Bayram Tatilinde Oynayabileceğiniz İnternet Gerektirmeyen Mobil Oyunlar

Eğer bayram tatili için şehir dışına çıkma gibi bir planınız varsa ve İnternetsiz oynanan mobil oyunlar arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Özellikle yolculuk esnasında internet bağlantısı problem olabiliyor. Bu yazıda bu ve benzeri durumlarda akıllı telefonunuzda internet çekmeyen yerlerde de oynayabileceğiniz offline oyunları bir arada topladık.

İnternet Gerektirmeyen Mobil Oyunlar Listesi

Balatro

Stardew Valley

Plague Inc.

Limbo

World Soccer Champs

Magic Tiles 3

Dadish

Morphite

Hello Cats

Cover Fire

Asphalt Nitro

Alto’s Odyssey

Swamp Attack

The Catapult 2

I Love Hue Too

Into the Dead 2

Metal Soldiers 2

Sniper Zombies

Dungeon Cards

My Friend Pedro

Cookies Must Die

Streets of Rage 4

Rush Rally Origins

Walking Zombie 2

Grand Mountain Adventure

Tiny Room Stories Town Mystery

En iyi offline oyunlar listesinde yer alan oyunların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Balatro

Balatro, kart oyunları ve roguelike mekaniklerini birleştiren sürükleyici bir oyun. Poker el kombinasyonlarını kullanarak skor yaparken, her turda yeni yetenekler ve desteler keşfediyorsunuz. İnternet gerektirmeyen yapısıyla, istediğiniz her yerde oynayabilirsiniz. Strateji ve şansın mükemmel dengesiyle saatlerce eğlence sunuyor.

Stardew Valley

Stardew Valley, sakin bir çiftlik hayatı simülasyonu sunan efsanevi bir oyun. Toprağı işleyin, hayvan yetiştirin, komşularınızla arkadaş olun ve gizemli mağaraları keşfedin. Pixel grafikleri ve huzur veren müzikleriyle, internetsiz bile uzun saatler oynanabilir. Stres atmak için birebir.

Plague Inc.

Plague Inc., strateji ve simülasyonu birleştiren benzersiz bir oyun. Ölümcül bir virüs yaratıp tüm dünyaya yaymaya çalışıyorsunuz. Gerçekçi mekanikler ve zorlu senaryolarla beyninizi zorlayacak. İnternet bağlantısı gerektirmeyen bu oyun, tek oturuşta saatlerinizi alabilir.

Limbo

Limbo, minimalist siyah-beyaz grafikleriyle unutulmaz bir platform-macera deneyimi sunuyor. Gizemli bir ormanda uyanan çocuğun hikayesini çözerken, zekanızı test eden bulmacaları aşmanız gerekiyor. İnternetsiz oynanabilen bu oyun, atmosferi ve sürükleyici hikayesiyle sizi içine çekecek.

World Soccer Champs

10 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken World Soccer Champs, futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda ister kendi takımınızı oluşturabilir isterseniz mevcut bir takımı seçip yönetmeye başlayabilirsiniz.

İnternetsiz oynanabilen mobil oyunlar arasında yer alan yapımda transfer sistemi mevcut. Çeşitli transferler yaparak takımımızı daha güçlü hâle getirebilirsiniz. Maç oynanırken önemli anlarda futbolcuları kontrol edebilirsiniz. Bir takımı yönetirken diğer takımlardan iş teklifi de alabilirsiniz.

Magic Tiles 3

Bu zamana kadar 500 milyondan fazla indirilen Magic Tiles 3, en popüler müzik oyunlarından biridir. Ekranda yer alan kutucuklara doğru zamanda dokunmanız gerekiyor. Aksi takdirde oyun sona eriyor.

Oyunda çok fazla sayıda müzik bulunuyor. Bu müziklerden birini seçerek oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. İnternetsiz oynanabilen oyun ayrıca bir çevrim içi mod da içeriyor. İnternet bağlantısı gerektiren bu modda oyuncular birbiriyle mücadele edebiliyor.

