsiz uygulamalara karşı da çok dikkatli olunmalıdır.

Kişisel veri içerikli paylaşımların afetlerden etkilenen insanlar üzerindeki etkilerinin mutlaka ele alınması gerekir.

Kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan web siteleriyle logoların kopyalayıp insanların kişisel verilerini ele geçirmeye yönelik mesaj ve iletilere karşı da sorgulayıcı olunması gerekir.

Afetlerde kişisel verilerin korunması hakkında dikkat edilmesi gerenler ile ilgili hazırladığımız rehberimizin ardından Doğal Afet Anında Faydalı Olabilecek Uygulamalar başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.