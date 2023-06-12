A Plague Tale Innocence indirin ve bu gizlilik mekaniklerine sahip macera oyununun yürek burkan hikayesini deneyimleyin.

Kemal Tavus - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Asobo Studio tarafından geliştiren ve Focus Entertainment tarafından yayınlanan A Plague Tale Innocence 2019 yılında piyasaya çıktı. Pek çok kişi tarafından büyük övgüler alan oyun kısa süre içerisinde çok başarılı oldu ve bir devam oyununa da kavuştu.

14. yüzyılın Fransa’sında geçen bu oyun kara veba salgını sırasında hayatta kalmaya çalışan iki kardeşin hikayesini konu alıyor. Amicia ve erkek kardeşi Hugo. Hugo doğuştan gelen gizemli bir hastalıkla mücadele etmektedir. Inquisition adı verilen zalim bir örgüt tarafından tehdit edilen bu ikilinin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.

A Plague Tale Innocence İndir

Gizlilik mekaniklerinin bulunduğu, Orta Çağ döneminde geçen, tek kişilik, iyi hikaye anlatan bir oyun mu arıyorsunuz? O zaman A Plague Tale Innocence tam size göre. A Plague Tale Innocence indirin ve bu hüzünlü hikayenin bir parçası olun.

A Plague Tale Innocence Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7/8/10 (64 bit)

: Windows 7/8/10 (64 bit) İşlemci : Intel Core i3-2120 (3.3 GHz)/AMD FX-4100 X4 (3.6 GHz)

: Intel Core i3-2120 (3.3 GHz)/AMD FX-4100 X4 (3.6 GHz) Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : 2 GB, GeForce GTX 660/Radeon HD 7870

: 2 GB, GeForce GTX 660/Radeon HD 7870 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan