Samsung Galaxy Note 10 Özellikleri Anlatılırken Bahsedilmeyen 6 Şey

Samsung Galaxy Note 10 Plus - Galaxy Note 10 özellikleri ve fiyatı dahil tüm detayları artık biliyoruz. Bu blog yazımızda Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus öne çıkan özelliklerine de değineceğiz fakat asıl Note 10 lansmanında Samsung’un bahsetmediği şeylerden bahsedeceğiz. İşte Samsung’un Note 10 tanıtımında hiç girmediği konular.

Samsung’un amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Note 10, geçtiğimiz Unpacked etkinliğinde tanıtıldı. 6.3 inç ekranlı Galaxy Note 10 ve 6.8 inç ekranlı Galaxy Note 10 Plus olmak üzere iki farklı Note 10 modeli ile tanıştık. Neredeyse tamamen ekrandan oluşmasına rağmen tutması ve kullanımı oldukça kolay Note 10 serisi, tasarımsal ve donanımsal birçok yenilikle geldi, birçok kullanıcı için tercih sebebi olan S Pen de oldukça geliştirildi. Samsung Galaxy Note 10’un öne çıkan özellikleri, Note 10 ile Note 10 Plus arasındaki farklara sonra detaylıca değineceğiz. İlk olarak Note 10 özellikleri gösterilirken, Samsung’un hiç bahsetmediği, atladığı teknolojilere değineceğiz. İşte Samsung Unpacked 2019 etkinliğinde Note 10 tanıtılırken hiç bahsi geçmeyen konular.

Samsung Galaxy Note 10 Özellikleri Anlatılırken Bahsedilmeyen Şeyler:

Google ve Android

Samsung Unpacked etkinliğini veya Note 10 - Note 10 Plus’ın özelliklerini gösteren tanıtım videolarını izlediyseniz, Samsung’un Microsoft ile olan ilişkisi dikkatinizi çekmiştir. Etkinlikte Microsoft CEO’su Satya Nadella sahne alarak Samsung ile ilişkilerinden bahsetti ki bunun izlerini Note 10’un yazılımsal yeniliklerinde gördük. Örneğin; artık Samsung Notlar uygulaması üzerinden aldığınız bir notu Microsoft Word’e aktarabiliyorsunuz. Galeri uygulamasına OneDrive desteği geldi. Microsoft’un Telefonunuz uygulaması ile Note 10’a gelen bildirimlerinizi bilgisayarınız üzerinden görebiliyor, yönetebiliyor hatta arama yapabiliyorsunuz. Samsung ile Microsoft arasındaki sıkı ilişkisinin meyvesi olan bu durumun kötü bir tarafı var. Note 10’un işletim sistemi Android ve kullanıcıların her gün kullandığı mobil uygulamalar çoğunlukla Google’a ait. Yani Samsung’un Microsoft ile yakınlaşması güzel bir hareket olsa da Google ile olan ilişkisi çok daha önemli. Android Q gibi yeni Android sürümüyle tanıtılan özelliklerin Samsung telefonlarda da olabilmesi için Güney Koreli devin Google’la da ilişkilerini sağlam tutması gerekiyor.

Samsung Galaxy Fold

Bir dönem hayalini kurduğumuz; telefon ile tablet kullanımını bir araya getiren katlanabilir ekranlı akıllı telefonlardan Samsung Galaxy Fold, tanıtıldığından bu yana yeniliklerinden ziyade sorunlarıyla gündemde olan bir cihaz. Her ne kadar testinin robotlar tarafından yapıldığı söylense de hatta videosu paylaşılsa da son kullanıcıya ulaştığında beklenmedik bir şey yaşanmıştı; Samsung tarafından özenle test edilen cihazın ekranında sorun çıkmış bu yüzden az sayıda kullanıcıya ulaşan cihaz toplatılıp incelemeye alınmıştı. Aylar sonra cihazın test sürecinin tamamladığı ve son kullanıcıya hazır hale getirildiği açıklandı ancak Galaxy Fold hala çıkış yapmış değil. Note 10 lansmanında da bahsedilmedi. Galaxy Fold n’oldu Samsung?

Galaxy Note 10 3.5mm Jack Yok - Kulaklık Girişine Veda!

