Hollanda’nın İlk Kadın Başbakanı Olacaktı: Dilan Yeşilgöz Kimdir?

Hollanda’nın ilk göçmen ve kadın başbakanı adayı Dilan Yeşilgöz, seçimlerle birlikte gündemi meşgul etmeye başladı. Aslen Tunceli’nin Dersim ilçesinden olan Yeşilgöz, 18 Haziran 1977 yılında Ankara’da doğdu.

Dilan’ın babası, Yücel Yeşilgöz’dür. Yücel Yeşilgöz, sol görüşlü bir sendikacıdır. Dilan’ın annesiyse Hollanda Mülteci Örgütü’nde (VON) direktörlük yapan Fatma Özgümüş’tür. Baba Yeşilgöz, 12 Eylül Darbesi sonrası Hollanda’ya kaçmıştır.

Dilan Yeşilgöz, 1984 yılında kız kardeşi ve annesiyle Yunanistan aracılığıyla Hollanda’ya gitti. Anne ve kızları Hollanda’ya yerleşti.

Yeşilgöz, 2014 yılında Amtredam kökenli Rene Zegerius ile hayatını birleştirdi. Ünlü siyasetçinin Moos isimli bir köpeği var. Country müzik türünü dinlemeyi çok seven politikacı, Ajax taraftarıdır.

Dilan Yeşilgöz’ün Eğitim Hayatı

Dilan Yeşilgöz’ün eğitim hayatı, Hollanda’da başladı. Gurbetçi politikacı, 1991-1997 yılları arasında Amersfoort’un Vallei Koleji’nde orta öğrenimini tamamladı.

Orta öğreniminin ardından Vrije Universiteit Amsterdam’da sosyal ve kültürel bilimlerini tamamladı. 2003 yılındaysa yönetim, kültür ve organizasyonla ilgili yüksek lisans yaptı.

Dilan Yeşilgöz’ün Siyasi Hayatı

Dilan Yeşilgöz, ilk Sosyalist Parti’de siyaset yapmaya başladı. Sosyalist Parti’de yönetim kurulu üyeliği yapan Yeşilgöz, daha sonraki dönemde İşçi Partisi’nde farklı farklı görevlerde yer aldı.

Dilan Yeşilgöz- Zegerius, 2014 ile 2017 yılları içerisinde Amstredam Belediye Meclisi’nde üye olarak çalıştı. 2017 yılındaysa Hollanda Temsilciler Meclisi Üyeliği yaptı. Hollanda Temsilciler Meclis Üyeliği 2021 yılına kadar sürdü.

2021-2022 yıllarındaysa Hollanda Ekonomik İşler ve İklim Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Takvimler 10 Ocak 2022’i gösterdiğinde Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı görevine getirildi.

Mark Rutte istifa ettikten sonra Yeşilgöz, 12 Temmuz’da Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi liderliğine adaylığını koydu. Parti yönetim kurulu tarafından resmi olay parti liderliğine aday gösterildi.

14 Ağustos 2023 tarihindeyse Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nin başına getirildi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kasım 2023 erken genel seçimlerinde Özürlük ve Demokrasi için Halk Partisi, %15 oy aldı. Böylelikle seçimlerde Yeşilgöz’ün partisi 24 sandalye çıkardı.