Dadish

Dadish isimli yapımda bir turpu kontrol ediyorsunuz. Karşınıza çıkan düşmanlara yakalanmadan tuzakları aşmanız ve bölümleri tamamlamanız gerekiyor. Bunun için çok dikkatli olmalısınız. Keyifli zaman geçirebileceğiniz yapımda 40 farklı bölüm bulunuyor ve her bölüm başarılı bir şekilde tasarlanmış.

Morphite

Etkileyici bir görselliğe sahip olan Morphite, uzayda bir yolculuğa çıkıyorsunuz. No Man's Sky'a benzeyen yapısıyla dikkat çeken oyun oynanış sisteminin yanı sıra ses ve müzik konusunda da oldukça başarılı. Bir milyondan fazla indirilen yapımda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Hello Cats

Hello Cats, fizik tabanlı bulmaca oyunudur. Bölümleri başarılı bir şekilde geçebilmek için bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Bulmacaları çözebilmek için çizim yapmalısınız. Örneğin bir bölümde kedinin su içmesine yardım etmeniz lazım. Bulmaca türündeki yapımları seviyorsanız Hello Cats'te keyifli vakit geçirebilmeniz mümkün.

Cover Fire

Üçüncü şahıs nişancı oyunu Cover Fire'da insanlığın kaderini etkileyebilecek Element 15 isimli bir maddenin peşinde olan TetroCorp’u durdurmaya çalışıyorsunuz. Kaliteli grafiklere sahip olan oyunda çeşitli silahlar bulunuyor. Çok sayıda görevin yer aldığı yapımı ichazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Asphalt Nitro

En iyi internetsiz mobil oyunlar arasında yer alan Asphalt Nitro, dünya çapında çok popüler bir araba yarışı oyunudur. 100 milyondan fazla indirilen yapımda Ferrari ve Lamborghini gibi lisanslı otomobiller bulunuyor. Çeşitli modlara sahip olan yapımda birçok harita mevcut.

Alto’s Odyssey

Muhteşem bir görselliğe sahip olan Alto's Odyssey'de bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Çok başarılı müziklerin yer aldığı yapımda engellere çarpmamaya çalışarak en fazla mesafeye ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Swamp Attack

En iyi kule savunma oyunları arasında konumlanan Swamp Attack isimli yapımda bataklıktan çıkan canavarlara ve hayvanlara karşı savunmaya çalışmanız gerekiyor. Ekrana dokunarak karakterin ateş etmesini sağlayabilir ve böylelikle evinizi savunabilirsiniz.

The Catapult 2

BYV tarafından sunulan The Catapult 2'de mancınık aracılığı ile birden fazla düşmanı yok etmeye çalışıyorsunuz. İsabetli atışlar gerçekleştirebilmek için dikkati bir şekilde nişan almanız gerekiyor. Mancınık sisteminizi geliştirebilmeniz mümkün. Özellikle Angry Birds tarzı yapımları seviyorsanız The Catapult 2'ye bir şans verebilirsiniz.

I Love Hue Too

Bulmaca türündeki I Love Hue Too'da her bölümde çeşitli geometrik şekiller yer alıyor. İnternetsiz mobil oyunlar listesindeki yapımda amaç ise geometrik şekilleri hareket ettirerek istenen görüntüyü elde edebilmektir. Oldukça basit bir oynanış sistemine sahip olan oyunda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Into the Dead 2

En iyi offline mobil oyunlar listesinin onuncu sırasında bulunan Into the Dead 2, zombi salgınının meydana geldiği bir dünyada geçiyor. En iyi koşu oyunları arasında yer alan yapımda zombilere yakalanmadan koşarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Atmosferi başarılı şekilde yansıtan oyunda çeşitli silahlar mevcut.

