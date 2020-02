Facebook Grupları Kullanılarak Müşterilerle İyi İlişkiler Nasıl Kurulur?

Müşterileriniz ile daha güçlü, daha etkili bağlar kurmak ister misiniz? Bir Facebook grubu kurmayı düşündünüz mü? Facebook grupları, günümüzde binlerce üye ile markanız arasında güçlü ve etkili bir ilişki kurmanın harika bir yolu olarak biliniyor.

Bu yazıda, Facebook gruplarının müşterileriniz ile daha etkili ve güçlü ilişkiler kurmanıza yardımcı olabilmesi için Facebook gruplarını nasıl kullanabileceğinize yönelik dört ipucu bulacaksınız.

1. Desteklenen Topluluk

JJ Smith’in bir kitabı olan The 10-Day Green Smoothie Cleanse, okurlarına dengeli bir diyetin parçası olarak sebze, meyve ve protein tozu ile harmanlanmış smoothie’lerin faydalarını öğretiyor. Smith kitabında, programın temel taşının Facebook’taki 10-Day Green Smoothie Cleanse grubu olduğunu belirtiyor.

Son derece popüler olan ve sadece şu an için 709.000’den fazla üyeye sahip olan Facebook grubu, soruları yanıtlamak, zorlukların üstesinden gelmek ve okurları motive etmek için kullanılıyor.

Bu büyüklükteki bir gruba ayak uydurmak zor olabilir. Bu nedenle de JJ Smith’in gruba günlük bir motivasyon gönderisi paylaşmasının yanı sıra gönderilerin düzenli olarak onaylanması için başka yöneticilerden yardım alınıyor.

Grubun üyelerine büyük faydaları dokunduğu yazar JJ Smith’in gönderileri, grubun üyelerini motive ederken gönderileri ve grubun düzenini daha verimli bir hâle getirmek, grubun diğer yöneticilerine bırakılıyor.

JJ Smith, grubun üyelerine motivasyon vermek ve almak için sağlıklı ve pozitif bir ortam oluşturarak kitabının ötesine geçen bir topluluk yarattı.

2. Özel Teklifler

Emmy ödüllü işletme koçu Natalie Macneil, Conquer Zirvesi’ni başlattığı zaman 9 haftalık bir kursu kendi adı ve e-posta adresi ile birlikte kaydedenlere ücretsiz olarak teklif etti. Zirvenin kayıt sayfasında ayrıca Facebook grubuna da yer verildi.

Zirveye katılanların, Facebook grubuna katılarak etkinlik katılımlarını artırmalarına izin vermek, Natalie’nin içeriğine katılımlarından faydalanan tutkulu bir topluluğun meydana gelmesini sağladı.

3. Gizli Fırsatlar

“You know you are from Manhattan if...” insanların Manhattan ile ilişkili hatıralarını paylaşmaları için varlığını sürdüren son derece aktif bir Facebook grubudur.

Grubun şu anda etkinlik fotoğraflarının, Manhattan’ın yıllar içinde büyümeye devam ettiğini gösteren fotoğraflarla ilgili hatıraları hatırlamaktan ve paylaşmaktan hoşlanan 12.000’i geçkin üyesi var.

Böyle bir gruba ulaşmanın anahtarı, müdahaleci olmadan işiniz ya da teklifiniz ile ilgili bilgileri paylaşmaktır. Ürününüzü, hizmetinizi ya da varış noktanızı satmak yerine daha fazla bilgi ve kaynak sunmaya odaklanmalısınız.

Sonuç

Yukarıdaki örneklerden her biri, faydalı grupların, müşterileriniz ile iyi ilişkiler kurmanın en iyi yöntemi olduğunu gösteriyor. Paylaştığınız içerik sizden ya da topluğunuzun güvenilir üyelerinden gelebilir.

Kendi hedef kitlenizle ilişki kurmak için bir Facebook grubu oluşturma fikirlerini uygulamaya geçirirken yukarıdaki örneklerden faydalanın.