En İyi Buzdolabı Modelleri - 2025

En iyi buzdolabı hangisi? Yeni buzdolabı satın almak isteyen hemen hemen herkesin aklındaki ilk ve en önemli soru genellikle budur ancak bu sorunun cevabı, mutfağınızın boyutlarından aile bireylerinizin sayısına, depolama ihtiyaçlarınızdan enerji tasarrufu beklentinize ve tabii ki ayırdığınız bütçeye kadar birçok farklı faktöre bağlıdır.

Dolayısıyla 2025 yılında satın alınabilecek en iyi buzdolapları hangileri sorusunun yanıtı için öncelikle bu temel belirleyicilere odaklanmalı ve ardından farklı buzdolabı modellerini, markalarını ve sundukları teknolojileri mercek altına almalıyız.

Bu rehberde buzdolabı önerileri listesi hazırladık. Eğer siz de yeni buzdolabı almayı düşünüyorsanız rehberimizde yer alan buzdolaplarına göz atabilirsiniz.

2025'te Satın Alınabilecek En İyi Buzdolabı Modelleri

Buzdolabı tavsiyeleri listesinde yer alan buzdolaplarının özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Arçelik 283613 Alttan Donduruculu Buzdolabı

En iyi buzdolabı tavsiyeleri listesinin ilk sırasında Arçelik 283613 bulunuyor. VitaminZone isimli teknolojiyi destekleyen buzdolabı, doğal gün ışığı döngüsünü simüle ediyor. Bu sayede buzdolabındaki sebze ve meyveler tazeli kalıyor ve vitamin değerleri korunuyor.

Kahvaltılık çekmecesine de sahip olan üründe hızlı dondurma özelliği mevcut. 615 litre hacimli buzdolabın kapısı bir dakika açık kaldığında uyarı sesi çalmaya başlıyor. Böylece kapıyı açık unutmamanız sağlanıyor.

Beko 683616 Yapay Zekalı Buzdolabı

Yapy zeka teknolojisini destekleyen Beko 683616 buzdolabı, yüzde 20'ye kadar ek enerji tasarrufu sağlıyor. 615 litre hacimli buzdolabındaki özel algoritma, kullanım alışkanlıklarını ve çevresel koşullarını analiz edip fanların ve kompresörlerin çalışmasını ayarlıyor.

360 derece soğutma sistemi sayesinde yiyecekler yüzde 30'a kadar daha uzun süre taze kalıyor. Beş farklı mod sunan buzdolabı HarvestFresh 3 ışık teknolojisini destekliyor. Bu, meyve ve sebzelerin vitamin değerlerinin daha uzun süre korunmasına yardım ediyor.

Siemens KG86NAID2N Alttan Donduruculu Buzdolabı

Siemens KG86NAID2N, sebze, balık, et ve meyveleri iki kata kadar daha uzun süre taze tutuyor. 631 litre hacimli buzdolabı, yiyecekler ve içecekler için geniş alan imkânı sağlıyor. Buzdolabında ayarlanabilir cam raf sistemi bulunuyor. Bu, farklı boyutlarda ürünleri rafa kolayca yerleştirebilmenize imkân tanıyor.

Kapı açıldığında uyarı sinyali bulunuyor. Böylece kapının açık unutulmaması sağlanıyor. Buzdolabının üzerindeki ekran üzerinden soğutucu sıcaklık değeri dahil çeşitli bilgilere kolayca bakılabiliyor.

Grundig GPKND 551 Buzdolabı

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Bosch KDN56XIE0N Buzdolabı

Profilo BD3076ICAP Buzdolabı

LG GR-F802HLHU Buzdolabı

Hoover HHCR3818EWPL Buzdolabı

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