Bildiğiniz gibi iPhone’larda uzun süredir 3.5mm standart kulaklık giriş yeri yok. Bluetooth kulaklık veya özel aparat satın almaya zorlayan bu olumsuz durum artık Samsung telefonlarda da yaşanacak. Note 10 veya Note 10 Plus’ı satın aldığınızda müzik dinlemek için ya Bluetooth kulaklığınızın olması gerekiyor ya da cihazın altından sarkarak tüm güzelliğini altüst edecek uyumsuz aparatı kullanmak durumundasınız. Kullanıcıları memnun etmeyen bu gelişme üreticiler tarafından batarya kapasitesini artırma çalışması olarak açıklanıyor. Sebep n’olursa olsun, Note 10’da artık kulaklık girişi yok ve lansmanda bundan hiç bahsedilmedi. Hatta, Samsung hazırladığı özel reklam filmini yayından bile kaldırdı.

Asistan Bixby

Samsung’un sanal asistanı Bixby’nin sevmeyenleri olduğu gibi sevenleri de var. Türkçe dil desteği olmamasına, Türkçe konuşamamasına rağmen Siri başta olmak üzere rakiplerinden çok daha ileride olduğu için bazı kullanıcıların vazgeçilmez kişisel asistanı olan Bixby’den Note 10 lansmanında hiç bahsedilmedi. Bixby hiç geliştirilmedi mi? daha doğrusu Samsung, Google Asistan’ın daha fazla kullanıldığının farkında olduğundan Bixby’i geliştirmeyi durdurdu mu? Bixby Türkçe ne zaman gelecek? bilinmez ama Microsoft ortaklığıyla Cortana’nın gelebileceğini düşünmüştük, neyse ki üçüncü bir asistan yok.

Samsung Galaxy Home

Google Home, Apple Homepod, Amazon Alexa, hatta Xiaomi’nin bile akıllı ev asistanı olmasına rağmen ev elektronikleri devi Samsung’un asistandan güç alan hoparlörünün olmaması üzücü. Samsung’dan akıllı bir hoparlör görmememizin en büyük nedeni; Bixby’nin çok güçlü olmasına rağmen kullanıcılar tarafından sevilmemesi. Diğer akıllı asistanlardan daha derin düşünmesine rağmen kullanıcıların çoğunluğunun ısınamadığı bir kişisel sanal asistan konumunda olan Bixby ile güçlendirilmiş bir hoparlör (Samsung Galaxy Home gibi) görmek istiyoruz. Bizi duyuyor musun Samsung?

Samsung Gear VR

Samsung, Note 10 lansmanında Note 10 Plus’ın ToF teknolojisini barındıran kamerasıyla bir artırılmış gerçeklik şovu sergiledi. Özellikle hareketsiz bir oyuncağın gerçekteki veya videodaki bir kişinin hareketlerini algılayıp onunla birlikte-eş zamanlı hareket etmesi etkileyiciydi. Ancak lansmanda VR örneği görmedik. Lansman sonrasında Samsung’un sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR’ın Note 10/Note 10 Plus ile uyumlu olmadığı ortaya çıktı. Görünen o ki, Samsung VR üzerinde de çalışıyor ve yeniliklerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Evet, Samsung’un yeni gözdeleri Note 10 ve Note 10 Plus’ın özelliklerini anlatırken bunlardan hiç bahsetmedi. Son olarak Note 10 veya Note 10 Plus’ı Türkiye’den almak isteyen kullanıcılar için Note 10’un öne çıkan özellikleri, Note 10 ile gelen yeniliklerden bahsetmek istiyoruz:

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus Özellikleri - Yenilikler

İki Ayrı Boyut:

Samsung’dan ilk kez iki ayrı boyutta Galaxy Note gördük. Ekran-gövde oranı oldukça artırılan, neredeyse tam ekrandan (Samsung deyimiyle Sinematik Sonsuz Ekran) oluşan Galaxy Note 10 serisi, 6.3 inç ve 6.8 inç olmak üzere iki ayrı boyutta geliyor. 6.8 inç Galaxy Note 10+, Samsung’un şimdiye kadarki en büyük Note ekranına sahip modeli olma özelliğini taşırken, başarılı tasarım cihazı elde rahatça tutmanızı/kavramanızı ve kullanmanızı sağlıyor.

