Cloudpunk'da paketleri doğru adreslere teslim etmeye çalışacağız.

Doğukan Çağlakpınar - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2020 yılının sevilen oyunlarından bir tanesi olan Cloudpunk, sanal ve ütopik yapısı ile yüzbinlerce adet kopya sattı. Açık dünyası ve fantastik oynanış atmosferi ile oyunculara alışılmışın dışında bir oynanış sunan Cloudpunk, heyecan dolu bir hikayeye de sahip. Sürükleyici bir metropol şehrine sahip olan yapımda teslimat servisinde çalışacak ve paketleri gerekli yerlere teslim etmeye çalışacağız. Oyun içerisinde iki kural yer alıyor. Bu kurallardan bir tanesi asla paket içeriğini sormamak ve paketleri doğru adresler de doğru kişilere teslim etmek olacak. Uçan bir araçla metropolde dolaşabilecek, gerekli durumlarda da yaya olarak hareket edebileceğiz. Türkçe olarak oynanabilen yapımda devasa bir şehri baştan sona keşfetme fırsatı bulacağız.

Cloudpunk Özellikleri

Türkçe dil seçeneği,

Devasa bir açık dünya,

Pek çok değişik karakter,

Kilitli ek hikayeler,

Gizli yerleri ve nesneleri keşfetme fırsatı,

Hikaye bazlı oynanış,

Yayınlandığı dönemden bu yana cazip bir fiyat etiketine sahip olan Cloudpunk başarılı pek çok satış gerçekleştirdi. ION Lands tarafından geliştirilen ve Steam üzerinde yayınlanan oyunda tam 13 farklı dil seçeneği bizleri bekliyor. Türkçe dil desteği sayesinde ülkemiz oyuncuları tarafından da rahatlıkla oynanabilecek olan yapımda adeta özel bir kurye rolüne bürünecek ve birbirinden farklı teslimatları gerçekleştirmeye çalışacağız. Gece gündüz döngüsünün yer almadığı oyun da oynanış atmosferi hep karanlık olacak. Şehrin şık ışıklandırmaları eşliğinde çeşitli görevleri yaparak oyunda ilerleyeceğiz.

Cloudpunk İndir

ION Lands imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Cloudpunk iki farklı sürüm eşliğinde Steam'de satışlarına devam ediyor. Oyuncular tarafından epey sevilen yapım, satışlarını giderek artırıyor.

Cloudpunk Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7/10 (64 bit)

İşlemci: AMD / Intel CPU (AMD FX-4300 or Intel i3-4130 or newer)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD / NVIDIA dedicated graphics card, with at least 2GB of dedicated VRAM and Shader Model 5.1 support (AMD R9 285 and NVIDIA GeForce GTX 760 or newer)

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Integrated or dedicated DirectX 9 compatible soundcard

Cloudpunk Önerilen Sistem Gereksinimleri