"Windows mu MacOS mu?" Son dönemlerde bilgisayar almak isteyen her kullanıcı tarafından yapılan ortak bir karşılaştırma konusu. Pek çok kullanıcının kafasını kurcalayan bu soru aslında ihtiyaçlar ve beklentiler olarak yorumlandığında açıklığa kavuşmakta.

Ancak tabi bu konuda belirli bir bilgi birikimine de sahip olmanız gerekmekte. Biz de sizler için en kısa yoldan bir karşılaştırma listesi hazırladık. İşte karşınızda MacOS yerine Windows kullanmak için 5 neden adlı listemiz ve listemizin detayları...

MacOS Yerine Windows Kullanmak için 5 Neden

Daha Geniş Yazılım Desteği Daha Fazla Donanım Seçeneği Daha Uygun Fiyatlar Kolay Özelleştirme ve Yükseltme Daha İyi Oyun Desteği

Daha Geniş Yazılım Desteği

Windows cihazlar yazılım konusunda bir derya deniz desek çok da yanlış olmaz. Zira kurumsal iş hayatından tutun gündelik yaşama kadar pek çok alanda sınırsız yazılım seçeneğiniz bulunmakta. Burada bir parantez açmamız gerekmekte.

Özellikle konu mühendislik uygulamaları gibi teknik alanlar olduğunda Windows cihazlar biçilmiş birer kaftan haline geliyor. Zira bu uygulamaları MacOS cihazlarda açmanız pek mümkün değil. Açsanız da kullanım sorunları sizi konudan soğutmaya yetiyor.

Daha Fazla Donanım Seçeneği

Windows işletim sistemine göre üretim yapan yığınla marka bulunmakta. Tabi bu durum beraberinde birçok avantajı getiriyor. Özellikle donanım ve fiyat konusunda olan bu avantajlardan en büyüğü "istediğiniz özelliklerde, sınırsız şekilde özelleştirmeler" yapabilmek oluyor. Ancak MacOS cihazlarda Apple tarafından izin verilen donanım seçeneklerinin dışına çıkmanız pek mümkün olmamakta.

Daha Uygun Fiyatlar

Bu madde aslında bir önceki madde ile doğrudan bağlantılı. Zira bir sistem adına üretim yapan marka sayısı arttıkça rekabet artıyor ve fiyatlar da bir o kadar hızlı düşüyor. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarları satın almanız bir Apple bilgisayara göre oldukça kolay.

Zira farklı donanım ve model seviyelerine göre her bütçeye göre bir Windows bulmak mümkün. Apple'da ise şu an itibariyle minimum 30 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekmekte.

Kolay Özelleştirme ve Yükseltme

Windows, arayüz, donanım ve yazılım kişiselleştirme konusunda geniş imkanlar sunar. Masaüstü temaları, simgeler ve başlat menüsü kolayca değiştirilebilir. Donanım yükseltmeleri (RAM, SSD, ekran kartı) genellikle macOS’a kıyasla daha esnektir.

Ayrıca, Windows eski bilgisayarlara yeni sürümler yükleyerek güncelliğini koruma imkanı tanır. macOS ise eski cihazlara güncelleme desteğini daha hızlı kesebilir. Bu nedenle, özelleştirme ve yükseltme açısından Windows daha avantajlıdır.

Daha İyi Oyun Desteği

Windows, oyun dünyasında en fazla desteklenen işletim sistemidir. Steam, Epic Games ve Xbox Game Pass gibi platformlar Windows için daha optimize çalışır. DirectX desteği sayesinde oyun performansı macOS’a kıyasla daha iyidir.

Ayrıca, donanım uyumluluğu geniş olduğu için oyuncular daha fazla seçenek bulabilir. Yeni çıkan oyunlar öncelikle Windows için geliştirilir. Bu nedenle, oyun odaklı kullanıcılar için Windows en iyi tercihtir.

Peki sizce Windows mu MacOS mu daha iyi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...