6.8 ve 6.3 inç ekran boyutu seçenekleriyle yeni Galaxy Note10 bir bilgisayar gücünde depolama alanı ile şimdi yanında. #GalaxyNote10 https://t.co/iKkxibNPBI pic.twitter.com/iQ1PgBxG0m — Samsung Türkiye (@SamsungTurkiye) August 7, 2019

Uçtan Uca Tasarım:

Note 10/Note 10 Plus’ın kenardan kenara uzanan Sinematik Sonsuz Ekranı neredeyse tamamen çerçevesiz bir yapıda. Günümüz akıllı telefonlarının olmazsa olmazlarından çentik yeni Note modelinde ortada küçük bir delik formunda; dolayısıyla rahatsız etmiyor. Ekran gövde oranını merak edenler için; Note 10 Plus’ın %94.7, Note 10’un %93.2. Note 9’un ekran gövde oranı bildiğiniz üzere %83.9. Böylesine bir ekranda içerik tüketimi kadar üretimi de oldukça keyifli.

One UI ile hayat artık daha kolay, dikkatini dağıtmayan, neredeyse çerçevesiz ekranı ile Galaxy Note10’u keşfet. #GalaxyNote10https://t.co/iKkxibNPBI pic.twitter.com/OVfx64XaLE — Samsung Türkiye (@SamsungTurkiye) August 7, 2019

Samsung’un En Kaliteli Ekranı:

Galaxy Note 10, Dinamik AMOLED ekrana sahip. HDR+10 sertifikası ve Dinamik Ton Haritalaması özelliği sayesinde fotoğraf ve videolar önceki Note cihazlara göre daha parlak görünüyor ve etkileyici genişlikte bir renk aralığıyla görüntüleniyor. Göze uyumlu ekran ışığı özellikle ekran, renk kalitesinden ödün vermeden mavi ışığı azaltarak rahat bir izleme deneyimi sağlıyor. Son derece çekici renkler sunan ama göz sağlığını da bozmayan harika bir ekrana sahip bir Note modeli karşımızda.

El Yazısını Dönüştürme:

Note telefonların tercih edilme sebeplerinden biri belki de tek neden olan S Pen, Note 10 ile daha da güçlendirildi. Artık Samsung Notlar uygulaması üzerinden S-Pen ile aldığınız notları dijital metne çevirerek Microsoft Word ve PDF formatında dışa aktarıp paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca küçültme, büyütme, metin rengini değiştirme (kapalı ekranda bile) gibi seçeneklerle notlarınızı düzenleyebiliyorsunuz.

Söz uçar, yazı kalır diyorsan… El yazısını metne dönüştüren S Pen ile Galaxy Note10’u keşfet. #GalaxyNote10 https://t.co/iKkxibNPBI pic.twitter.com/49IqvScxi9 — Samsung Türkiye (@SamsungTurkiye) August 7, 2019

S Pen’in Evrimi:

Galaxy Note 9 ile Bluetooth desteği kazanan S Pen artık daha yetenekli. S Pen Air özellikleri sayesinde cihazın belirli özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. Örneğin; S- Pen ile kamera uygulamasını açıp farklı çekim modları, ön ve arka kamera arasında geçiş yapabiliyor, telefona hiç dokunmadan istediğiniz çekimi yapabiliyorsunuz. Lansmanda kamera üzerinde durulsa da geliştiriciler uygulama ve oyunlara bu desteği kazandırabilecek. S Pen ile oyun oynamak, telefona dokunmadan uygulamaları kullanmak nasıl bir deneyim olacak, ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

PC için Samsung DeX:

Sadece HDMI USB-C kablosuyla telefonu PC olarak kullanmamızı sağlayan Samsung DeX, Note 10 ile birlikte ayrı uygulama olarak karşımıza çıktı. Hem Windows hem de Mac bilgisayarlara indirilebilen Samsung DeX uygulaması, sürükle bırak özelliğiyle bilgisayar ile telefon arasında dosya paylaşımını son derece kolay hale getiriyor. Samsung Knox ile telefon üzerindeki veriler güvende tutuluyor.

Windows’a Bağlantı:

Galaxy Note 10’da hızlı panel üzerinden tek dokunuşla Windows bilgisayarınıza bağlanabiliyorsunuz. Böylece telefonunuza bakmak zorunda kalmadan bildirimleri görebiliyor, ileti alıp gönderebiliyor, fotoğraf ve diğer içeriklere bakabiliyorsunuz. Bu özellik, Windows 10 gerektiriyor.