Metal Soldiers 2

90'lı yılların en popüler video oyunlarından bir tanesi olan Metal Slug'a benzeyen yapısı ile dikkatleri üzerinde toplayan Metal Soldiers 2 adeta Rambo gibi düşmanlar ile savaşmanız gerekiyor. Bunun için çeşitli silahlar ve el bombası kullanabilirsiniz.

Sniper Zombies

Offline oyunlar oynamak isteyen kişiler için harika bir yapım olan Sniper Zombies'ta keskin nişancı tüfeğini kullanarak zombileri yok etmeye çalışıyorsunuz. En iyi sniper oyunları arasında bulunan Sniper Zombies'ta silahınızı güçlendirebilir veya farklı bir silah kullanabilirsiniz.

Dungeon Cards

İnternet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabileceğiniz Dungeon Cards bulmaca, kart oyunu ve klasik roguelike'ın bir karışımıdır. Bulmacaları çözebilmek için stratejik hamleler uygulamanız gerekiyor. Elbette bu pek de kolay olmuyor. Piksel grafiklere sahip olan yapımın öğrenmesi kolay, ustalaşması ise biraz zordur.

My Friend Pedro

Devolver Digital tarafından sunulan My Friend Pedro'da karşınıza çıkan düşmanları yok etmeniz gerekiyor. Aksiyon düzeyinin oldukça yüksek olduğu My Friend Pedro'daki akrobatik hareketler, oyunu daha eğlenceli hâle getiriyor.

Cookies Must Die

Süper güçlere sahip olan bir ajanı kontrol ettiğiniz Cookies Must Die'da kurabiye, çikolata gibi düşmanlar ile savaşmanız gerekiyor. Başarılı bölüm tasarımlarının yer aldığı yapımın aksiyon düzeyi oldukça yüksek. Oyunun oynanış mekaniği ise çok başarılı durumda.

Streets of Rage 4

Bilgisayar ve konsol tarafında oldukça popüler bir yapım olan Streets of Rage 4'ün mobil sürümü de bulunuyor. Dövüş türündeki oyunda çeşitli karakterler yer alıyor. Basit bir oynanışa sahip olan Streets of Rage 4'te bölüm tasarımları da çok başarılıdır.

Rush Rally Origins

Ralli yarışı yapabilmenize imkân tanıyan Rush Rally Origins'ta başarılı şekilde tasarlanmış çeşitli pistler bulunuyor. Popüler bir yapım olan Rush Rally Origins ses ve oynanış mekaniği açısından da başarılı seviyede. İzometrik bakış açısına sahip olan yapımda pek çok araç yer alıyor. Bunlar, oyun keyfini önemli ölçüde arttırıyor.

Walking Zombie 2

Hayatta kalma oyunu Walking Zombie 2, zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçiyor. Başarılı grafiklere ve oynanış mekaniğine sahip olan yapımda karşınıza çıkan zombileri yok etmeniz gerekiyor. İnternet olmadığı zamanlarda zombi oyunları oynamak istiyorsanız oyunu indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Grand Mountain Adventure

Mobil cihazlarda oynanabilecek en iyi offline oyunlar arasında yer alan Grand Mountain Adventure isimli oyunda kar üzerinde kayak yapıyorsunuz. Kayak yaparken engellere çarpmamanız gerekiyor. Müzikler ve oynanış sistemi konusunda çok başarılı olan yapımda çeşitli zorluk türleri mevcut.

Tiny Room Stories Town Mystery

Başarılı offline mobil oyunlar arasında bulunan Tiny Room Stories Town Mystery'de özel bir dedektifi kontrol ediyorsunuz. Babasından bir mektup alan dedektif, bunun üzerine Redcliff kasabasına gider ancak hiç kimseyi göremez.

Peki, dedektifin babasına ne oldu? Kasabada neden kimse bulunmuyor? Dedektif, bu soruların yanıtını bulmak için kollarını sıvar.

Bu yazıda internetsiz mobil oyunlar listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.