Android yarış oyunları arasında yer alan CSR Racing 2 - Car Racing Game APK, 200'den fazla otomobili ve efsanevi drag yarışlarını oyunculara sunuyor.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

CSR Racing 2 - Car Racing Game APK, Zynga tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir Android yarış oyunudur. Gerçekçi drag yarışlarını avucunuzun içine getiren CSR Racing 2 APK, içerisinde dünyaca ünlü otomobil markalarını barındırıyor. McLaren, Ferrari ve diğer ünlü yarış arabalarıyla oynayabilir ve harika bir yarış deneyimi yaşayabilirsiniz.

Yeni nesil grafiklere ev sahipliği yapan CSR Racing 2 - Car Racing Game, hem arabalarda hem de ortam grafiklerinde üstün bir başarı sunmaktadır.

Hayallerinizdeki yarış arabalarını garajınıza koyun, sergileyin ve yarışlarda kullanın. CSR2 APK, tanınmış otomobil markalarıyla birlikte tamı tamına 200'den fazla resmi lisanlı aracı oyunculara sunmaktadır. Yarışları kazandıktan sonra aldığınız ödülleri araçlarınıza harcayabilir ve en iyi otomobile sahip olabilirsiniz.

CSR Racing 2 - Car Racing Game APK İndir

Otomobillerin kilidini açmakla kalmayacak, aynı zamanda özelleştirmelerini de yapabileceksiniz. Dünya standartlarındaki araçlarınızın boyasını, jantlarını, görünümünü, frenlerini ve iç döşemelerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra kaplamalar yapabilir veya aracınıza çıkartmalar yapıştırabilirsiniz.

Siz de CSR Racing 2 - Car Racing Game APK indirin ve efsanevi drag yarışlarında tüm rakiplerinizi yenin.