Facebook'ta Spam Paylaşımlardan Nasıl Kurtulunur?

Spam, e-posta, telefon gibi dijital ortamlarda çok sayıda kişiye aynı anda gönderilen istenmeyen, ilgilenilmeyen, gereksiz iletilerin tamamıdır. Bu yazıda, Facebook'ta spam paylaşımlardan nasıl kurtulabileceğinizi öğreneceksiniz.

Gary Thuerk, 1978’de bir şirketin pazarlama bölümünde çalışıyordu. Üretilen bir bilgisayarın pazarlanması istenilince Thuerk’in aklına bir fikir geliyor. 300’ü aşkın e-posta adresini öğrenen Thuerk, bu e-posta adreslerine toplu olarak mail gönderiyor ve internetin ilk spam’ı doğuyor.

Spam, o günden bu güne çekilmez bir illet haline geldi. İnternetin dört bir yanına yayılan spam, Facebook ve benzeri sosyal medya platformlarına da sıçramayı ihmal etmedi. Temiz, ferah profiller kirlenmeye başladı.

Spam, Facebook’ta çeşitlilik gösteriyor. Gönderilen bağlantıların bazıları referans odaklı çalışan para kazandırmaya yarayan bağlantılar, bazıları kötü amaçlı yazılım yüklemeye yarayan bağlantılar, bazıları ise hesabı ele geçirmeye yönelik gönderilen bağlantılardır.

Bu bağlantılardan tamamen uzak durmanın en basit yolu, bilinçli bir internet kullanıcısı olmaktır. Bunun dışında, bu bağlantıların profilinizde görünmesini engellemek için başvurabileceğiniz bir yöntem de vardır.

Ayarlar > Zaman Tüneli ve Etiketleme yolunu izledikten sonra önünüze gelen bölümde, “Etiketlendiğin gönderiler zaman tünelinde görünmeden önce onayına sunulsun mu?” ve “İnsanların senin gönderilerine eklediği etiketler Facebook’ta gözükmeden önce onayına sunulsun mu?” seçeneklerini “Açık” olarak değiştirin.

Bu, içinde spam paylaşımların da olabileceği etiketlemeleri engelleyecektir. Spam paylaşımlar, böylece profilinizde görünmeyecek ve hatta kişi veya kişiler, sizin izniniz olmadan sizi herhangi bir şekilde etiketleyemeyecektir.

Eğer isteğiniz dışında spam yorum veya paylaşımlar yapıyorsanız, hesabınıza müdahale etmesi için üçüncü kimselere izin vermiş olabilirsiniz. Bunu engellemek için ise Ayarlar > Uygulamalar ve İnternet Siteleri yolunu takip edin, açılan bölümde izin verdiğiniz uygulamaları ve internet sitelerini gözden geçirin. Yabancı, şüphelendiğiniz bir uygulama ya da internet sitesi var ise kaldırın.

Facebook ve benzeri sosyal medya platformları için takip/beğeni ve benzeri hileler için izin verdiğiniz uygulamalara dikkat etmelisiniz. Verilen izinler iptal edilse dahi hesabınıza erişimlerinin olabileceklerini unutmamalısınız.