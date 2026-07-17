Epic Games Yaz İndirimlerinde Alabileceğiniz En İyi Oyunlar
Epic Games mağazasında başlayan Yaz İndirimlerinde alınabilecek en iyi oyunlar hangileri sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık.
⚡ Önemli Bilgiler
- Epic Games Yaz İndirimlerinde EA Sports FC 26, yüzde 80 indirimle birlikte 2.599,99 TL'den 519,99 TL'ye düştü. GTA 5 ise yüzde 50 indirimle 1.049 TL yerine 524,50 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.
- The Last of Us Part I, yüzde 50 indirimle 1.099 TL yerine 549,50 TL'ye satılıyor. Red Dead Redemption 2 ise yüzde 75 indirimle 2.299 TL'den 574,75 TL'ye düştü.
- It Takes Two yüzde 70 indirimle 1.199,99 TL yerine 359,99 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 30 Temmuz 2026 tarihinde saat 18.00'de sona erecek.
Epic Games, düzenli olarak kampanyalar sunmaya devam ediyor. Bu kampanyalar ile birlikte büyük bütçeli yapımlardan bağımsız oyunlara kadar çok sayıda oyun indirime giriyor. Böylece oyunları daha uygun fiyata satın almak mümkün hâle geliyor. Dijital oyun mağazasında şu anda Yaz İndirimi isimli yeni bir kampanya bulunuyor.
30 Temmuz tarihinde sona erecek Yaz İndirimi kampanyası kapsamında açık dünya türünün başarılı bir örneği olan GTA 5'ten gerçekçi oynanışıyla dikkatleri üzerinde toplayan RPG oyunu Kingdom Come: Deliverance II'ye kadar çok sayıda oyun indirime girdi. Peki, Epic Games mağazasında başlayan Yaz İndirimlerinde alınabilecek en iyi oyunlar hangileri? Bu yazıda merak edilen soruyu yanıtlayacağız.
Epic Games Yaz İndirimlerinde Alınabilecek En İyi Oyunlar Hangileri?
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|EA Sports FC 26
|2.599,99 TL
|519,99 TL
|%80
|GTA 5
|1.049 TL
|524,50 TL
|%50
|The Last of Us Part I
|1.099 TL
|549,50 TL
|%50
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|299,70 TL
|%70
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|574,75 TL
|%75
|Kingdom Come: Deliverance II
|1.530 TL
|612 TL
|%60
|It Takes Two
|1.199,99 TL
|359,99 TL
|%70
EA Sports FC 26 Nasıl Bir Oyun?
EA Sports FC 26, futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda Türkçe spiker desteği de bulunuyor. Türkçe spikerler arasında Özkan Öztürk ve Ertem Şener yer alıyor. Çevrim içi mod sayesinde ister dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla ister arkadaşımızla mücadele debiliyoruz. Mevcut bir teknik direktör veya bir futbolcu seçip kariyer yapabiliyoruz. Bu arada bir teknik direktör veya futbolcu oluşturma imkânı da bulunuyor.
GTA 5 Nasıl Bir Oyun?
GTA 5, 2013 yılında satışa sunulmasına rağmen günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiriyor. Tek oyunculu modda Michael, Franklin ve Trevor olmak üzere üç farklı karakteri kontrol ediyoruz. İstediğimiz zaman karakterler arasında geçiş yapabiliyoruz. Oyunda ister görev yapıyor ister şehirde özgürce gezebiliyoruz. Ayrıca GTA Online isimli resmî çok oyunculu mod da bulunuyor.
The Last of Us Part I Nasıl Bir Oyun?
Hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden The Last of Us Part I, ölümcül bir salgının yaşandığı bir dünyada geçiyor. Karşılaştığımız düşmanlara karşı iki seçeneğimiz var. İster gizlice arkalarından yaklaşarak ister çatışmaya gerek onları etkisiz hâle getirebiliyoruz. Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı oyunda Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteği bulunuyor.
Cyberpunk 2077 Nasıl Bir Oyun?
Neon tabelaların ve gökdelenlerin yer aldığı Night City'de geçen Cyberpunk 2077, açık dünya ve RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Karakter özelleştirme sistemine sahip olan yapımda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut. Oyunda ister görevleri gizli şekilde ilerleyerek tamamlayabilir ister düşmanlarla doğrudan çatışmaya girebilir ister hacker'lık bilgimizi kullanabiliriz. Oynanış sırasında verdiğimiz kararlar, hikâyenin gidişatını ve sonunu doğrudan etkiliyor.
Red Dead Redemption 2 Nasıl Bir Oyun?
En iyi kovboy oyunları arasında yer alan Red Dead Redemption 2, Arthur Morgan'ın hikâyesine odaklanıyor. Devasa ve detaylı olarak tasarlanan harita üzerinde ister görev yapabiliyor ister avlanabiliyor ister soygun yapabiliyor ister özgürce gezebiliyoruz. Yolculuk esnasında rastgele olaylarla karşılaşabiliyoruz. Oyun hem birinci şahıs hem de üçüncü şahıs kamera açılarıyla oynanabiliyor.
Kingdom Come: Deliverance II Nasıl Bir Oyun?
Kingdom Come: Deliverance II, Orta Çağ oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Aksiyon RPG türündeki yapım 15. yüzyılda geçiyor. Gerçekçi oynanış sistemiyle dikkatleri üzerinde toplayan oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut. Bir görevi tamamlamanın tek bir yolu bulunmuyor. İster diplomasi yapabiliyor ister düşmanlarla doğrudan savaşabiliyoruz.
It Takes Two Nasıl Bir Oyun?
It Takes Two, en iyi 2 kişilik oyunlar arasında bulunuyor. Hikâye, Cody ve May isimli bir çiftin hikâyesini konu alıyor. Sihirli bir kitap nedeniyle birer oyuncağa dönüşen Cody ve May, eski hallerine dönebilmek için bir maceraya adım atıyor. Oyun, Pixar animasyon filmlerindeki gibi rengarenk bir dünyaya sahip. Haritanın oldukça detaylı bir şekilde tasarlandığını belirtelim.
Hazelight Studios tarafından geliştirilen oyunun yayıncılığını Electronic Arts üstlendi. Başarılı oynanış sistemine ve kaliteli grafiklere sahip olan oyunun Metacritic puanının 89 olduğunun altını çizelim. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri ise "son derece olumlu" durumda.
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Editörün Yorumu
Epic Games'te başlayan Yaz İndirimleri kampanyasının oldukça önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu kampanya sayesinde oyunları çok daha uygun fiyata satın alabilmek mümkün hâle geldi. Örneğin en iyi futbol oyunlarından biri olan EA Sports FC 26 yüzde 80 indirimle 519,99 TL'ye düştü. Bu arada arkadaşlarla oynanacak oyunlar arıyorsanız mutlaka It Takes Two'yu denemelisiniz. Bu oyun, çok eğlenceli bir oynanış sunuyor.