Epic Games Yaz İndirimlerinde 100 TL'ye Alınabilecek En İyi Oyunlar

Epic Games'te devam eden yaz indirimleri kapsamında birçok oyunun fiyatında ciddi bir düşüş meydana geldi. Hazır oyunlar ucuzlamışken bunların arasından kesinlikle değerlendirilmesi gereken, 100 TL altı fiyata sahip olan oyunları bir arada topladık. Oyunlara çok para harcamayı seven biri değilseniz yaz indirimlerinde öne çıkan ucuz oyunlar listemizi hemen incelemeye başlayın.

Epic Games'te 100 TL Altına Düşen En İyi Oyunlar Neler?

Epic Games'te fiyatı en çok düşen oyunlar arasında öne çıkan Metro: 2033 Redux, yüzde 90 indirime girdi. Artık 574 TL yerine 58 TL'ye satılıyor. Metro serisinin bir diğer oyunu Last Light Redux ise aynı oranda indirime girerek 2033 Redux ile aynı fiyata geriledi.

En iyi hikâyeli oyunlar arasında konumlanan Detroit: Become Human, yüzde 90 indirim sayesinde fiyatı aşırı düşen bir diğer yapım. Önceden 142 TL'ye satılan bu yapımı an itibarıyla 15 TL'ye alabiliyorsunuz. İnsanlara çok benzeyen androidleri merkezine alan bu yapımın fiyatına en yakın oyun ise Shadow of the Tomb Raider (Definitive Edition) oldu. Şu andan itibaren 164 TL yerine 25 TL'ye almak mümkün.

Mafia Trilogy'nin fiyatı yüzde 80 indirimle birlikte 374 TL'den 75 TL'ye düştü. Bilmeyenler için bu üçleme, ana oyunları ve DLC'leri kapsıyor. Sadece 75 TL ücret ödeyerek Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition ve Mafia III: Definitive Edition'a sahip olabiliyorsunuz.

Metro: 2033 Redux Nasıl Bir Oyun?

Hayatta kalma oyunları arasında yer alan Metro: 2033 Redux, kıyamet sonrasını konu alan bir oyun. Çok kaotik bir atmosferi var ve sizi ister istemez içine çekiyor. 2013 yılında gerçekleşen nükleer savaştan sonra yeryüzü yaşanamaz hâle gelmiş durumda. İnsanlıktan geriye kalan son kişiler, metro tünellerine sığınıyor.

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Oyunda doğduğunda henüz bir bebek olan ve hayatını metronun güvenli sayılabilecek Exhibition istasyonunda geçirmiş Artyom'u yönetiyoruz. Ne var ki istasyon doğaüstü güçleri olan, insanların zihniyle oynayan Dark Ones adlı gizemli bir türün tehdidi altında. İstasyonun liderlerinden Hunter ise Artyom'a geri dönmezse istasyona gidip yardım istemesini söylüyor. Hunter geri dönmeyince de Artyom, insanlığı kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.

Detroit: Become Human Nasıl Bir Oyun?

Detroit: Become Human, 2038 yılında geçiyor. Detroit adı verilen bir şehirde sözde insan hayatını kolaylaştırmak üzere geliştirilen androidleri merkezine alıyor. İnsandan neredeyse hiçbir farkı olmayan bu robotlar, korumalıktan işçiliğe kadar çok çeşitli amaçlarla kullanılıyor ve sadece ne için programlanmışsa ona göre çalışıyorlar. Duyguları yok, karar verme becerileri yok.

Ne var ki bu robotların yazılımında bir noktadan sonra beklenmedik bir sorun ortaya çıkıyor. İnsanların kendilerine uyguladığı haksızlıklar karşısında bu robotlar tıpkı insan gibi olumsuz duygulara kapılıyor. Bir tür irade söz konusu hâle geliyor ve amaçlanan programın dışına çıkıyorlar.

