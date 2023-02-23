Ülkemizde öğrencilere birçok olanak tanınmaktadır. Bu olanaklar arasında öğrenci pasaportu bulunmakta. Öyle ki birçok öğrenci böyle bir şeyin olduğunu dahi bilmiyor. Normal pasaporttan bir farkı olmayan öğrenci pasaportu nasıl alınır? Gelin, yakından bakalım.

Öğrenci Pasaportu Nasıl Alınır?

e - Devlet’e giriş yapın.

Pasaport işlemleri için nüfus müdürlüğünden randevu alın.

alın. Daha sonra pasaport ücreti ödemek için en yakın PTT şubesine gidin.

Öğrenci pasaport ücreti ödeyeceğinizi belirtin.

PTT şubesinden aldığınız belge ile randevu zamanı nüfus müdürlüğüne gidin.

Öğrenci pasaportu çıkaracağınızı belirtin.

İşlemleri gerçekleştirin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Çok önceleri öğrenci pasaportu çıkarmak isteyen kişiler öğrenci belgesini bulundurmak durumundaydı. Fakat, artık her şey e - Devlet veri tabanında bulunduğu için böyle bir zorunluluğa gerek duyulmamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Öğrenci Pasaportunun Normal Pasaporttan Bir Farkı Var mıdır?

Öğrenci Pasaportu Kaç Yıl Geçerlidir?

2023 Öğrenci Pasaport Ücreti Ne Kadar?

Öğrenci Pasaportu Almalı mıyım?

Öğrenci Pasaportu Hangi Tür Pasaport Olur?

Öğrenci Pasaportunun Normal Pasaporttan Bir Farkı Var mıdır?

Öğrenci pasaportunun bordo pasaporttan hiçbir farkı bulunmamaktadır. Öğrenci pasaportunun tek ayrıcalığı sadece harç ücretinin olmamasıdır. Öyle ki öğrenci pasaportu çıkarmak için binlerce lira ödemenize gerek yok.

Öğrenci Pasaportu Kaç Yıl Geçerlidir?

Öğrenci pasaportu verildiği zaman 25 yaşına kadar geçerli olmaktadır. Daha sonraları pasaport harç ücreti ödemeniz gerekir. Öğrenci pasaportu diğer adıyla harçsız pasaport öğrencilerin yurt dışı hayallerini gerçekleştirmek amacıyla ortaya konulmuş bir çalışmadır.

2023 Öğrenci Pasaport Ücreti Ne Kadar?

Öğrenci pasaport ücreti şu an için 501 TL olarak belirlenmiştir. Daha önceleri bu ücret 225, 180 hatta 2019 yılında 133 TL olarak belirlenmişti. Fakat zaman için öğrenci pasaport ücretlerine de zam geldi.

Öğrenci Pasaportu Almalı mıyım?

Evet öğrenci pasaportu şartlarını karşılıyorsanız mutlaka almalısınız. Öyle ki ucuza yurt dışı tatili gerçekleştirebilmenin kurallarından biri de öğrenci pasaportu almaktır.

Öğrenci Pasaportu Hangi Tür Pasaport Olur?

Öğrenci pasaportu almak istiyorsanız bordo renkli pasaport almış olacaksınız. Yeşil pasaport öğrenci pasaportu için geçerli değildir.

Bu içerikte öğrenci pasaportu hakkında merak edilen tüm sorulara cevap verdik. peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.