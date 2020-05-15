Kawasaki Hastalığı (Kawasaki Sendromu) Nedir? Hastalık Belirtileri Nelerdir?

Kawasaki hastalığı, koronavirüs ile birlikte söz edilmeye başlayan hastalıklar arasında. Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki belirtileri nelerdir? Yeni tip koronavirüs Kovid-19 ile gündeme gelen kawasaki hastalığı hakkında her şey blog yazımızda.

Koronavirüs ile birlikte yeni hastalıklar da türedi. Daha doğrusu hali hazırda olan ancak corona ile konuşulmaya başlanan, dolayısıyla da merak edilen hastalıkların sayısı bir hayli fazla. Kawasaki hastalığı bunlardan biri. Bu hastalık, koronavirüsün yaygın olduğu Avrupa ülkelerinde çocuklarda görüldüğünden büyük önem arz ediyor.

Kawasaki Sendromu Nedir?

Kawasaki hastalığı ilk defa 1967 yılında Japon çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Tomisaku Kawasaki tarafından teşhis edildi. Daha çok küçük yaştaki çocuklarda görülen hastalıklardan biri. Kawasaki sendromu olarak da geçen bu hastalık çocuklarda nadir görülse de ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Tedavi edilmediğinde kalp rahatlıklarına yol açan Kawasaki hastalığında erken teşhis önemli olmakla birlikte uygun tedavi yöntemleriyle çocuklar sağlıklarına kavuşturuluyor. Kawasaki, genel olarak kalbi besleyen koroner atardamar başta olmak üzere orta büyüklükteki damarlarda genişlemelere ve damar çeperlerinde iltihaplanmalara (vaskülit) neden olabilen bir hastalık.

Kawasaki Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Kawasaki hastalığı hızlı ilerleyen yakınmalar ile ortalama iki hafta içerisinde istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. Tüm belirtileri her çocukta görülmeyebiliyor. Özellikle hastalığın ilerleyen evresinde görülen kalp komplikasyonları tedavi gören çocukların çok azında ortaya çıkıyor. 1 yaşından küçük çocuklarda ise semptomların belli belirsiz olması nedeniyle teşhis konulması zorlaşıyor. Bu durumda tanı ve tedavi gecikiyor ve kalp damarlarında genişleme (anevrizma) daha sık görülüyor. Hastalık üç aşamada ilerliyor. İlk evresi yüksek ateşle karakterize. İlk üç günde 39 derecenin üzerinde seyreden yüksek ateşin yanı sıra;

Hastalığın 1. Aşamasındaki Belirtiler

Boğaz, ağız kenarında ve dudaklarda tahriş ve kızarmalar,

Gözlerde kızarıklık

Gövde, kasık ve bacak derilerinde döküntü, kızarıklık ve soyulmalar,

Lenf bezlerinde büyüme,

Normalden daha kırmızı ve şiş dil,

El ve ayaklarda kızarıklık ve şişlik görülüyor.

Bebeklik döneminde verem aşısı (BCG) olan çocukların bazılarında bu belirtilerin yanı sıra aşı yapılan noktada kızarmalar da görülüyor. Belirtilerin ortaya çıktığı ilk 3-5 günde çocuklar oldukça huzursuz oluyor. Bu aşamada yüksek ateşin düşmemesi durumunda tedavi şart. Bu dönemin ardından ise şu belirtiler ortaya çıkıyor:

Hastalığın 2. Aşamasındaki Belirtiler

İshal ve kusma,

Baş ve karın ağrısı,

Eklem yerlerinde şişlikler ve ağrı

El ve ayak parmak uçlarında soyulmalar

Hastalığın Son Aşamasındaki Belirtiler

Hastalığın son evresinde belirtiler ortadan kalkıyor. Bununla birlikte tedavi uygulanmadığı takdirde çocuklarda kalp komplikasyonları görülebiliyor. Bu komplikasyonlar hastalığın en önemli ve ciddi semptomları. Kalpte aritmiler ve çeşitli katmanlarda iltihaplanmalar görülebilse de hastalığın bıraktığı en büyük hasar kalp damarlarında genişleme (koroner anevrizma).