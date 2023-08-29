Uzun pil ömrü, büyüleyici ekran deneyimi, güçlü donanım ve kamera özellikleriyle öne çıkan Huawei MateBook 16s (2023), dizüstü bilgisayarlar arasında en iyiler arasına girecek birçok işlev ile beraber geliyor. Huawei MateBook 16s (2023) incelemesi ile yeni laptop modelinin neler sunduğuna yakından göz atacağız.

Huawei MateBook 16s (2023) İncelemesi

16 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei MateBook 16s, ultra ince çerçeveleri sayesinde geniş ekran deneyiminin elde edilmesini sağlıyor. 3:2 en boy oranını içeren laptop 2.5K çözünürlük ve 1,07 milyar renk sunuyor.

10 noktalı dokunmatik ekran, detayları yakınlaştırmayı ve resimleri kaydırmayı destekliyor. Çoklu dokunmatik ekran sayesinde iş ya da ders için not alabilir, tek ekranda çalışabilir, mouse ve klavyeye ihtiyaç duymadan kolayca gezinebilirsiniz.

MateBook 16s modelinin ekranının profesyonel çalışma alanları için donanım bazında kalibre edildiğini belirtmek gerekiyor. Laptop, TÜV Rheinland renk doğruluğu sertifikası ve 3D LUT hassas kalibrasyon sayesinde profesyonel seviyede ekran deneyimi sunuyor.

10 bit renk desteğine sahip olan MateBook 16s modelinin renk kalibrasyonu konusunda oldukça başarılı olduğunu belirtmek gerekiyor. Laptop, tüm yazılımlarda renklerin bire bir aynı görünmesine imkân tanıyor. Bu, fotoğrafçılık, grafik tasarım ve video düzenleme gibi alanlar için büyük bir öneme sahiptir.

Bilgisayarın ekranı tarafından sunulan renk tonları doğrultusunda bir görsel tasarlanır veya bir videonun kurgusu yapılır. Eğer PC'nin ekranı gerçek renk tonlarını yansıtmazsa projede istenen sonuç elde edilemez. Bu nedenle renk doğruluğunun çok önemli olduğu alanlarda çalışan kişiler için MateBook 16s harika bir seçenek olacaktır.

TÜV Rheinland sertifikalı düşük mavi ışık ve DC karatma teknolojisi, uzun süreli kullanımlarda gözlerin yorulmamasını sağlıyor. Kullanıcıların göz sağlığına önem veren dizüstü bilgisayar, zararlı mavi ışık ile ilgili endişe yaşanmasına gerek bırakmıyor.

Gücünü 13. nesil Intel Core i9-13900H işlemcisinden alan dizüstü bilgisayarda Intel Evo sertifikası bulunuyor. Günlük normal işlemler için verimlilik çekirdekleri çalışırken güç gerektiren işlemlerde ise performans odaklı çekirdekler devreye giriyor. Böylece bilgisayar verimli şekilde çalışırken deneyim olumsuz etkilenmiyor.

Video düzenleme, grafik tasarım, programlama ve veri işleme gibi işlemlerin rahatça yapılabilmesine imkân tanıyan laptopta 16 GB LPDDR5 4800MHz RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 1 TB NVMe PCIe SSD yer alıyor. Yüksek kullanılabilir alan miktarı, depolama tarafında zaman içerisinde sorun yaşanmamasını sağlıyor.

1,5 mm klavye tuş hassasiyetine sahip olan klavye, dizüstü bilgisayar üzerinden yazı yazmayı çok keyifli hâle getiriyor. Klavyede ayrıca 3 farklı dereceye sahip aydınlatma özelliğinin de yer aldığını belirtelim. Bu sayede gece laptop kullanırken lamba açma ihtiyacı hissetmiyorsunuz.

Klavyenin sağ ve sol kısımlarında iki adet hoparlör bulunuyor. Akıllı optimizasyon, Ultra-Bass ve Sound Turbo teknolojilerini içeren hoparlörler, müzik dinleme ve film izleme deneyimini bambaşka boyuta taşıyor.

Çift mikrofon sistemine sahip olan bilgisayar, kullanıcıların sesini 5 metre mesafeye kadar alabiliyor. Yapay zekâ gürültü engelleme özelliği, arka plandaki sesleri filtreliyor. Bu sayede gürültülü ortamlarda bile sorunsuz şekilde toplantı yapılabiliyor.

Kişisel ses iyileştirme özelliği, toplantı esnasında anlık tanımlamalar yaparak sesin kristal netliğinde karşı tarafa gitmesine yardımcı oluyor. Sound TrueHD teknolojisi ise sesin her detayının korunmasına imkân tanıyor.

Görüntülü görüşmelerde hoparlör ve mikrofonun yanı sıra kamera da büyük bir öneme sahiptir. MateBook 16s modelinde 1080p çözünürlüğünde yapay zekâ desteğine sahip kamera bulunuyor. İnternet üzerinden toplantı yaparken ekranın merkezinde kalmanızı sağlayan FollowCam işlevi mevcut.