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Bizse oyunda farklı amaçlara sahip üç farklı robotu kontrol ediyoruz. Bu üç karakterin geleceği de bize bağlı. İnsanlara hizmet mi edecekler yoksa özgür bir kişiliğe mi sahip olacaklar? Büyük bir kısmı diyaloglardan ve seçimlerden oluşuyor. Karşıdaki insana nasıl yanıtlar vereceğiniz, bir olay sırasında ne yapacağınız tamamen size bırakılıyor. Ama bu seçimlerinizin hangi karakterlerin hayatta kalacağını belirleme gibi önemli yönleri bulunuyor.

Mafia Trilogy Nasıl Bir Oyun?

Mafia: Trilogy aslında tek bir oyundan oluşmuyor. Orijinal oyunların grafik ve oynanış mekanikleri açısından baştan aşağı ele alınarak hazırlanan üç sürümü içeriyor. Mafia: Definitive Edition, Büyük Buhran döneminde geçiyor. Bir taksi şoförü olan Tommy Angelo'yu yönettiğimiz bu yapımda onun karanlık tarafa geçişini görüyoruz. Zor kararlar, ihanetler ve dahası bizi bekliyor.

Mafia II: Definitive Edition, serinin muhtemelen en çok sevilen oyununun yeniden ele alınan versiyonu. Özüne bağlı kalınarak geliştirilen bu versiyonda II. Dünya Savaşı'nda yaralanıp evine dönen Vito Scaletta'yı kontrol ediyoruz. Babasından kalan borçları ödemek için çocukluk arkadaşı Joe Barbaro ile karanlık işlere bulaşıyor.

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Mafia III: Definitive Edition'da daha çok aksiyon odaklı bir yapımla karşılaşıyoruz. Bu sefer hikâyenin merkezinde Lincoln Clay var. Bir İtalyan mafyası tarafından ihanete uğradıktan sonra tüm çevresi hayatını kaybeden bu karakter, intikam alma çabası vermeye başlıyor. Biz de bu süreçte onun yükselmesine yardım ediyoruz.

Shadow of the Tomb Raider Nasıl Bir Oyun?

Shadow of the Tomb Raider, Lara Croft'ı merkezine alan, üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan aksiyon ve macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Ana karakterimiz, bu oyunda Trinity'nin peşine düşüyor. Trinity'den önce davranarak eski bir hançeri yerinden çıkarıyor. Ne var ki bu hamlesi, Maya kıyametini tetikliyor. Bizim amacımızsa hem dünyayı bu kıyametten kurtarmak hem de Trinity'yi durdurmak. Özellikle gizli hareket etmek büyük önem taşıyor.

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Metro: Last Light Redux Nasıl Bir Oyun?

Metro: Last Light Redux, Dark Ones'ın büyük bir kısmının yok olmasından kısa bir süre sonra geçiyor. Bu oyunda büyük olaydan sonra aslında bir Dark One'ın sağ kurtulduğu öğreniliyor. Bunun da insanlığın geleceği için büyük önem taşıdığı düşünülüyor. Artyom olarak biz de bu hayatta kalan son Dark One'ı bulmaya çalışıyoruz. Fakat diğerleri de bunun peşinde. Biz insanlık için onu bulmak isterken onlar da bunu bir silah olarak kullanmayı planlıyor. Onlardan önce bulup büyük savaşı önlememiz gerekiyor.

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Bu oyunda silahlara susturucu, farklı dürbünler ve dahası takılabiliyor. Bu da daha özelleştirilebilir bir oyun anlamına geliyor. Öte yandan bu yapımda yaratıklarla olan dövüşler çok daha gerçekçi ve detaylı şekilde ele alınmış durumda. Sinematik anlatımı ilgi çekici ve genel olarak sürükleyici yapıda bir oyun arayanların beklentilerini karşılayacak düzeyde yapım hâline geliyor.

Editörün Yorumu

Epic Games'te başlayan yaz indirimlerinin çok büyük fırsat olduğunu düşünüyorum. İster yakın zamanda oyunlara çok fazla para harcamış ister sadece bir oyun için fazla harcama yapmayı sevmeyen biri olun, bu listedeki oyunları kesinlikle değerlendirmek isteyeceğiniz kanaatindeyim. Şahsen Detroit: Become Human'ı şimdiye kadar hiç oynamamış olsaydım 15 TL gibi çok düşük bir fiyata satılırken kaçırmazdım.