Üstün Video Teknolojisi:

Note 10’un kamera özelliklerine de değinmek gerek. Daha önce fotoğraflarda kullanılabilen canlı odak özelliği artık videolarda da kullanılabiliyor. Videolarda arka planı dilediğiniz seviyede bulanıklaştırabiliyor, siyah beyaz yapabiliyor veya renklendirebiliyorsunuz. Canlı odak video özelliği dışında Zoom-in Mikrofon özelliği de dikkat çekici. Videoda istediğiniz sese odaklama yapabiliyorsunuz. Ayrıca hareketli çekimlerin bulanıklık olmasına yol açan sallantıyı ortadan kaldıran Süper Denge özelliği, Hızlandırılmış Modda da kullanılabiliyor.

Galaxy Note10 ile videoda da canlı odak özelligini kullanarak çekim yapabileceğinizi biliyor muydunuz?#GalaxyNote10 https://t.co/iKkxibNPBI pic.twitter.com/bjjjhAF93n — Samsung Türkiye (@SamsungTurkiye) August 7, 2019

Hızlı ve Kolay Video Düzenleme:

Note 10’a sahipseniz üçüncü parti bir video düzenleme uygulamasına pek ihtiyacınız olmayacak. S Pen ile kullanabileceğiniz yeni video düzenleme uygulamasında bir klibi düzenlemek için dokunmak yerine hassas bir şekilde istediğiniz kısımları kesebiliyorsunuz. Video içerik üreticisi olarak daha gelişmiş düzenleme araçlarına ihtiyaç duyarsanız Adobe Rush emrinize amade.

AR Doodle ve 3D Scanner:

Note 10 kamerasına ileri teknoloji AR (Artırılmış Gerçeklik) ve 3D özellikleri entegre edilmiş durumda. S Pen’i kullanarak fotoğraflara dinamik çizimler, efektler ve görüntüyü takip eden animasyonlar eklemek eğlenceli ancak asıl etkileyici olan nesnenin taranıp hareketli üç boyutlu görüntülere dönüştürülebilmesi. Galaxy Note 10 Plus’ın Derinlik Kamerası (ToF), oyuncak gibi sabit bir nesneyi gerçek kişi veya videodaki bir kişiye tutarak aynı şekilde oynamasını sağlayabiliyorsunuz. Bizce bu daha eğlenceli.

Gece Modu:

Note 10’un ön kamerasında gece modu özelliği mevcut. Akşam yemekleri, konser, gün batımı gibi düşük ışık altında çektiğiniz fotoğraflarda kötü çıkma şansınız yok. Karanlık ve loş ortamlarda etkileyici selfie… Kim istemez ki?

Süper Hızlı Şarj ve Kablosuz Güç Paylaşımı (PowerShare):

Galaxy Note 10, 3500 mAh; Note 10 Plus 4300 mAh bataryadan güç alıyor. 45W kablolu şarj özelliği sayesinde 30 dakika şarjla uzun saatler çalışabiliyorlar. Pil konusunda üzmeyeceğe benzeyen Note 10 serisi, kablosuz güç paylaşımı özelliği ile kablosuz şarj desteğine sahip tüm cihazları kendisi üzerinden şarj edebiliyor. Akıllı saat, kablosuz kulaklık gibi aksesuarlarınızın şarj kablolarını taşımanıza artık gerek yok.

Seni uzun bir gün bekliyorsa, uzun saatler yeten pil gücü ile Galaxy Note10 şimdi yanında. Keşfetmek için tıkla. #GalaxyNote10 https://t.co/iKkxibNPBI pic.twitter.com/cQbyGP8vvq — Samsung Türkiye (@SamsungTurkiye) August 7, 2019

Süper hızlı şarj özelliği ile günün hızına ayak uydurmak için linke tıkla yeni Galaxy Note10 ile tanış. #GalaxyNote10 https://t.co/iKkxibNPBI pic.twitter.com/6oMjw9pG0x — Samsung Türkiye (@SamsungTurkiye) August 7, 2019

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus Teknik Özellikleri

Ay tozu grisi, Duman siyahı, Fildişi beyazı renk seçenekleriyle gelen Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus’ın teknik özellikleri karşılaştırmasını merak edenler için de tablo üzerinden paylaşalım:

Daha fazla alana ihtiyacın varsa, bilgisayar kadar geniş depolama alanı ile şimdi yanında. #GalaxyNote10https://t.co/iKkxibNPBI pic.twitter.com/JbOO9ygay0 — Samsung Türkiye (@SamsungTurkiye) August 7, 2019

