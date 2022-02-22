En İyi Sigara Bırakma Programları

En iyi ücretsiz sigara bırakma programları neler? Bu hizmetler sayesinde sigara bağımlılığına bir son verebilirsiniz. Sağlığı ciddi ölçüde olumsuz yönde etkileyen bu bağımlılığı sona erdirecek hizmetleri bir arada topladık.

Yapılan araştırmalara göre sigara nedeni ile her yıl 6 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. İçerisinde binlerce maddenin yer aldığı sigara ölümcül hastalıklara yol açmaktadır. Örneğin Koah, sigara içen kişilerde daha sık görülmektedir.

Sigara bağımlılığı koah hastalığının yanı sıra kalp ve damar hastalıkları ve kanser gibi çok ciddi sağlık problemlerine neden olur. Peki, sigara bırakma yöntemleri neler? Bu bağımlılığınıza son vermenizi sağlayacak uygulamaları listeledik.

En İyi Ücretsiz Sigara Bırakma Programları Neler?

Smoke Free

QuitNow

Stop Smoking

Sigaraya Son

Sigarayı Bırak Sağlıklı Yaşa

Kwit

Get Rich or Die Smoking

Smoking Log

Quit Smoking - Smokerstop

Sigara Bırakma Yardımcısı

Sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak uygulamalar yukarıda sıralanmıştır. Bu programlar, en iyi ücretsiz sigara bırakma programları neler sorusuna verilebilecek en iyi cevapları oluşturuyor. Program hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. Smoke Free

Sağlıklı yaşama adım atmak isteyen kişiler için geliştirilen Smoke Free, sigara bağımlılığını sona erdirme noktasında yardımcı olur. Ücretsiz olarak sunulan uygulamada 40’ı aşkın bilimsel olarak kanıtlanmış sigara bırakma tekniği bulunmaktadır.

Oldukça başarılı bir arayüze sahip olan uygulama, sigarayı kalıcı olarak bırakmanız için uzman tavsiyesi verir. Sigarasız geçirdiğiniz günleri kaydedebileceğiniz Smoke Free’de ödüllendirme sistemi de yer almaktadır. Uygulamadaki başarı rozetleri, insanların motivasyonunun artmasını sağlar.

Sigaranın bırakılması, sağlığın yanı sıra maddiyatı da olumlu yönde etkiler. Dünya genelinde milyonlarca kez indirilen uygulama, sigaranın bırakılması ile birlikte elde edilen para tasarrufunu da gösterir.

2. QuitNow

QuitNow, bağımlılığa son vererek temiz hava solumak isteyen kişiler için geliştirilen çok başarılı bir uygulamadır. Sigarasız geçirilen zamanı gün, saat ve dakika olarak kaydeden uygulama, içilmeyen sigara miktarını da gösterir.

Sigaranın bırakılması ile beraber toplamda ne kadar tasarruf yapıldığını da gösteren QuitNow’da 80’in üzerinde başarım vardır. Uygulamada bulunan "1 gündür sigara içilmedi", "Süper güçler" ve "Takvime ilk çarpı" gibi başarımlar motivasyonun artmasını sağlar.

Çok kolay bir kullanıma sahip olan uygulama, Dünya Sağlık Örgütü verilerine dayanarak sağlığınızın gelişim sürecini gösterir. Bu sayede sigarasız geçirdiğiniz günlerde sağlığınızda meydana gelen olumlu gelişmeleri görebilirsiniz.

3. Stop Smoking

Tasarruf edilen para miktarını gösteren Stop Smoking, bilimsel olarak kanıtlanmış teknikler ile sigaranın bırakılmasını sağlar. Başarımlar ile motivasyon seviyesini arttırmayı hedefleyen uygulamada bir topluluk da yer almaktadır.

Çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılan uygulamada sigarasız geçirilen süre de bulunmaktadır. Ücretsiz olarak sunulan uygulamayı mobil cihazınıza indirebilir ve kullanmaya başlayarak sağlıklı yaşama adım atabilirsiniz.

4. Sigaraya Son

En iyi ücretsiz sigara bırakma programları neler sorusunu sormanızın sebebi eğer sigara için harcanan paradan tasarruf etmenizi ve kaç adet sigara içildiğini düzenli bir şekilde takip etmenizi sağlayacak bir program bulmak ise Sigaraya Son uygulamasına mutlaka göz atmanız gerekir.

