Arka Arkaya İzlemek İsteyeceğiniz En İyi Al Pacino Filmleri

20. yüzyılın en iyi oyuncularından biri olan Al Pacino, 25 Nisan 1940 tarihinde New York City’de doğmuştur. Tam ismi Alfredo James Pacino’dur. Zorlu bir hayat geçiren ve sıkıntılı bir bölgede büyüyen Al Pacino küçüklüğünden beri beyzbol oyuncusu olmak istiyordu. Kariyerine ise bir tiyatrocu olarak başladı ve Broadway’de sahneye çıktı. 1969 yılında ise Me, Natalie isimli filmde oynadı ve Al Pacino kariyerinin devamında adeta bir ikon haline geldi. Biz de sizler için ünlü oyuncunun en iyi filmlerini derledik. Al Pacino filmlerini keşfetmek istiyorsanız aşağıdaki liste tam size göre.

Gelmiş Geçmiş En İyi Al Pacino Filmleri

Serpico (1973)

New York City polis departmanındaki bir takım yasa dışı olayları açığa çıkarmaya çalışan bir polisin hikayesinin anlatıldığı bu film gerçek olaylardan esinlenmiştir.

Tür : Biyografi, Suç, Dram

: Biyografi, Suç, Dram Oyuncular : Al Pacino, John Randolph, Jack Kehoe

: Al Pacino, John Randolph, Jack Kehoe IMDB Puanı: 7.7

The Godfather: Part II (1974)

Al Pacino’yu tüm dünyaya tanıtan ilk Godfather filminden sonra devam filminde Al Pacino’nun kariyerindeki belki de en iyi oyunculuklarından birine tanıklık ediyoruz. Al Pacino’nun çok önemli bir rolü üstlendiği bu filmde ünlü oyuncu adeta tarih yazmıştır. Al Pacino filmleri içerisindeki en özel yapımlardan biri olan The Godfather Part II muhakkak izlenmesi gereken bir eserdir.

Tür : Suç, Dram

: Suç, Dram Oyuncular : Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall

: Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall IMDB Puanı: 9.0

Dog Day Afternoon (1975)

Tıpkı Serpico’da olduğu gibi bu film de gerçek bir olaydan esinlenmiştir. 3 amatör banka soyguncusunun hikayesini konu alan bu yapım Al Pacino filmleri arasında en değeri bilinmeyenlerden biridir. Basit bir banka soygunununda işler yolunda gitmiyor ve her şey sarpa sarıyor.

Tür : Suç, Dram

: Suç, Dram Oyuncular : Al Pacino, John Cazale

: Al Pacino, John Cazale IMDB Puanı: 8.0

Scarface (1983)

Godfather’dan sonra Al Pacino filmleri arasında en ikonik hale gelmiş olan film hangisidir desek muhtemelen Scarface cevabını alırız. Kübalı bir göçmenin hikayesinin anlatıldığı bu film son derece etkileyici sahnelere sahiptir. Sıfırdan bir hayat kurmaya çalışan Tony Montana’nın basit işler yaparak para kazanmaya çalıştığı bu filmde karakterin kısa bir süre içerisinde nasıl uyuşturucu baronu haline geldiğini izliyoruz. Al Pacino’nun Al Pacino olduğu filmdir desek yanılmayız herhalde.

Tür : Suç, Dram

: Suç, Dram Oyuncular : Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer

: Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer IMDB Puanı: 8.3

Scent of a Woman (1992)

Frank Slade adında kör bir adamı canlandıran Al Pacino’nun en dokunaklı filmlerinden biri olan Scent of a Woman dilimizde “Kadın Kokusu” olarak biliniyor. Yaşamına son vermeden önce bir tatile çıkmak ve son kez doyasıya eğlenmek isteyen bu kör adam ile ona eşlik etmesi için para verdiği genç öğrencinin süreç içerisinde aralarında gelişen hikaye beyaz perdeye taşınmış.

Tür : Dram

: Dram Oyuncular : Al Pacino, Chris O'Donnell, James Rebhorn

: Al Pacino, Chris O'Donnell, James Rebhorn IMDB Puanı: 8.0

Heat (1995)

Al Pacino’yu genellikle ağır filmlerde görüyoruz. Heat filmi ise oldukça hareketli ve aksiyon dolu bir yapım. Robert De Niro filmlerinden biri olan Heat’de bu iki usta oyuncunun karşılıklı rol alması paha biçilemez seyir zevki doğuruyor. Kaliteli oyunculuklarla bezenmiş sıkı bir aksiyon filmi arıyorsanız Heat’i mutlaka izlemelisiniz.

Tür : Polisiye, Gerilim

: Polisiye, Gerilim Oyuncular : Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Jon Voight, Tom Sizemore

: Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Jon Voight, Tom Sizemore IMDB Puanı: 8.2

The Devil's Advocate (1997)

Ülkemizde “Şeytanın Avukatı” olarak bilinen bu filmde Al Pacino bizzat şeytanın kendisini canlandırmaktadır. Ayrıca en iyi Keanu Reeves filmlerinden biri olan Şeytanın Avukatı son derece başarılı bir yapımdır. Başarılı bir avukatı canlandıran Keanu Reeves, Al Pacino’nun canlandırdığı ünlü bir avukat tarafından işe alınır ve sonrasında olaylar gelişir.

Tür : Dram, Gerilim, Gizem

: Dram, Gerilim, Gizem Oyuncular : Keanu Reeves, Al Pacino, Charlize Theron, Jeffrey Jones, Judith Ivey

: Keanu Reeves, Al Pacino, Charlize Theron, Jeffrey Jones, Judith Ivey IMDB Puanı: 7.5

Insomnia (2002)

Los Angeles polis departmanından iki dedektif olan Will Dormer ve Hap Eckhart'ın bir cinayet vakasını çözmeye çalışmasını anlatır. Ancak, soruşturma sırasında Al Pacino’nun canlandırdığı Will Dormer çok ciddi uyku problemi yaşamaya başlar ve bu da işlerin yolunda gitmemesine neden olur. Türkçemize “Uykusuz” şeklinde çevrilen bu film mutlaka izlenmesi gereken bir Al Pacino filmidir.

Tür : Gerilim, Gizem, Suç

: Gerilim, Gizem, Suç Oyuncular : Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank, Maura Tierney, Martin Donovan

: Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank, Maura Tierney, Martin Donovan IMDB Puanı: 7.2

The Irishman (2019)

En son çıkan Al Pacino filmlerinden biri olan The Irishman Netflix için özel olarak hazırlanmış bir yapım. 3 saat 29 dakikalık upuzun bir film olan The Irishman Robert De Niro ve Al Pacino’yu bir kez daha beraber izlememize imkan veriyor.

Tür : Suç, Dram, Biyografi

: Suç, Dram, Biyografi Oyuncular : Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Ray Romano

: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Ray Romano IMDB Puanı: 7.9

Once Upon a Time in Hollywood (2019)

Oyuncu kadrosu adeta bir yıldızlar geçidi gibi olan bu filmde Al Pacino’nun ekran süresi biraz kısa olsa da ünlü oyuncu karizmasıyla akıllarda kalmayı başarıyor. En iyi Quentin Tarantino filmlerinden biri olan Once Upon a Time in Hollywood her film severin muhakkak izlemesi gereken bir yapım.

Tür : Komedi, Dram

: Komedi, Dram Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell

: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell IMDB Puanı: 7.6

