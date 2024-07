Kurt Russell, Hollywood'un en yetenekli ve karizmatik oyuncularından biri olarak bilinir. 1970'lerde genç yaşta başladığı kariyerine, hem komedi hem de aksiyon filmlerinde unutulmaz performanslar sergileyerek devam etti. Kurt Russell, özellikle John Carpenter ile çalıştığı dönemde kült statüsüne ulaşan filmleriyle tanındı. Yıllar geçtikçe kendisi her film türünde güçlü bir varlık göstermeyi başardı. Biz de sizler için en iyi Kurt Russell filmlerinden oluşan bir liste hazırlayalım dedik.

Kurt Russell, kariyeri boyunca pek çok unutulmaz karaktere hayat vermiş, sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. John Carpenter ile yaptığı işbirlikleri, Western türündeki performansları ve aksiyon-komedi filmleriyle izleyicilere farklı türlerde benzersiz deneyimler sunmayı başarmıştır. Russell’ın karizması ve oyunculuk yeteneği onu Hollywood’un en sevilen isimlerinden biri yapmıştır.

İşte en iyi Kurt Russell filmlerinden bazıları:

Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi Kurt Russell Filmleri

The Computer Wore Tennis Shoes (1969)

Kurt Russell’ın genç yaşta Disney ile olan ilişkisiyle dikkat çektiği bu ilginç isme sahil olanfilmde, Kurt Russell bir üniversite öğrencisini canlandırır. Bir bilgisayar kazası sonucu dahi haline gelen Dexter Riley komik ve eğlenceli maceralara atılır. Bu film Russell’ın kariyerinde önemli bir başlangıçtır. Komedi filmidir.

Tür : Komedi, Aile, Bilim Kurgu

: Komedi, Aile, Bilim Kurgu Oyuncular : Kurt Russell, Cesar Romero, Joe Flynn

: Kurt Russell, Cesar Romero, Joe Flynn IMDB Puanı: 6.0

Escape from New York (1981)

John Carpenter'ın yönettiği bu bilim kurgu aksiyon filminde Kurt Russell, ikonik karakter Snake Plissken'i canlandırır. Yakın bir gelecekte New York, büyük bir hapishaneye dönüştürülmüştür ve Plissken Başkan'ı kurtarmak için buraya gönderilir. Russell’ın sert ve karizmatik performansı filmi kült statüsüne taşımıştır.

Öyle ki, Escape from New York Metal Gear Solid serisine de ilham vermiştir. Usta oyun geliştirici Hideo Kojima, Kurt Russell’ın Snake Plissken rolünü o kadar çok beğenmiş ki, oyundaki Big Boss karakteri pek çok açıdan bu karaktere benzemiştir. İkinci oyunda ise Solid Snake Raiden’a kendini “Pliskin” olarak tanıtıyor. Metal Gear Solid serisindeki en önemli iki karakter Kurt Russell’ın bu filminden ilham alınarak yaratılmıştır.

Tür : Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim

: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim Oyuncular : Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine

: Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine IMDB Puanı: 7.2

The Thing (1982)

Yine John Carpenter ile çalıştığı bu korku klasiğinde Kurt Russell Antarktika'da bir araştırma istasyonunda çalışan bir helikopter pilotu olan MacReady'yi canlandırır. Ekibiyle birlikte kimlik değiştiren bir uzaylı yaratıkla savaşmak zorunda kalır. Bu film benzersiz atmosferi ve gerilimiyle tanınır.

Gişe başarısı konusunda maalesef pek de iyi olmayan The Thing, yıllar içerisinde kült filmlerden biri haline gelmiştir. Şüphesiz ki en iyi Kurt Russell filmlerinden biri olan The Thing çok rahatsız edici bir yapım olmasına rağmen birden fazla kez izlenmesi gereken bir filmdir.

Tür : Korku, Bilim Kurgu

: Korku, Bilim Kurgu Oyuncular : Kurt Russell, Wilford Brimley, Keith David

: Kurt Russell, Wilford Brimley, Keith David IMDB Puanı: 8.2

Big Trouble in Little China (1986)

Bu aksiyon-komedi filminde Kurt Russell, Jack Burton adlı çılgın bir kamyon şoförünü canlandırır. Arkadaşı Wang Chi’nin kaçırılan nişanlısını kurtarmak için yeraltı dünyasına girer. Film eğlenceli ve abartılı aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor.

Tür : Aksiyon, Macera, Komedi

: Aksiyon, Macera, Komedi Oyuncular : Kurt Russell, Kim Cattrall, Dennis Dun

: Kurt Russell, Kim Cattrall, Dennis Dun IMDB Puanı: 7.2

Overboard (1987)

Kurt Russell ve Goldie Hawn’ın başrollerinde olduğu bu romantik komedide Kurt Russell bir marangoz olan Dean Proffitt'i canlandırır. Hawn’ın canlandırdığı zengin ve kibirli bir kadının hafızasını kaybetmesiyle başlayan hikaye tatlı ve komik anlarla doludur.

