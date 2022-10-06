Tamindir'de Ayın En Çok Okunan Blogları (1-30 Eylül)

Eylül ayı, teknoloji dünyası için oldukça dinamik ve hareketli geçti. Apple'ın satışa sunduğu yeni ürünlerinden oyun dünyasındaki yeniliklere, Android cihazların geliştirilmesinden sosyal medya platformlarına kadar pek çok alanda çeşitli içeriklerle karşınıza çıktık.

Gelin, geride bıraktığımız ayda en çok ilgi gören ve dikkat çeken bloglarımızı birlikte inceleyelim;

1- ASUS Vivobook Pro 14 OLED K3400PC İncelemesi

Eylül ayında birinci sıraya ASUS Vivobook Pro 14'ü incelediğimiz yazımız yerleşiyor. Her şeyi aynı anda sunması ile yüksek bir performans sergileyen bilgisayar modeli için çektiğimiz inceleme videosunu izleyebilirsiniz.

2- Instagram'da Silinen Mesajları Geri Getirme Nasıl Yapılır?

Sosyal medya uygulamaları arasında en popüler olan Instagram'da birçoğumuz zaman zaman mesajları yanlışlıkla silebiliyor. Peki istemeden sildiğiniz o mesajları geri getirebileceğinizi biliyor muydunuz?

Hem telefon hem de bilgisayar üzerinden yapabileceğiniz işlemler için yazımıza göz atabilirsiniz: Instagram'da Silinen Mesajları Geri Getirme

3- Apple iPhone 14 Serisi Özellikleri ve Fiyatı

7 Eylül'de tanıtımı yapılan iPhone 14 serisi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yoğun bir ilgi ile karşılandı. Kamerası, teknik detayları ve depolama alanı ile dikkat çeken 4 farklı telefon modelini gördük.

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max'i daha yakından incelemek ve güncel fiyatlarına göz atmak için: Apple iPhone 14 Serisi Özellikleri ve Fiyatı

4- ASUS Zenbook Pro Duo OLED UX8402

Anlaşılan Eylül ayı, ASUS bilgisayar modelleri için biraz şans dolu geçen bir ay oldu. Notebook modelleri ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran marka, yeni Zenbook Pro Duo modeliyle de fark yarattı diyebiliriz. Özellikle tasarım açısından farklılıklar ve yenilikler ile gelen ürünün inceleme videosunu buradan izleyebilirsiniz:

5- Instagram'da Gönderdiğiniz Takip İstekleri Nasıl Bulunur?

Instagram'da bugüne kadar gönderdiğiniz takip isteklerini toplu bir şekilde görebileceğinizi biliyor muydunuz? Evet, bu işlemi proflinizden çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Böylece takip isteklerinizde değişiklikler de yapabilirsiniz.

İzleyeceğiniz adımları incelemek için yazımızı okuyabilirsiniz: Instagram'da Gönderdiğiniz Takip İsteklerini Bulma

6- Instagram Hesap Çalma Yöntemleri: Bunlara Dikkat!

Instagram üzerinde gerçekleştirilebilecek eylemler her zaman olduğu gibi Eylül ayında da gündemden düşmemiş. En çok okunan bloglarımızdan birisi de Instagram hesaplarının hangi yollar ile çalındığı oluyor. Bu yazımızda aynı zamanda hesabınız çalındığında kurtarabilmeniz için belirli yöntemleri de paylaştık.

Okumak için: Instagram Hesap Çalma Yöntemleri

7- WhatsApp Plus Nedir? Nasıl İndirilir ve Kullanılır?

WhatsApp Plus, birçok uygulama gibi merak konusu olmuş. Uygulamanın özellikleri ve nasıl kullandığına dair detaylı bir inceleme yaptımız blog yazısı ayın en'leri arasına girmiş. WP Plus'ın en az WhatsApp Messenger kadar ilgi gördüğünü de söylemeden geçmeyelim.

Uygulamayı buradan indirebilirsiniz:

8- YouTube MP3 Dönüştürme Nasıl Yapılır?

Video izleme ve müzik dinleme platformu olan YouTube, sayısız içerikle karşımıza çıkıyor. Bazı müzik uygulamalarında yer almayan şarkıların bulunduğu platform, bu şarkıları MP3 olarak indirme imkanı da tanıyor. Daha doğrusu yardımcı siteler sayesinde bu şarkıları cihazlarınıza indirmek mümkün oluyor.

Dilediğiniz şarkıyı nasıl indirebileceğinizi bilmiyorsanız buradaki aşamaları izleyebilirsiniz: YouTube MP3 Dönüştürme

9- Kamerası En İyi Telefonlar - 2022

Son zamanlarda birçok yeni telefon modeli ile tanıştık. Apple'dan Samsung'a, Huawei'den Xiaomi'ye kadar birçok marka yeni telefon modellerinin kamerası ile ön plana çıktı.

İşte o telefon modelleri: Kamerası En İyi Telefonlar

10- Microsoft Office Ücretsiz Kullanma Nasıl Yapılır?

Hem okul hem de iş hayatında aktif bir şekilde ihtiyaç duyulan Office programları ücretsiz bir şekilde de kullanılabiliyor. Word, Excel, PowerPoint gibi dokümanlar için alternatif yollar izleyerek ücretsiz kurulum sağlayabilirsiniz.

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