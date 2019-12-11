Pinterest'te Markanızı Nasıl Popüler Hale Getirirsiniz?

Her ay 250 milyondan fazla kişi yeni fikir ve ürünler keşfetmek için Pinterest’i ziyaret ediyor. Aslında %84’ü ne satın alacaklarından emin olmadığı zamanlarda bu platforma göz atıyor ve yaklaşık olarak %77’si sevmeye başlayacakları bir markayı daha keşfediyor.

Pinterest, şirketlerin kullanıcılar ile bağlantı kurmak için benzersiz bir marka kimliği oluşturmak için nice çabalar sarf ettiği günümüzün rekabetçi ortamında, reklam mesajlarını iletmek için eğlenceli ve iyimser bir alan sunmaktadır. Nasıl mı? İsterseniz gelin Pinterest’te nasıl verimli sonuçlar alacağımızı ayrıntılı bir şekilde öğrenelim.

İlginç Bir Marka Hikâyesi Oluşturun

Pinterest’in kullanımı gerçekten çok kolaydır. Kullanıcıların tamamının kendi ilgi alanlarına uyan görüntüleri sabitleyebilecekleri panoları vardır. Bir işletme olarak, panolarınızın basit, zarif ve büyük ölçüde minimalist olmasını sağlamayı hedeflemelisiniz.

İlgi çekici ve meserret verici bir içerik oluşturmak sizi nihai hedefinize daha da yakınlaştıracaktır. Marka hesabınızın öne çıkması için çekici görüntüler ve anlatmak istediğiniz hikâyeyi açıklamalarla süsleyerek hedef kitlenize seslenin.

Etkileşim Kurun

Diğer tüm sosyal medya platformlarında olduğu gibi, Pinterest’te de binlerce takipçisi olan ve gündelik içerik üreten insanlarla etkileşimde kalmalısınız. Kartlarınızı doğru oynarsanız, yükselmeniz için iyi bir anahtar olabilirler.

Promosyon Dışı İçerik Oluşturun

İşletmelerin sosyal medyada yaptıkları en yaygın hatalardan biri, sadece ürünler hakkında tanıtım amaçlı paylaşımlarda bulunmaktır. Perde arkasında asıl amaç web sitenize trafik çekmek ve ürünlerinizi satın almaya insanları teşvik etmek olsa da, çoğu kullanıcı sadece tanıtım içeriklerinden hoşlanmaz ve genellikle yanıt vermez.

Paylaşımlarınızı Tanıtın

Paylaşımlarınızın daha fazla kişiye ulaşması için belli bir ödeme karşılığında Pinterest’in kullanıcıya sunduğu tanıtım hizmeti vardır. İşletmenizin büyüklüğü küçüklüğü fark etmeksizin, Pinterest, ürünlerinizi doğru kişilerin önüne çıkaracaktır.

Platformdaki kullanıcıların %83’ünün markalardan bir ipucu yakaladıktan sonra satın alma işlemi yaptıklarını göz önünde bulundurmalı, farklı kampanya biçimlerini kullanarak kullanıcıların dikkatini üzerinizde toplamalısınız.

Pinterest’in Markanız İçin Uygunluğunu Kontrol Edin

Pek çok markanın düştüğü hatalardan biri de herkesin akın ettiği şeylerden faydalanmanın daima tutacağını zannetmeleridir. Unutmamalısınız ki Pinterest öncelikli olarak yemek tarifleri, ev dekoruna ilişkin fikirler, moda/güzellik ipuçları ve kendin yap türündeki içerikler ile ilgilenen insanlara hitap ediyor. Eğer işletmeniz 3B yazıcılar satıyorsa platformun sizin için hiçbir getirisinin olmayacağını ve sadece zamanınızın, paranızın ve kaynaklarınızın harcanması dışında hiçbir şey elde edemeyeceğinizi bilmelisiniz.