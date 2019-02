Dünya Oyun Piyasasını Şekillendiren 11 Kadın

Video oyunlarının üzerinde erkeklerin egemen olarak algılanması oyun sektörüne ciddi zararlar verdi. Fakat video oyunlarının ilk günlerinden beri, kadınlar tasarımdan programlamaya, sanattan pazarlamaya kadar her alanda erkeklerle aynı rolü paylaşmıştır. Geçmişe baktığımız zaman, teknolojiyi ileri boyutlara taşıyan fikirlerin, ekrana kilitlenmemize neden olan o oyunların bizzat kadınlardan geldiğini görebiliriz.

Bu yazıda, oyunların günümüzdeki haline gelmesine büyük katkı sağlayan kadınları tekrardan gün yüzüne çıkarmak için zamanda geriye gideceğiz.

Joyce Weisbecker

Video oyunlarının çıktığı ilk günler adeta vahşi batıydı. Neyse ki geleceğe büyük bir umut ile yaklaşan geliştiriciler, video oyunlarının neden bu kadar ilgi görmediğini, nelerin sıkışıp kaldığını fark etti. Bu oyun piyasasını diriltmeye öncülük edenlerden biri, mesai saatleri içinde FRED - (Flexible Recreational Educational Device) olan homebrew bilgisayarı bir araya getiren Joe Weisbecker’dı. Küçük kızı Joyce’nin bu bilgisayar ile haşır neşir olması üzerine babası, kızı üniversitede okurken ondan RCA’s Studio II için kod yazmasını istedi ve Joyce böylece tarihin ilk kadın video oyun programcısı oldu.

Carol Shaw

1978’de Atari’de işe başladıktan sonra Shaw, çok yetenekli bir programcı olarak ün kazandı. 1980’li yılların başında, henüz yeni yeni ortaya çıkan Activision tarafından yeni nesil oyun konsolu için bir uzay oyunu tasarlaması istendi. 1982’de ürettiği bu oyun, zamanın en çok oynanan oyunu olmayı başarmıştı.

Roberta Williams

Sierra On Line’nin kurucu ortağı olan Roberta Williams, metin açıklamalarını sahneyi gösteren grafikerle eşleştiren ilk macera oyunu 1980’s Mystery House’yi geliştirdi. Bu oyun, oyun piyasası üzerinde on yıl boyunca sürecek bir popüler türün başlamasına neden oldu.

Danielle Bunten Berry

Video oyunlarının ilk yıllarında henüz birçok deneyim keşfedilmeyi bekliyordu ancak Ozark Softscape’nin kurucusu Danielle Bunten isimli bağımsız geliştirici, oyunları sosyal boyuta taşımak istedi. Electronic Arts tarafından çıkarılan 1983’s M.U.L.E, daha önce eşi benzeri görülmeyen bir biçimde, oyuncuları hem işbirliğine hem de rekabete sokan çok oyunculu bir strateji oyunu idi. Ticari bakımdan başarı elde edilmemiş olsa da oyun, The Sims’i ona adayan Will Wright da dahil olmak üzere yeni nesil oyun geliştiricileri üzerinde oldukça derin bir etki bıraktı.

Brenda Romero

Brenda Romero, 1981 yılında şirketin yeni Wizardry oyunlarını test etmek için Sir-Tech Software’de işe başladı. Oyuncuların oyunlar hakkındaki sorularını yanıtlamak için yardım hattında çalışmaya terfi etti. Dahasında kılavuzlar, oyun içi diyaloglar yazmaya başladı ve sonunda Wizardry 8’de baş tasarımcı oldu. Tom Clancy’s Ghost Recon gibi kişisel projelerinin yanı sıra kolejlerde oyun tasarımı dersleri verdi.

Michiru Yamane

Otuz yıllık bir kariyere sahip Michiru Yamane, en saygın oyun müziği bestecilerinden biridir. King’s Valley II in 1998 ile tanınan Yamane, Castlevania: Symphony Of The Night gibi oyunlar sayesinde tanınırlığının ve saygınlığının arttığını görmeye başladı. Yamane’nin zengin orkestrasyonu ve karamsar melodileri, oyunlardaki duygusallığın artmasını, oyuncuların duygusal atmosferi yaşayabilmelerini sağladı.

Emily Short

İnteraktif kurgu, ilk günlerden beri video oyunlarının temelini oluşturuyor ancak bazı yapımcılar bu türü ileriye taşımak için çaba sarf etmeye hala devam ediyor. Emily Short, dünyanın en etkili ve ilerici tasarımcılarından biri olarak kabul edildi ve birçok ödüllü oyunun yaradılışının yanı sıra Inform gibi metin tabanlı oyun platformlarının geliştirilmesine katkıda bulundu. 2000 yılında Galatea isimli oyun, 70 farklı sonuyla öne çıktı ve hala duyguyu en iyi yansıtan oyunlardan biri olarak görülüyor.

Kim Swift

DigiPen’de bir öğrenci olan Kim Swift ve sınıf arkadaşlarından bazıları, oyuncuların herhangi bir yüzeyden başka bir yüzeye geçmesini sağlayacak bir fikir üzerinde çalışmalara başladı. Bu fikir size bir yerden tanıdık geliyorsa, bunun nedeni Valve’nin fikri Portal’a çevirmesi için Swift ve ekibini tutmasıdır.

Jennifer Hale

Video oyunları popülerleşmeye devam ederken, onları Hollywood filmleri ile aynı kaliteye getirme çabası ön plana çıktı. Seslendirme, video oyunlarının Hollywood filmleriyle yarışmaları için en temel gereksinimlerinden biriydi. Guinness Dünya Rekorları tarafından tüm zamanların en üretken kadın video oyunu seslendirme sanatçısı olarak adlandırılan Kanada doğumlu Jennifer Hale, “Where In The World Is Carmen Sandiego?” isimli oyunun baş karakterlerinden birini seslendirdi.

Anita Sarkeesian

Anita Sarkeesian, bu listedeki diğer isimlerden farklı olarak, oyun dünyasının kadınlara aşırı cinsiyet ayrımcılığı ile yaklaştığını savunuyor. Kendini oyuncu olarak sınıflandıran grubu oluşturanların büyük bir çoğunluğunun erkekler olduğunu reddediyor ve sanılanın aksine, grubu oluşturanların yarısının kadınlar olduğunu ileri sürüyor. Anita Sarkeesian bu yolda bazılarının öfkesini kazanırken bazılarının ise sevgisini kazandı.

Amy Robinson Sterling

Oyunlar zaman öldürmekten çok daha farklı amaçlar için de kullanılabilir, hatta bazıları hayat bile kurtarabilir. EyeWire’nin kurucu ortağı Amy Robinson Sterling ise bunu çoğundan iyi biliyor. Sterling’in projesi, nöronların yapısını üç boyutlu olarak haritalandırmaya çalışmaktı. Bunun için dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları işe aldı, onlara başarılı olmaları için her türlü motivasyonu verdi ve daha üst seviyelere geldiklerinde başkalarının nöron haritalarını düzenleme yeteneğini kazandılar.