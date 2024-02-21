Duyduğunuzda Hayret Edeceğiniz En İlginç Fobiler

Karanlık, yükseklik, yalnızlık fobilerini bilmeyen yoktur. Toplumun büyük bir kesimi bu korkularla yaşamını sürdürüyor. Peki ya bilmediklerimiz? Aslında varlığını hissettiğimiz ama adını duymadığımız birbirinden ilginç fobi çeşitleri olduğunu biliyor muydunuz? Bu yazımızda adıyla ve içeriğiyle sizi şaşkına çevirecek en enteresan fobileri ele alıyoruz. İşte, duyunca ‘yok artık’ diyeceğiniz en ilginç fobiler!

Fobi Nedir?

İnsanlar günlük hayatta tehlike olarak algıladıkları şeylere bazı duygusal tepkiler verebilir. Bu tepkilerin her birinin kaynağını fobi olarak adlandıramayız. Hissettiğimiz yoğun korku ve endişe hayatımızı olumsuz yönde etkilemeye başladığında artık buna ‘fobi’ demek gerekir. Özellikle durum anksiyete raddesine varıyorsa.

Mesela, çok yüksek bir gökdelenin tepesinden aşağıya bakmak anlık olarak herkesi kaygılandırabilen bir durumdur ama yükseklik fobisi olan biri parktaki kaydırağın tepesindeyken bile kendini kontrol edemediği bir korku hali içinde bulabilir. Fobi ile normal kaygı ve korkunun ayrıldığı nokta budur.

Bazı unsurlar karşısında istemsiz olarak duygularınızın kontrolünü kaybediyor, bir türlü rahatlayamıyorsanız aşağıdaki fobilerden birine sahip olabilirsiniz.

Dünyanın En İlginç Fobileri

Gametofobi: Buna ‘Issız Adam Sendormu’ da diyebilirsiniz. Evlenmekten korkan kişilerin yaşadığı fobik durum ‘gametofobi’ olarak adlandırılır. Bu kişiler ilişkilerinde merkezde olmaktan hoşlanmaz ve iletişim sorunları yaşarlar.

Nomofobi: Çağımızın hastalığı olarak adlandırabiliriz. Cep telefonunu almadan tuvalete bile gidemeyenlerden misiniz? Eğer telefonunuz yanınızda değilken gerginlik, endişe ve korku gibi olumsuz hisler dört bir yanınızı sarıyorsa siz de nomofobik bir bireysiniz demektir.

Pediofobi: Oyuncak bebekleri korkunç bulan birine hiç denk geldiniz mi? Cevabınız evet ise bilmelisiniz ki bu duygunun altında aslında bir fobi yatıyor. Sigmund Freud bu korkunun temelinin aslında oyuncak bebeklerin canlanma ihtimaline dayandığını belirtmiş.

Hippopotomonstrosesquippedaliophobia: Bu fobiye sahipseniz okuduğunuz fobi adı anksiyetenizi tetiklemiş olmalı. Çünkü bu gördüğünüz uzun kelime aslında ironik bir biçimde uzun kelimelerden korkmak anlamına geliyor.

Cherofobi: Kişiyi çıkmaza sokan bu fobide olumlu duygulardan korkma gibi tuhaf bir durum görülüyor. Bu tip bireyler mutlu olmaktan korkuyorlar.

Eisoptrofobi: Siz veya bir başkasının aynadaki görüntüsünü görmek sinirlerinizi bozuyorsa sebebi tam da bu olabilir. Aynaya bakma korkusu olarak isimlendiriliyor ve aynada görülen yansımalar kişiyi strese sokuyor.

Pentherafobi: Türk toplumunda yaygın olmasını beklediğimiz bir korku: Kaynana korkusu. Bazı insanlar müstakbel veya mevcut kaynanalarının hayatlarını aşırı etkilemesinden korkuyor.

Filemafobi: Bazı insanlar karşısındakine sevgisini gösterirken temas etmekten hiç kaçınmaz. Bazıları ise daima mesafesini korur. Bunun altında yatan nedenlerden biri de filemafobi olabilir. Öpülmekten ve başka birini öpmekten korkma durumu olarak açıklanır.

Kronofobi: Zaman kavramı ile ilgili uzun uzun düşündüğünüz hiç oldu mu? Bunu deneyimlerken rahatsızlık hissediyorsanız kronofobiyi araştırabilirsiniz. Zamanın tanımı ve ilerleyişi ile ilgili korkular bu başlıkta bir araya geliyor.

Globofobi: Balonlar her ne kadar sevimli gözükse de bu his herkes için geçerli olmayabiliyor. Bazı kişiler balonların patlamasından çok fazla ürküyor. Hatta öyle ki balon gördüğünde ‘ya patlarsa?’ diye saklananlar bile var. İşte, bunun sebebi de globofobi olarak karşımıza çıkıyor.

Jinofobi/Androfobi: Jinofobi kadınlardan, androfobi de erkeklerden korkmayı temsil ediyor. Genellikle çocukluk döneminde kötü davranan yakınların etkisiyle böyle bir fobi oluşuyor.

Omphalophobia: Kişilerin hem kendinde hem de başkalarında göbek deliğini görmeye tahammülü olmaz. Bu kısmı bandaj ile kapatanlar bile mevcut.

Helyofobi: Gün ışığından korkma durumudur.

Ablütofobi: Banyo yapmaktan korkan kişilerin yaşadığı bir problemdir. Daha çok kadınlarda görüldüğü saptanmış.

Anatidaefobi: ‘İyi de ne alaka?’ diyeceğiniz türden bir örnek olduğunu söyleyebiliriz. Bu korkuya sahip olan kişiler kendilerini bir ördeğin izlemesinden endişe ediyorlar. Sebebinin çocukluk döneminde yaşanan travmalara dayandığı belirtiliyor.

Sizde bu fobilerden hangisi ya da hangileri var? Duyduğunuz daha ilginç bir çeşidi var mı?