Instagram spam nedir? Instagram'da spam atma yöntemi ile hesap kapatılabilir mi? Instagram spam temizleme işlemi nasıl yapılır? Kısa süre içerisinde dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri haline gelen Instagram'da hesabınız bir şikayet doğrultusunda kapatılmışsa aşağıda yer verdiğimiz bilgilerden faydalanabilir, hesabınızın neden kapandığını ve hesabı tekrardan açmanın mümkün olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Instagram Spam Nedir, Ne İşe Yarar?

Fotoğraf ve video paylaşmak için dünya genelinde sık sık kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Instagram, 2010 yılında kuruluşundan bu yana birçok yenilik aldı. Günümüze döndüğümüzde sosyal medya platformu ile ilgili geliştirme işlemlerinin hala hız kesmeden devam ettiği çok net bir biçimde görülebilmektedir ancak sosyal medya uygulamasını kullanmak için oluşturulan hesapların yapılan şikayetler üzerine kapatılması ile ilgili sorun geliştiriciler tarafından hala bir çözüme kavuşturulmadı.

Spam, Instagram'da bir hesabı şikayet etmek isteyen veya bir hesabı şikayet edecek olan kişilerin önüne çıkan seçeneklerden sadece bir tanesidir. Sosyal medya uygulamalarında daha önce birilerini şikayet etmediyseniz veya başka biri sizin hesabınızı şikayet etmediyse bu seçeneğin ne anlama geldiğini bilmediğiniz için aklınıza muhtemelen "Instagram Spam nedir?" gibi bir soru gelmiştir. Sosyal medya kullanıcısının bir hesabı şikayet ederken önüne gelen seçeneklerin içerisinden spam seçeneğini işaretlemesi, şikayet ettiği hesabı "spam" amaçlı oluşturulduğu için şikayet ettiğini gösterir.

Spam amaçlı oluşturulan hesaplar, dijital ortamda alıcılara (sosyal medya kullanıcılarına) yığınla fotoğraf, video, mesaj ve benzeri ögeler gönderir. Spam yapmak amacı ile oluşturulmuş hesapları Instagram'da yer alan keşfet sekmesindeki gönderilerin yorumlar kısmında sık sık görmüşsünüzdür. Bu tür hesaplar genellikle bir havuz mantığı ile çalışmaktadır. Havuz mantığı ile çalışan hesaplar, üçüncü taraf uygulamalar aracılığı ile yönetilen hesaplar olarak tanımlanabilir. Bu gibi hesaplar çoğunlukla takipçi, beğeni ve yorum hilesi bahşeden web siteleri tarafından kullanılmaktadır. Hesap ilk zamanlarda bir insan tarafından oluşturulmuş olsa bile hesabın sahibi sosyal medya hesabında üçüncü taraf uygulamalara yetki verdiği için kontrolün sahibi web sitesi yöneticisine geçmiştir.

Instagram'da Spam Atma Yöntemi İle Hesap Kapatmak

Instagram'da spam atma yöntemi ile hesap kapatmak, hesabın kontrolü üçüncü taraf uygulamalarla ele geçirilmiş olup olmaması fark etmeksizin her hesapta kullanılabilen bir yöntemdir. Instagram'ın yanı sıra Twitter ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarda da hesaplara yapılan spam şikayetleri doğrultusunda hesaplar şüpheli olarak işaretlenmekte ve kapatılmaktadır.

Sosyal medya uygulamasında bu yöntemle kapatılan hesapların sadece bir hesapla kapatılamayacağını da unutmamak gerekiyor. Hesapları "spam" gerekçesi ile kapatılan kişilerin hesapları genellikle bir şikayet değil birkaç şikayet üzerine kapatılır. Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarının hesapları ne kadar şikayet doğrultusunda kapattığı kesin olarak bilinmiyor ancak sosyal medya platformunun hesabı "spam" olarak işaretlemeden önce hesabı takip eden kişi sayısına, hesapta paylaşılan gönderilerin aldığı yorum ve beğeni sayısına ve en başta gelen bu yöntemlerin yanında daha birkaç faktöre göre daha incelediği bilinmektedir.

Instagram Spam Temizleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Sosyal medya hesabınız "spam" gerekçesi ile şikayet edildiğinde sizi şüpheli hale getirecek hareketler sergilemekten kaçınmanız gerekiyor. Instagram'ın dedektörüne takılmamak için beğeni, yorum, hashtag, gönderi ve hikaye paylaşma gibi işlemleri belirli bir ölçüte göre yapmalısınız ve bu işlemleri yaparken kesinlikle abartmamalısınız. Instagram spam temizleme işleminde başkalarının gönderilerine uygunsuz yorumlar yapmaktan uzak durmak ve sosyal medya platformunun kurallarına aykırı gönderiler ve hikayeler paylaşmamak da bir hayli önemli rol oynamaktadır.

Instagram hesabınıza erişim sağlamaya çalışırken hesabın kapatıldığını gösteren bir hata mesajı ile karşılaşıyorsanız Instagram Yardım Merkezi'nde yetkililere hesabınızın yanlışlıkla kapatıldığını iletmenize yardımcı olan formu doldurabilirsiniz. Önünüze gelen sayfada hesabınız bir işletme hesabı ise "Evet" seçeneğini, kişisel hesap ise "Hayır" seçeneğini işaretlemelisiniz. İki seçenekten birini işaretledikten sonra önünüze "nüfus cüzdanınızda yazan adınız ve soyadınız" gibi doldurulması gereken kutuların olduğu bir form gelecektir. İlgili kısımları doldurduktan sonra "Gönder" butonuna tıklamalısınız.