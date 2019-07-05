Daha Yaratıcı Tweetler Atmanın 10 Sırrı

Twitter paylaşımlarınızı geliştirmenin sırlarını mı arıyorsunuz? Sizi takip eden insanlardan daha çok etkileşim almak ister misiniz? Sosyal medya pazarlamacıları için ilgi çekici tweet fikirleri bulmak zor olabilir. Bu yazıda, tweetlerinizi daha yaratıcı hale getirmenin 10 sırrını paylaşarak sizlere yardımcı olacağız.

1. Sorular

Basit sorular sorun. Bu sorular, her kullanıcının cevap verebileceği sorular olmalıdır. Katılımda büyük bir gelişme olduğunu fark edeceksinizdir. Sorular kısa ve basit olduğunda kullanıcıların tweete yanıt vermeleri çok daha olasıdır çünkü kısa ve basit sorular için verebilecekleri cevabı düşünmek için uzun uzadıya düşünmelerine gerek kalmaz.

Boş bırakılan tweetler, kullanıcıların yaratıcı yönlerini göstermeleri için onlara verdiğiniz büyük bir fırsattır. Diğer bir seçenek, kullanıcılardan iki veya üç şey arasında bir seçim yapmalarını istemektir. Örnek: Instagram mı yoksa Pinterest mi? Cips mi yoksa kurabiye mi? Kahve mi yoksa çay mı?

2. Ürün Fotoğrafları

Tweetlerinizde ürünlerinize yer vermenizin hiçbir sakıncası yoktur. İnsanlar her yerde ürün görüyor. Bu, Twitter’a kaydolmanızın nedenlerinden biri değil mi? Ürününüzü kurumsal olarak değil de daha çok hikaye bağlamında paylaşmaya gayret sarf etmelisiniz. Ürününüz gerçek hayatta nasıl görünüyor, insanlar nasıl kullanıyor? Bu gibi soruları aklınızdan geçirerek en iyi şekilde nasıl paylaşılabileceğini öğrenebilirsiniz.

3. Videolar

Twitter’da paylaştığınız videolar farklı bir bağlantı üzerinden görüntülenmiyor. Bu sizin için büyük bir avantajdır çünkü kullanıcıların istedikleri, hem video izleyebilmek hem de Twitter’da kalmaya devam edebilmektir.

Videolar, bir konu hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmanın, bir ürün kullanımını öğretmenin ve bir ürün tanıtmanın harika bir yoludur.

4. Yorumlar

Gerçek müşterilerden aldığınız yorumlar, size referans olarak geri döner. Bu incelemeler ve görüşler, güven oluşturmanıza ve potansiyel müşterileri markanıza çağırmanın bir yoludur.

5. Kullanıcıların İçerikleri

Paylaşmak, önemsemektir! Retweet, Twitter hesabınızı güncel tutmanın en basit yollarından biridir ve her iki tarafın da yararınadır. Bu yöntem sayesinde hem müşteriler ile daha iyi ilişkiler kurabilirsiniz hem de daha geniş bir kitleye ulaşabilirsiniz.

Birini bir kez retweetlerseniz, sizi fark edecektir. Birini birkaç kez retweetlerseniz, sizi hatırlayacaktır.

6. Gündem

Twitter, haber ve trendlerden haberdar olmak için en mühim kaynaklardan biri haline geldi. İnsanların çoğu gündemi yakalamak için Twitter’ı tercih ediyor. Bu haberi veren ya da tekrar gönderen sizseniz, insanlar sizi önemli bir kaynak olarak görmeye başlayacaktır.

7. Düşünceleriniz

Bir konu hakkında fikirleriniz, eleştirileriniz var ise bunu kullanıcılar ile paylaşmaktan çekinmemelisiniz. Kullanıcılardan birkaç tanesinin aynı düşüncede olduğunu gördüğünüzde büyük ihtimalle şaşıracaksınız.

8. Perde Arkası

Markalar, sosyal medya vasıtası ile her geçen gün kullanıcılara sahne arkasında nelerin olduğunu göstermeye devam ediyor. Bu yöntem, size şeffaflık ve güven kazandırabilir.

9. Alıntılar

Hangi sosyal medya platformunda bulunursanız bulunun, alıntılar her zaman ilgi çeker. İnsanların alıntılardan bu kadar hoşlanmalarının nedeni, büyük bir kitle ile ilişki kurma fırsatı verebilecek kadar genel olmalarıdır.

10. Komik Görseller

Komik görseller, etkileşim oranınızı doğrudan yükseltecek kadar işe yarar bir yöntemdir. Görsel içerikler, kullanıcıların daha çabuk ilgisini çeker. Ancak unutmamalısınız ki, bu komik görsellerin, markanız ya da ürününüze uygun olup olmadığına çok dikkat etmelisiniz.