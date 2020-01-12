Facebook Paylaşımlarının Etkileşimini Artırmanın 4 Yolu

Facebook bir zamanlar sosyal medyanın amiral gemisi olarak bilinir, öyle kabul edilirdi. Facebook, kullanıcı verilerini üçüncü taraflarla paylaşma gibi skandallar ile gündeme geldi. Facebook kullanıcıları, verilerinin başka şirketler ile paylaşılmasından şikâyetçi oldu.

Kullanıcıların sessiz kalması beklenemezdi. Kullanıcılar, seslerini yükseltmek için #deletefacebook kampanyasını başlattı ve her Facebook kullanıcısından bu kampanyaya dâhil olarak hesabını silmesi ve Facebook uygulamasını akıllı cihazından kaldırması istendi.

Facebook, bütün bu olanlara rağmen hâlen yoğun bir ilgi görüyor. Eğer siz de Facebook’u hâlâ kullanmaya devam ediyorsanız, Facebook paylaşımlarınızın etkileşimini artırmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu yazımızda, Facebook paylaşımlarının etkileşimini artırmanın 4 temel yolunu öğreneceksiniz.

1. Kitlenizin İlgilendikleri İle Paylaşımlarınız Eşleşmeli

Yemek yapmak ile uzaktan yakından alakası olmayan bir kişi, paylaştığınız yemek tariflerine muhtemelen göz gezdirmeyecektir. Bu yüzden kitlenizin ilgilendiklerine göre paylaşımlarınızı şekillendirmeli; onların istedikleri, uğraştıkları işlerle paylaşımlarınıza devam etmelisiniz.

2. Paylaşımların Uzunluğu

Kısa içerikler uzun içeriklere nazaran daha çok ilgi görür. Kullanıcılara aktarmak istediklerinizi sadece bir paylaşıma sığdırıyorsanız, bu alışkanlığınızdan bir an önce vazgeçmelisiniz. Bu unsur, paylaşımlarınıza olan etkileşimi düşürecek ve sonraki paylaşımlarınızın daha az etkileşim almasına neden olacaktır.

3. Video ve Fotoğrafın Gücü

Paylaşımlarınız sadece metinlerden oluşmamalı, video ve fotoğraf kullanmaya da dikkat etmelisiniz. Video içeriklerin günümüzdeki değeri paha biçilmezdir. Paylaşımlarınıza olan etkileşimi daha da artırmak için video içerikleri kullanmaktan çekinmemelisiniz.

4. Doğru Zamanlama

Facebook paylaşımlarınızın etkileşiminden yola çıkarak kendinize bir plan çizelgesi oluşturmalı, paylaşımlarınızı bu çizelgeye göre yapmalısınız. Paylaşımlarınızın en çok etkileşim aldığı zamanları belirledikten sonra paylaşımlarınızı buna göre yapınız. Plan çizelgesini belirledikten, paylaşımlarınızı bu çizelgeye göre yapmaya başladıktan sonra etkileşimlerinizin saatlerini takip etmeyi bırakmayınız.

Facebook’un haber akışı sandığınızdan çok daha hızlıdır. Kullanıcıları paylaşımlarınıza çekmek için sadece üç saniyeniz vardır. Kullanıcılar, bu üç saniye içerisinde paylaşımınızı gerçekten ilgi çekici olarak algılarsa muhtemelen paylaşımınıza gereken ilgiyi gösterecektir.