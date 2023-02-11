Gezegenimizde zaman zaman çeşitli büyüklüklerde depremler gerçekleşiyor. Peki, en fazla kaç büyüklüğünde deprem meydana gelebilir? Bu yazıda en büyük depremin kaç büyüklüğünde olabileceğine dair merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

En Büyük Deprem Kaç Büyüklüğünde Olabilir?

Bu zamana kadar meydana gelen en büyük depremin şiddeti 9,5 büyüklüğündeydi. Şili'nin Valdivia kentinde 22 Mayıs 1960 tarihinde meydana gelen doğal afet felaketinde sarsıntılar yaklaşık 10 dakika boyunca devam etti.

Tsunamiye yol açan deprem, merkez üssünden 10 bin kilometre uzaklıkta yer alan Hilo, Güney Afrika'nın sahil bölgeleri ve Hawaii dahil birçok yeri tahrip etti. Doğal afet felaketinden ötürü yaklaşık 1655 kişinin hayatını kaybettiği, en az 3000 kişinin yaralandığı ve 2 milyon insanın evsiz kaldığı belirtiliyor.

Valdivia şehrinde meydana gelen deprem felaketi, Büyük Şili Depremi olarak isimlendirildi. Peki, 9,5'ten daha büyük bir deprem meydana gelebilir mi? Bilim insanlarına göre söz konusu depremden daha büyük bir doğal afet gerçekleşebilir ancak ihtimali oldukça düşük.

Söz konusu depremden çok daha şiddetli bir doğal afetin gerçekleşebilmesi için yer kabuğunda devasa bir parçanın kırılması gerekiyor. Yani söz konusu bir felakete çok derin ve çok uzun bir fayın hareket etmesi yol açabilir.

Jeolog Wendy Bohon, Live Science'a konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulunmuştu. Bohon, dünyada söz konusu büyüklükte bir deprem felaketinin meydana gelebileceği yerlerin pek olmadığını belirtmişti.

9,5 büyüklüğündeki bir doğal afetin Dünya'nın üretebileceği yaklaşık üst sınır olduğunu söyleyen Bohon'a göre 10 büyüklüğünde bir depremin meydana gelme ihtimali çok düşük. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) da konuya dair önemli bir açıklaması bulunuyor.

USGS, gezegenimiz üzerinde 10 büyüklüğünde depremin meydana gelmesine yol açabilecek bir fayın olup olmadığının bilinmediğini belirtiyor. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, böyle bir fay olsaydı gezgenin yaklaşık olarak tamamını sarması gerektiğini düşünüyor.

Bu yazıda en büyük deprem kaç büyüklüğünde olabileceğine yönelik merak edilen soruyu cevapladık. Doğal afet bölgesinde ikinci el eşya yardımının neden kabul edilmediğini merak ediyorsanız deprem bölgelerine 2. el eşyalar neden gönderilemiyor sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.