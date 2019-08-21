Markaların Üzerinde Durması Gereken 9 Sosyal Medya Platformu

İster deneyimli bir sosyal medya pazarlamacısı olun ister bir sosyal medya pazarlamacı adayı olun ister sosyal medyadan faydalanmak isteyen bir işletme sahibi olun, en popüler sosyal medya platformlarından haberdar olmanız her zaman yararınıza olacaktır.

Sosyal medya platformları, markanızın erişimini en üst düzeye çıkarmanıza, doğru insanlarla iletişim kurmanıza ve sosyal medya hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacaktır. Markaların mutlaka bulunması gereken sosyal medya platformu seçimi sadece sosyal medya platformunun büyüklüğü ile belirlenmiyor. Platform, marka imajınıza uyuyor mu? Hedef kitleniz, bu platform ile ilgileniyor mu? Aynı anda kaç tane sosyal medya platformunu yönetebilirsiniz? Bunlar ve bunlarla benzer sorular, sosyal medya platformu seçiminde çok önemli bir rol oynayacaktır.

İşleri daha basit bir hâle getirmek için en iyi 9 sosyal medya platformu hakkında biraz araştırma yaptık ve bu platformlar hakkında bilgiler topladık. Bazıları size tanıdık gelirken bazıları da yabancı gelebilir. Markanız için harika olan fakat daha önceden keşfetmediğiniz sosyal medya platformlarına rastlayabilirsiniz.

Listeye geçmeden evvel, her sosyal medya platformunda olmak zorunda olmadığınızı aklınızdan çıkarmamalısınız.

Facebook, her ay iki milyardan fazla insan tarafından kullanılmasıyla sosyal medya sitelerinin tahtına oturuyor. Bu istatistik, dünya nüfusunun üçte biri olabilecek kadar fazla. Facebook’u kullanan 65 milyondan fazla işletme ve altı milyondan fazla reklam veren bulunuyor.

Facebook’a başlamak kolaydır çünkü neredeyse tüm içerik formatları -metin, görüntü, video, canlı video, hikâyeler vb.- Facebook’ta harika bir şekilde çalışır.

2. YouTube

YouTube, kullanıcıların her gün saatlerce video izledikleri bir video paylaşım platformudur. Bir an önce başlamak için abonelerinizin görüntülenebileceği, videolarınız beğenilebileceği ve yorum yapılabileceği bir YouTube kanalı oluşturabilirsiniz.

YouTube, dünyanın en büyük ikinci sosyal medya sitesi olmasının yanı sıra bir Google ürünüdür. Google’dan sonra en büyük ikinci arama motoru olarak da bilinir. Platformdaki erişiminizi artırmak için YouTube’da reklam da verebilirsiniz.

WhatsApp 180’den fazla ülkede insanlar tarafından kullanılan bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp insanlar tarafından ilk günlerde sadece aileleri, arkadaşları, akrabaları ile iletişim kurmak için kullanıldı ama insanlar bir noktadan itibaren WhatsApp kullanarak işletmeler ile iletişim kurdu.

4. Messenger

Messenger ilk önce Facebook’ta bir mesajlaşma özelliği olarak kullanılıyordu ama Facebook, bir süre sonra Messenger’ı bağımsız bir uygulamaya dönüştürdü ve Messenger’a büyük çaplı yenilikler getirdi.

İşletmeler artık Messenger’da da reklam verebilir, sohbet grupları oluşturabilir, haber paylaşımları yapabilir, hikâyeler paylaşabilir ve daha birçok özelliğinden faydalanabilir. Bu özellikler, işletmelerin müşterilerle bağlantı kurması konusunda işletmelere sayısız yeni yöntem sunmuştur.

5. WeChat

WeChat, WhatsApp ve Messenger gibi mesajlaşma uygulamalarının harmanlanmış hâli olarak bilinebilir. Mesaj ve arama özelliğinin yanı sıra kullanıcılar artık çevrimiçi alışveriş, ödeme, para transferi yapmak ve rezervasyon yaptırmak için kullanır oldu.

Instagram, bir fotoğraf-video paylaşım platformudur. Fotoğraflar, videolar, hikâyeler ve canlı yayınlar gibi çeşitli içerikler paylaşmanıza imkân tanır. Instagram, videolara bir kısıtlama uyguluyor ama yakın bir zamanda çıkardığı IGTV ile Instagram’ın videolara uyguladığı süre kısıtlaması 10 dakikaya kadar çıkarıldı.

7. QQ

QQ, genç Çinliler arasında oldukça popüler bir anlık mesajlaşma platformudur ve 80 ülkede desteklenmektedir. Anlık mesajlaşma özelliklerinin yanı sıra kullanıcıların avatarlarını süslemelerine, film izlemelerine, çevrimiçi bir şekilde oyun oynamalarına, çevrimiçi alışveriş yapmalarına, blog yazmalarına ve ödeme yapmalarına olanak verir.

8. Tumblr

Tumblr, metin, fotoğraf, bağlantı, video, müzik ve daha fazlasını paylaşmak için kullanabileceğiniz mikroblog ve sosyal ağ platformudur. İnsanlar Tumblr’da kedi fotoğraflarından sanata, sanattan modaya kadar çeşitli alanlarda paylaşımlarda bulunuyor.

Bir Tumblr blogu sunduğu tema düzenleme gibi özellikler sayesinde diğer tüm profesyonel web sitelere benzeyebilir ve rastladığınız birçok blog Tumblr kullanıyor olabilir.

Twitter, haber, eğlence, spor, politika ve daha birçok alanda aktif bir şekilde kullanılan sosyal medya platformudur. Twitter’ı diğer sosyal medya sitelerinden ayıran en önemli özellik, şu anda olan şeyleri gerçek zamanlı bir şekilde ele almasıdır.

Twitter’ın bir diğer benzersiz özelliği de çok daha yüksek karakter limitli sosyal medya sitelerinin aksine sadece 280 karaktere kadar limit uygulamasıdır.

Twitter, müşteri hizmetleri için de kullanılmaktadır. Twitter’daki reklamverenlere göre, müşteri hizmetlerine gelen soru ve şikayetlerin %80’inden fazlası Twitter’dan geliyor.