Göz Teması özelliği, tıpkı yüz yüze toplantı yapılıyormuş gibi etkileşim hâlinde olunmasına olanak tanıyor. Sanal Arka Plan işlevi ise arka planın çok pratik bir şekilde değiştirilmesini sağlıyor. Böylece toplantı sırasında odanızın görünmesini istemiyorsanız arka plana hızlıca farklı bir görsel ekleyebilirsiniz.

84Wh batarya kapasitesiyle beraber gelen dizüstü bilgisayar, 11 saate kadar video oynatma ve 9 saate kadar ofis çalışması imkânı sunuyor. Uzun pil ömrü özellikle yolculuklarda büyük bir avantaj sağlayacaktır çünkü şarja gerek duymadan uzun saatler boyunca video izleyerek keyifli vakit geçirebilmeniz mümkün.

i9 işlemcisinin yer aldığı modele özel olarak 135W adaptör bulunuyor. Bu adaptör sayesinde dizüstü bilgisayarın şarj olması için uzun saatler boyunca beklemenize gerek kalmıyor.

MateBook 16s modelinin bağlantı tarafında 1 adet Thunderbolt 4, 1 adet USB-C, 2 adet USB-A 3.2, 1 adet HDMI, 1 adet 3,5mm jak bağlantısı yer alıyor. Bağlantı konusunda sunulan çeşitlilik, deneyimi olumlu yönde etkiliyor.

Huawei Metaline Anten, 270 metre mesafeden kablosuz bağlantı imkânı sunuyor. 270 metrenin 2,5 saha mesafesine denk geldiğini belirtelim. Bilgisayarda yer alan Süper Turbo Modu ise büyük boyuta sahip dosyaların çok kısa sürede kullanıma hazır hâle gelmesini sağlıyor.

Geniş dokunmatik yüzey, laptop kullanımını daha keyifli hâle getiriyor. Dokunmatik yüzeye entegre edilen Huawei Share teknolojisi, Huawei marka akıllı telefonun çok hızlı şekilde bilgisayara bağlanmasına imkân tanıyor.

Alüminyum alaşımlı metal gövdeye sahip olan dizüstü bilgisayarın güç butonunda parmak izi okuyucusu mevcut. Bilgisayarın tek dokunuş ile açılmasını sağlayan parmak izi okuyucusu, bilgisayarın daha güvenli hâle gelmesini mümkün hâle getiriyor.

Bilgisayar kullanıcıları için üst düzey güvenlik sunan Huawei Mobile Cloud depolama çözümü bulunuyor. Dosyalarınızı doğrudan şifreli bulut deposunda güvenli şekilde saklayabilir, istediğiniz zaman istediğiniz dosyaya kolayca erişebilirsiniz.

Huawei Mobile Cloud'un bilgisayarlara da yüklenebilen sürümünde Huawei Kimliği kullanarak oturum açabilir ve cihazlar arasında senkronizasyon özelliğinden yararlanabilirsiniz. Kart tabanlı tasarımı ile dikkat çeken hizmette son dosya klasörlerine ve URL bağlantılarına hızlıca ulaşabilirsiniz.

Editörün Yorumu

84Wh batarya kapasitesi sayesinde uzun süre boyunca şarja ihtiyaç duymadan kullanılabilen Huawei MateBook 16s kaliteli ve dokunmatik ekranıyla bilgisayar deneyimini bambaşka boyuta taşıyor. Güçlü donanım ise herhangi bir donma probleminin yaşanmamasını sağlıyor.

Yapay zekâ desteğine sahip 1080p kamera ve kameraya entegre edilen teknolojiler, çevrim içi toplantıların sorunsuz şekilde gerçekleşmesine imkân tanıyor. Bilgisayarda yazı yazmanın da oldukça keyifli olduğunu belirtmek gerekiyor.

Sonuç olarak MateBook 16s hem iş hem de multimedya ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacaktır. Eğer yeni bir dizüstü bilgisayar satın almak istiyorsanız Huawei MateBook 16s (2023) modelini tercih edebilirsiniz.

Huawei MateBook 16s (2023) Özellikleri

Ekran Boyutu : 16 inç

: 16 inç Ekran Çözünürlüğü : 2520 × 1680 piksel

: 2520 × 1680 piksel Ekran Paneli : IPS

: IPS Ekran Parlaklık Seviyesi : 400 nit

: 400 nit İşlemci : 13. nesil Intel Core i9-13900H

: 13. nesil Intel Core i9-13900H Ekran Kartı : Intel Iris Xe

: Intel Iris Xe RAM : 16 GB

: 16 GB Depolama : 1 TB NVMe PCIe SSD

: 1 TB NVMe PCIe SSD Kamera : 1080p AI

: 1080p AI Hoparlör : 2 adet

: 2 adet Mikrofon : 2 adet

: 2 adet Bluetooth : 5.2

: 5.2 Yazılım : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Ağırlık : Yaklaşık 1,99 kg

: Yaklaşık 1,99 kg Bağlantı: 1 adet Thunderbolt 4, 1 adet USB-C, 2 adet USB-A 3.2, 1 adet HDMI, 1 adet 3,5mm jak bağlantısı

Huawei MateBook 16s (2023) Fiyatı

Huawei MateBook 16s (2023), Huawei Bluetooth mouse CD 23 ve Huawei MatePad SE ile beraber 36 bin 999 TL fiyata satılıyor.