Lüsid Rüya Nedir? Nasıl Görülür?

Rüyalarınızda başrolü oynamak yerine yönetmen koltuğuna oturduğunuzu hayal edin. Artık yapabileceklerinizin sınırı yok. Rüyanızda ne yaşamak istiyorsanız senaryoyu kendiniz yazabilirsiniz.

'Peki ama nasıl?' derseniz, 'lüsid rüya' kavramını tanımanız gerekiyor. Bilinçli rüya nedir? Nasıl görülür? Ne işe yarar? Sizin için anlatıyoruz!

Lüsid Rüya Nedir?

Lüsid rüya olarak tanımlanan rüyalar aslında bilincimizin açık olduğu ve hareketlerimizi kontrol edebildiğimiz rüyalardır. Genellikle REM uykusunda bu deneyimi yaşamak mümkün olur. Çünkü derin uyku sırasında bilinci korumak daha zordur ve uykuya daldığımız ilk anlarda bu kontrolü sağlamak daha olasıdır.

İnsanların büyük bir çoğunluğu rüyada bilinci açık tutma deneyimini yaşayabilir. Bu ihtimali arttırmak için gün içinde ve uyumadan hemen önce bazı egzersizlerin tekrarlanması önerilir.

Bu konuya ilişkin yapılan deneysel çalışmalarda gün içinde kendisine rüyada bilinçli olacağına ilişkin telkinde bulunan kişilerin yarısına yakınının lüsid rüya deneyimini yaşadığı belirtiliyor.

Teknolojinin geldiği son noktada bu deneyimi destekleyen ve REM uykusunda bilinçli kalmanızı sağlamak için beyninize sinyal veya dalga gönderen cihazlar üretiliyor.

Siz uykuya daldıktan belli bir süre sonra bu cihazdan gelen dalgalar zihninizi uyararak bilincinizin açık kalmasını sağlıyor. Peki, bilinçli rüya görmek için başka neler yapılabilir? Gelin, birlikte bakalım.

Lüsid Rüya Nasıl Görülür?

Bunun için farklı yöntemler denenebilir. Bunlardan ilki rüyalarınızı not almaktır. Başucunuza bir kağıt kalem koymanız ve rüyadan uyandığınız anda tüm detaylarıyla ne gördüğünüzü yazmanız istenir.

Rüyada sık gördüğünüz bir renk veya nesne belirlemeniz etkili olabilir. Böylece kendinize bu rengi veya nesneyi gördüğünüzde rüyada olduğunuzu anlamanızı sağlayacak bir işaret oluşturabilirsiniz.

Gün içinde kendinizi bu deneyim için şartlandırmanız gerekir. Uyumadan önce belli bir kişi veya nesneye odaklanıp bunla ilgili hayaller kurarak rüyaya daldığınızda lüsid rüya deneyimini yaşama ihtimaliniz artar.

Benzer şekilde işitsel uyaranlardan da yararlanılabilir. Uyumadan önce rüyalarınızı çağrıştıran bir müziği kulaklıkla dinleyebilirsiniz. Böylece uykuda bu müziği duyduğunuzda rüyada olduğunuzun bilincine varabilirsiniz.

Bazen rüya görürken aniden uyanıp gördüğünüz rüyaya devam etmek istediğiniz anlar olur. Böyle zamanlarda mutlaka devam etmeye çalışın. Böylece rüyayı istediğiniz gibi yönetme şansınız olur.

Lüsid Rüya Ne İşe Yarar?

Rüyalarınızı yönetebildiğiniz anlarda hayal gücünüze bağlı olarak farklı senaryolar oluşturabilirsiniz.

Normal hayattaki kurallardan bağımsız oluşturacağınız bu senaryolar iş dünyasındaki bazı sorunlara pratik çözümler üretmenize, günlük hayatı kolaylaştıracak yeni yöntemler keşfetmenize ve düşünce tarzınızı farklı bir bakış açısı ile şekillendirmenize imkân tanıyabilir.

Bilim adamlarının bu yönde yaptığı çalışmalar doğrultusunda çalışanların uykuda geçen zamanlarını bile iş açısından daha verimli geçirebileceği düşünülüyor.

Siz hiç bu tarz egzersizleri denediniz mi? Lüsid rüya deneyimini yaşıyor musunuz? Uykuda çalışma fikri kulağınıza nasıl geliyor? Yorumlarınızı paylaşın.