Tür : Komedi, Romantik

: Komedi, Romantik Oyuncular : Kurt Russell, Goldie Hawn, Edward Herrmann

: Kurt Russell, Goldie Hawn, Edward Herrmann IMDB Puanı: 6.9

Tango & Cash (1989)

Bu aksiyon filminde Kurt Russell, Sylvester Stallone ile birlikte başrolü paylaşır. İki rekabetçi polis olan Ray Tango ve Gabriel Cash, iftiraya uğrayarak hapse atılırlar ve birlikte kaçıp isimlerini temize çıkarmaya çalışırlar. 80'ler aksiyon sinemasının en iyi örneklerinden biri olan bu yapım keyifli vakit geçirmek için idealdir.

Tür : Aksiyon, Komedi, Suç

: Aksiyon, Komedi, Suç Oyuncular : Sylvester Stallone, Kurt Russell, Teri Hatcher

: Sylvester Stallone, Kurt Russell, Teri Hatcher IMDB Puanı: 6.4

Backdraft (1991)

Kurt Russell, Ron Howard'ın yönettiği bu dramatik filmde itfaiyeci Stephen McCaffrey rolünde izleyicilerin karşısına çıkıyor. Chicago'da bir dizi kundaklama olayını araştırırken kardeşi Brian ile olan ilişkisini de gözden geçirir. Yangın sahneleri ve etkileyici performanslarla zihnimizde kalan bu filmi herkese tavsiye ediyoruz.

Tür : Aksiyon, Suç, Dram

: Aksiyon, Suç, Dram Oyuncular : Kurt Russell, William Baldwin, Robert De Niro

: Kurt Russell, William Baldwin, Robert De Niro IMDB Puanı: 6.7

Tombstone (1993)

Western türünün en iyi örneklerinden biri olan bu filmde Kurt Russell, Earp Kardeşler’in lideri Wyatt Earp’ü canlandırır. Tombstone kasabasında düzeni sağlamak için mücadele eden Kurt Russell, güçlü performansı ve filmdeki destansı düello sahneleri ile dikkat çekiyor.

Tür : Biyografi, Dram, Tarih

: Biyografi, Dram, Tarih Oyuncular : Kurt Russell, Val Kilmer, Sam Elliott

: Kurt Russell, Val Kilmer, Sam Elliott IMDB Puanı: 7.8

Stargate (1994)

Bu bilim kurgu filminde Kurt Russell, Albay Jack O'Neil rolüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Bir antik kapının uzaylı bir gezegene açıldığını keşfeden ekip burayı araştırmak için bir yolculuğa çıkar. Bilim kurgu filmlerine ilgi duyan herkesin izlemesi gereken bu film son derece ikoniktir.

Tür : Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu Oyuncular : Kurt Russell, James Spader, Jaye Davidson

: Kurt Russell, James Spader, Jaye Davidson IMDB Puanı: 7.1

Death Proof (2007)

Bu filmde Kurt Russell, Stuntman Mike olarak bilinen bir dublörü canlandırıyor. Mike, modifiye edilmiş "ölüm geçirmez" arabasıyla genç kadınları hedef alan bir seri katildir. Bu film Tarantino’nun grindhouse sinemasına saygı duruşu niteliğindedir ve iki ayrı grup kadının Mike’a karşı verdiği mücadeleyi anlatır.

Russell’ın canlandırdığı Stuntman Mike, soğukkanlılığı ve tehlikeli cazibesiyle öne çıkar. Bu rol Kurt Russell’ın kötü adam karakterlerini de ne kadar başarılı bir şekilde canlandırabileceğinin en önemli kanıtıdır.

Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Oyuncular : Kurt Russell, Zoë Bell, Rosario Dawson, Vanessa Ferlito

: Kurt Russell, Zoë Bell, Rosario Dawson, Vanessa Ferlito IMDB Puanı: 7.0

The Hateful Eight (2015)

Quentin Tarantino’nun bu western filminde Kurt Russell, ödül avcısı John Ruth rolünü canlandırır. Fırtınadan kaçmak için bir handa buluşan sekiz yabancının hikayesi anlatılır. Russell’ın performansı ve filmdeki gerilim dolu atmosfer bu yapımı unutulmaz kılar. En iyi Quentin Tarantino filmlerinden biri olan The Hateful Eight her sinema sever tarafından muhakkak izlenmeli.

Tür : Suç, Dram, Gizem

: Suç, Dram, Gizem Oyuncular : Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh

: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh IMDB Puanı: 7.8

Once Upon a Time in... Hollywood (2019)

Kurt Russell, Quentin Tarantino'nun bu filminde Randy adında bir karakteri canlandırıyor. Randy Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ve Cliff Booth (Brad Pitt) ile bağlantılı bir film setinde çalışan bir koordinatördür. Kurt Russell bu filmde ayrıca anlatıcı olarak da yer alır ve hikayenin ilerleyişine dair detayları izleyicilere sunar. Kurt Russell’ın karizması sesine de yansımış diyebiliriz.

Bu film 1969 yılı Los Angeles’ında geçerken, Rick Dalton’ın Hollywood'daki kariyerinde yaşadığı değişimleri ve mücadeleleri ele alınır. Kurt Russell’ın performansı, filme otantik bir hava katar ve onun karizmatik varlığı hikayeyi daha da izlenesi bir hale getiriyor.

Tür : Komedi, Dram

: Komedi, Dram Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Kurt Russell

: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Kurt Russell IMDB Puanı: 7.6

En iyi Kurt Kurt Russell filmleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz ünlü oyuncuyu ileride hangi yapımlarda görmek isterdiniz? Sizce en iyi Kurt Russell filmi hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.