Dokümanları PDF'e Programsız Dönüştürme Nasıl Yapılır?

Office uygulamalarında oluşturduğunuz dokümanlarınızı PDF formatına dönüştürme k istiyorsanız, rehberimizde anlattığımız adımları uygulayarak programsız bir şekilde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Word, Excel veya PowerPoint uygulamalarında hazırladığınız dokümanları PDF’ formatına dönüştürerek paylaşmak veya saklamak istiyorsanız, herhangi bir yardımcı uygulamaya gerek kalmadan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz hemen adımları uygulamaya başlayalım.

Örnek olarak bir Word belgesini kullanalım. Daha önce hazırladığınız belgeyi açıyoruz. Sonrasında Dosya > Farklı Kaydet > Gözat adımlarını izliyoruz.

Açılan pencerede Kayıt Türü bölümünde PDF (*.pdf) uzantısını seçiyoruz ve sonrasında Kaydet butonuna tıklıyoruz. Dilerseniz aynı ekranda bulunan En İyi Duruma Getir bölümünde belgenizin boyutunu düşürebileceğiniz En Küçük Boyut seçeneğini de işaretleyebilirsiniz. Bu adımdan sonra ilgili belgeyi artık PDF olarak görüntüleyebilirsiniz.

Excel ve PowerPoint uygulamalarında da aynı adımları izleyerek Excel’i PDF’e veya PowerPoint’i PDF’e dönüştürebilirsiniz.