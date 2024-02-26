NASA'nın Sessiz Süpersonik Uçağı: X-59 Quesst ve Özellikleri

NASA ve Lockheed Martin iş birliğiyle geliştirilen süpersonik uçak X-59, ses kirliliğini azaltmayı amaçlayan Quesst misyonu kapsamında tanıtıldı.

Uçak, insanların hemen üstünden geçerken bile onları rahatsız etmeyecek bir ses düzeyine sahip olacak. Peki, X-59 Quesst isimli bu uçağın özellikleri neler? Ne zaman uçuşa başlayacak? İşte, detaylar!

NASA X-59 Quesst Özellikleri

X-59 Quesst, uçuş sırasında oluşan gürültüyü minimize etmek amacıyla geliştirilmiş özel bir tasarıma sahip.

Uçağın gövde boyu 30.4 metre olup, yaklaşık 10 metrelik bir kısmı burun bölümünü oluşturuyor.

Pilot kabini ise burnun gerisinde kaldığı için uçağın ortasına yakın bir noktada bulunuyor. Bu da dış görüşü imkânsız hale getiriyor.

Doğal görüş olmadığı için yüksek çözünürlüklü dış kameralar ile uçuş gerçekleştiriliyor. Pilot kabininde görüş olmadığı için cam da bulunmuyor.

1715 km/h maksimum hız seviyesine ulaşan uçak hali hazırdaki jet uçakları ile kıyaslandığında cruise’lardan iki kat daha hızlı olacak.

Concorde’un cruise hızlarına göre ise daha düşük bir hız seviyesinde kalacak.

Uçağın dış tasarımına baktığımızda NASA logosunun bariz bir şekilde öne çıktığını görüyoruz. Kanatlarda ise kırmızı şeritler bulunuyor.

Süpersonik hızda kolay ve sessiz uçuşlar için öncülük yapması bekleniyor.

NASA X-59 Quesst'in İlk Uçuşu

2024’ün ilerleyen günlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi beklenen X-59 bu sürece kadar bazı testlere tabi tutuluyor olacak. Yer ekipmanları ve uçuş sistemleri belli testlerden geçtikten sonra araç kalkış pistinde taksi yapacak. Yaz aylarına doğru gerçekleştirilmesi planlanan ilk uçuştan önce deneme uçuşları gerçekleştirilecek.

Bunun için de bazı Amerikan şehirleri spesifik olarak seçilecek. Zemine yerleştirilen gürültü sensörleri sayesinde uçuş esnasındaki deneyimlere ilişkin veriler toplanacak. Bu veriler düzenleyici kurumlara iletilecek.

Paylaşılan verilere göre süpersonik sivil havacılığın ilerlemesine engel olan en temel unsurlardan birisi ses bariyerinin aşılması ve uçuş esnasında motorun oluşturduğu yüksek seviyedeki gürültüler.

NASA’nın X-59 hakkında yaptığı açıklamada ise bu aracın ses bariyerini aşma seviyesinin insanlar için bir otomobil kapısı kapandığında çıkacak olan sesle eşdeğer olacağı belirtiliyor.

Bu bilgiler ışığında X-59’un süpersonik sivil havacılığın gelişimine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülüyor.