Apple M2 Ultra Mac Studio Özellikleri ve Fiyatı

Apple Mac Studio; M2 Ultra ve M2 Max çiplerle piyasaya çıktı. Daha önceki modeline kıyasla üstün performansıyla dikkat çekiyor. Apple, yenilediği bu cihazı çığır açan performansa sahip olarak nitelendiriyor. Bundan dolayı güçlü Intel tabanlı 27 inç iMac’ide geride bırakıyor.

Apple M2 Ultra Mac Studio Özellikleri

Apple M2 Ultra Mac Studio;

24 çekirdekli CPU,

76 çekirdekli GPU,

32 çekirdekli Neural Engine,

800 GB/s bellek bant genişliğinde 192 GB RAM’dan oluşuyor.

8 TB’a kadar depolama,

HEVC, H.264, ProRes encode ve desteği ile birlikte geliyor.

Apple Mac Studio’nun işlemcisi M2 Max; Intel işlemcili modele göre 4 kat daha hızlıdır. M2 Ultra’ysa Intel işlemcili modelden 6 kat daha hızlı performansa sahiptir. M2 Ultra, M1 Ultra’dan %20 daha iyi CPU performanslıdır. Ayrıca %30’da GPU performansı sunuyor.

Apple M2 Ultra Mac Studio; 4 adet Thunderbolt bağlantı noktasından oluşuyor. Apple Mac Studio;

1 adet 10GB Ethernet bağlantı noktası,

İki USB-A bağlantı noktası,

Bir adette HDMI bağlantı noktasıyla dikkat çekiyor.

Cihazın ön tarafında ikişer tane USB-C ile SD kart yuvası vardır. Cihaz aynı zamanda 6 adet Pro Display XDR’lik destek de sunuyor. Mac Studio’nun diğer dikkat çeken özelliğiyse Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E destekle kullanıcılarıyla buluştu.

Apple M2 Ultra Mac Studio Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Apple Mac Studio çıkış tarihi, 13 Haziran olarak belirlenmiştir. Cihazın 57.999 TL başlangıç fiyatıyla satışı gerçekleşiyor. Fakat M2 Ultra çiple tasarlanan cihazın güçlü ve gelişmiş performansı, fiyatının yükselmesine sebep oluyor.

M2 Ultra çipiyle geliştirilen Studio modelinin başlangıç fiyatı, 115.999 TL’dir. Cihaz için ülkemizden ön sipariş verebilirsiniz. Apple M2 Ultra Mac Studio’nun teslimi 16 Haziran itibariyle başladı.

Apple M2 Ultra Mac Studio Hangi Bilgisayar Modellerinde Var?

Apple M2 Ultra Mac Studio’nun yukarıdaki özellikleri incelendiğinde yalnızca günlük kullanım için tasarlanmadığı net olarak ortaya çıkıyor. Bu cihaz yüksek donanımdan dolayı profesyonel amaçlar için kullanılıyor. Özellikle Apple Mac Studio’nun içerisindeki M2 Ultra;

Sinema,

Veri işleme,

Fotoğrafçılık,

Siber güvenlik,

Oyun tasarımı,

Yazılım,

Animasyon gibi işlemleri profesyonelce yapan bilgisayarlarda da kullanılabiliyor.

Peki siz Apple M2 Ultra Mac Studio fiyatı ve özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.