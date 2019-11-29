Küçük İşletmeler Sosyal Medyada Nasıl Büyüyebilir?

Bugün içinde bulunduğumuz hızla gelişen dijital dünyada küçük bir işletme olarak özellikle büyük markalar ile rekabet ederken hayatta kalmak çok zor olabilir. Zamanınızın önemli bir bölümünü küçük işletmenizin sosyal medya hesaplarına ayırmak sizin için çok göz korkutucu olabilir ama sonucu gördüğünüzde verdiğiniz çaba ve ayırdığınız zamana değer olduğunu göreceksiniz.

Sosyal medya, küçük işletmelerin büyümesine yardımcı olabilecek en mükemmel araçlardan biridir. Bu yazıda, küçük işletmelerin sosyal medyada büyümesi için birkaç öneride bulunacağız. İşte, küçük işletmelerin sosyal medyada büyümesini sağlayacak ipuçları!

Hedeflerinizi Belirleyin

Hedeflerinizi belirlemek, sosyal medyada atılması gereken önemli bir ilk adımdır. Hedeflerinizi belirlemek ayrıca sorumlu olmanıza ve başarıya ulaşmanıza yardımcı olur.

Hedef Kitlenizi Bulun

Hedef kitlenizin kim olduğunu bilmek, sosyal medya stratejisi geliştirmenin en önemli adımlarından biridir. Kimleri hedeflediğinizi bilmek, onları tanımanıza ve size neden geldiklerini bilmenize son derece faydalı olacaktır.

Markanızı Tanımlayın

Markanız sizi eşsiz kılar. Halka göstermek istediğiniz yüzün belirlenmesi esastır ancak insanların marka kişiliğiniz ile tanışması da çok önemlidir.

Müşterilerle İlişki Kurun

Müşteriler, sosyal medyayı işinizi büyütmek için bir araç olarak kullanma amacınızın başında gelir. Bazen aktifliği korumak için sürekli olarak içerik paylaşmak çok yorucu olabilir ama bu, sizi takip eden insanların içeriklerinizin sıklığının ve kendilerinin sorduğu soruların ne kadar hızlı cevap bulduğunun farkına varmasını sağlar.

Göz Alıcı Görseller Kullanın

Bir görsel bin kelimeye bedeldir. Seçtiğiniz görseller son derece ilgi çekici olmalıdır. Görseller sosyal medya platformuna özgü bir şekilde tasarlanmalıdır. İnsanlar sizi farklı platformlarda takip ettiklerinde görseller aynı stili yansıtmayacaktır. Bir ürün satmaya çalışıyorsanız insanlara sunduğunuz görseller, ürününüz hakkında ilk düşündükleri şey olacaktır.

Hashtag Kullanın

Hashtag sosyal medyada bulunmanızı ve marka kimliğinizi oluşturmanızı kolaylaştırır. Hashtag analizleri bu nedenden ötürü çok önemlidir. Sektörünüzdeki popüler hashtagleri analiz etmek için Autohash gibi çeşitli araçlardan faydalanabilirsiniz.

İş Yerinizin Adresini Paylaşın

Bu önerimiz tamamen çevrimiçi çalışanlara yönelik değildir. Fiziki olarak bir iş yeriniz varsa insanlarla bunu paylaşmanız gerekir.

Rakiplerinizi İnceleyin

Rakipleri incelemek, işinizi büyütmek için yapılabileceklerin en iyisidir. Rakiplerinizin başarılarını incelemeli, bu sektörde nelerin işe yaradığını öğrenmelisiniz. Rakipler sayesinde kazandığınız fikirleri kendi kullanımınız için nasıl geliştirebileceğinizi öğrenin.