Gazi Üniversitesinde yüksek lisans projesi olarak geliştirilen Sigaraya Son, tamamen bilimsel araştırmalara dayanır. Sigarayı bırakma tarihinizi, günde kaç adet sigara içtiğinizi, içtiğiniz sigaranın nikotin değerlerini ve fiyatını girerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sigarasız geçirdiğiniz zamanı gösteren uygulamada tasarruf edilen para miktarı da görülebilmektedir. Oldukça önemli bilgilerin yer aldığı program ile sigara bağımlılığınıza son verebilirsiniz.

5. Sigarayı Bırak Sağlıklı Yaşa

Tamamen bilimsel araştırmalara dayanan Sigarayı Bırak Sağlıklı Yaşa, insanların sigara alışkanlığından kurtulmasına yardımcı olan oldukça başarılı bir uygulamadır. Uygulamayı sigara bırakma tarihi ve sigara içme alışkanlığına dair bilgileri girerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Başarılı arayüze sahip olan uygulama üzerinden sigarayı bıraktığınız tarihten itibaren sağlığınızda meydana gelen iyileşmeleri görebilirsiniz. Uygulamada sigara içmeden geçirilen süre, elde edilen para tasarrufu ve motivasyonu arttıracak rozetler de yer almaktadır.

6. Kwit

Bilişsel ve davranışçı terapiden ilham alan Kwit üzerinden sigarasız geçirdiğiniz gün sayısını ve ne kadar tasarruf yaptığınızı takip edebilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan uygulamada sigarayı bıraktıktan sonra vücudunuzda meydana gelen gelişmeleri de görebilirsiniz.

Kwit’te motivasyon kartları da bulunmaktadır. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan uygulamada ücretsiz sürümün yanı sıra premium versiyon da bulunmaktadır.

7. Get Rich or Die Smoking

Gelişmiş ödül sistemi ile motivasyon düzeyinin artmasını sağlayan Get Rich or Die Smoking’de iki farklı widget yer almaktadır. Ayrıntılı istatistikler sunan uygulama, tıpkı diğer uygulamalar gibi sigarasız geçirilen süreyi ve tasarruf edilen para miktarını gösterir.

8. Smoking Log

Oldukça başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan Smoking Log sayesinde sigara içme alışkanlığınıza bir son verebilirsiniz. Widget desteğinin yer aldığı uygulama, zaman içerisindeki ilerlemenizi gösteren bir rapor sunar. Uygulamayı ücretsiz olarak indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

9 Quit Smoking - Smokerstop

Bilim temelli motivasyon yaklaşımını kullanan Quit Smoking - Smokerstop, sigarayı bırakmanıza yardımcı olur. Uygulama, sigarayı bıraktıktan sonra vücutta meydana gelen gelişmeleri göstererek motivasyonun artmasını sağlar.

Sahip olduğu çok düşük dosya boyutu ile dikkatleri üzerinde toplayan uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulamayı kullanmaya başlayarak sağlıklı yaşamaya adım atabilirsiniz.

10. Sigara Bırakma Yardımcısı

Sigarayı bırakmak istiyor fakat motivasyon sorunu yaşıyorsanız Sigara Bırakma Yardımcısı isimli uygulamayı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Sade bir tasarıma sahip olan uygulama, sigarayı bıraktığınız takdirde sağlık ve maddiyat konusunda meydana gelecek olumlu gelişmeleri gösterir.

Uygulamada sigarasız geçirdiğiniz süre, bu süre zarfında içilmeyen sigara sayısı, tasarruf edilen para miktarı mevcuttur. Böylece söz konusu bağımlılığı bıraktıktan sonra ilerlemenizi takip edebilirsiniz. Programda yer alan ödüller, motivasyonun artmasını mümkün hale getirmektedir.

Başarılı kulanıcı arayüzüne sahip olan uygulamada sigarayı bıraktıktan 24 saat sonra kalp krizi riskinin azalması gibi çeşitli bilgiler yer almaktadır. Bu sayede bağımlılığa son verdikten sonra sağlığınızda gerçekleşen değişimleri görebilirsiniz.

Kötü alışkanlığı hayatınızdan çıkarmak için harika bir uygulama olan Sigara Bırakma Yardımcısı’nı mobil cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Bu liste ile en iyi ücretsiz sigara bırakma programları neler sorusuna yanıt verdik. Listeye ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.