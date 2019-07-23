Instagram Videolarında Sıkça Yapılan Hatalar

Instagram kullanıcılarının çok az bir bölümü fotoğraf ve video paylaşımlarını eşit terazide ilerletiyor, işletme hesapları genellikle fotoğraf ağırlıklı paylaşımlar yapmayı tercih ediyor. Instagram kullanıcılarının neden fotoğraf paylaşımlarını video paylaşımlarından çok tuttuğu ise birçok nedenden kaynaklanıyor olabilir.

Bunun, fotoğraf paylaşımlarının video paylaşımlarından daha çok olmasının temel nedeni, video oluşturmak ve bu oluşturulan videoyu düzenlemek için harcanan zamandan ibarettir. Yine de çeşitli nedenler olabilir. Bu yazıda, Instagram videolarında sıkça yapılan hataları derliyoruz.

1. Diğer Sosyal Ağlarda Paylaşılan Videoları Yeniden Paylaşmak

Başka bir sosyal ağda paylaşılan videoyu kendi işletme veya kişisel hesabınızda sırf beğeni almak için tekrardan paylaşmanız gerekmez. Bunu yapmamanızı söylemiyoruz; bunu yapmadan önce, takipçi kitlenizin paylaşacağınız içerikle ilgilenme ihtimalini göz önünde bulundurmanızı söylüyoruz.

Örneklendirelim mi? Facebook’ta bir video paylaştınız ve bu paylaştığınız alandaki kullanıcılar ile Instagram’da sizi takip eden kullanıcıların ilgi alanları örtüşmüyor. Bu, Instagram’da her zaman iyi sonuçlar alamayacağınızın kanıtıdır.

2. IGTV’den Faydalanmamak

İşletme hesaplarının sıkça uğradığı hata da Instagram’ın son zamanlarda ürettiği en iyi araç olan IGTV’dir. Birçok aktif Instagram kullanıcısının hala bir IGTV hesabı yok. IGTV, rekabetin hala duru ve erişimin oldukça yüksek olduğu bir sosyal ağ durumundadır.

YouTube daha tüm dünyada popüler hala gelmeden önce işe koyulan YouTube kanalları, bugün belki de dünyanın en iyi YouTube kanalları arasında yer alıyor. IGTV henüz bu kadar değerlenmemişken elinizi çabuk tutmalı ve ileriye yönelik en iyi adımı hızla atmalısınız.

IGTV’de paylaşılan videolar 10-15 dakika uzunluğunda olabilir. Hesabınız doğrulanmış ya da hesabınızın çok sayıda takipçisi var ise bu sayı 60 dakikaya kadar çıkabiliyor. Videolarınızı oluşturmaya başlamadan önce IGTV’nin diğer sosyal ağlardan çok daha farklı olduğunuzu aklınızdan çıkarmamanız gerekiyor. Burada paylaşılan videolar dikey olarak görüntülenmeye ayarlanmıştır.

3. Gürültülü Arka Planlarının Olduğu Videolarda Metin Eklememek

Arka plandan gelen gürültüler, dışarıda video çeken kişiler tarafından pek hoş karşılanmamaktadır. Videonuzu paylaşmadan önce video düzenleme araçlarını kullanarak bu gürültüleri minimum düzeye indirmeyi deneyin. Sorun devam ederse kullanıcılar için konuşmaları açıklayan bir metin eklemeyi deneyin.

4. Videoların Daha Fazla Kişiye Ulaşması İçin Harekete Geçmemek

Bir video oluşturmak ve bu oluşturulan videoyu Instagram’da paylaşmak çok iyi bir başlangıç noktasıdır ama bu noktadan sonra devam etmiyorsanız, olduğunuz yerde bekliyor ve birilerinin gelip bu videoyu izlemesini bekliyorsanız, büyük bir yanlış yapıyorsunuz.

Instagram’da paylaşılan videoların daha fazla kişiye ulaşması için beklemeyi bırakmalı, video tanıtımları için farklı teknikler denemelisiniz. Fikir almanız açısından aşağıdaki tekniklerden bazılarını deneyebilir veya bu tekniklerden yola çıkarak kendi tekniğinizi oluşturabilirsiniz.