Samsung Galaxy Note 10, Note 10+ Özellikleri - Karşılaştırma Galaxy Note 10 Galaxy Note 10 Plus Ekran 6.3 inç FHD+ Dinamik AMOLED Sonsuz-O Ekran 2280x1080 (401ppi) HDR10+ Sertifikalı 6.8 inç Quad HD+ Dinamik AMOLED Sonsuz-O Ekran 3040x1440 (498ppi) HDR10+ Sertifikalı Kamera Arka: Üçlü Kamera - Ultra Geniş: 16MP f/2.2 (123˚) - Geniş Açılı: 12MP f/1.5-f/2.4 OIS (77˚) - Telefoto: 12MP f/2.1 OIS (45˚) Ön: 10MP f/2.2 (80˚) Arka: Dörtlü Kamera - Ultra Geniş: 16MP f/2.2 (123˚) - Geniş Açılı: 12MP f/1.5-f/2.4 OIS (77˚) - Telefoto: 12MP f/2.1 OIS (45˚) - Derinlik Kamerası: VGA Ön: 10MP f/2.2 (80˚) Gövde 71,8 x 151,0 x 7,9mm - 168g (BLE S Pen: 5,8 x 4,35 x 105,08mm - 3,04g 77,2 x 162,3 x 7,9mm - 196g (BLE S Pen: 5,8 x 4,35 x 105,08mm - 3,04g İşlemci Exynos 9825 / Qualcomm Snapdragon 855+ Exynos 9825 / Qualcomm Snapdragon 855+ Bellek 8GB RAM 12GB RAM Depolama 256GB (microSD desteği yok) 256GB, 512GB (microSD ile 1TB'a kadar) Batarya (Pil) 3500 mAh Kablolu Süper Hızlı Şarj Hızlı Kablosuz Şarj 2.0 Kablosuz PowerShare 4300 mAh Kablolu Süper Hızlı Şarj Hızlı Kablosuz Şarj 2.0 Kablosuz PowerShare İşletim Sistemi Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie Ağ (LTE) Gelişmiş 4x4 MIMO, 7CA'ya kadar, LAA, LTE Cat.20 - 2.0 Gbps'e kadar indirme / 150 Mbps'e kadar yükleme Gelişmiş 4x4 MIMO, 7CA'ya kadar, LAA, LTE Cat.20 - 2.0 Gbps'e kadar indirme / 150 Mbps'e kadar yükleme Bağlantı Seçenekleri WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM - 1.2 Gbps'e kadar indirme / 1.2 Gbps'e kadar yükleme Bluetooth 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Konum (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM - 1.2 Gbps'e kadar indirme / 1.2 Gbps'e kadar yükleme Bluetooth 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Konum (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) Ödeme NFC, MST NFC, MST Sensörler İvmeölçer, Barometre, Ultrasonik Parmak İzi Sensörü, Jiroskop, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü

(BLE S Pen: Jiroskop ve ivmeölçere sahip 6 eksenli sensör) İvmeölçer, Barometre, Ultrasonik Parmak İzi Sensörü, Jiroskop, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü

(BLE S Pen: Jiroskop ve ivmeölçere sahip 6 eksenli sensör) Kimlik Doğrulama Kilit Türü: Desen, PIN, Parola Biyometrik Kilit Türleri: Parmak izi sensörü, Yüz tanıma Kilit Türü: Desen, PIN, Parola Biyometrik Kilit Türleri: Parmak izi sensörü, Yüz tanıma Ses Stereo hoparlörler ve kulaklık: AKG tarafından geliştirilen ses

(Kutuda yer alan kulaklık: Type-C bağlantı, hibrit kanal türü, 2 yönlü dinamik birim)

Dolby Atmos teknolojisiyle çevresel ses (Dolby Digital, Dolby Digital Plus dahil) Ses Çalma Biçimleri:

MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE Stereo hoparlörler ve kulaklık: AKG tarafından geliştirilen ses

(Kutuda yer alan kulaklık: Type-C bağlantı, hibrit kanal türü, 2 yönlü dinamik birim)

Dolby Atmos teknolojisiyle çevresel ses (Dolby Digital, Dolby Digital Plus dahil) Ses Çalma Biçimleri:

MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE Video MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus Ne Zaman Çıkacak - Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus, 8 Ağustos’ta ön siparişe sunuldu. Samsung Türkiye’nin Galaxy Note 10 ön sipariş sitesinde Note 10 ve Note 10 Plus’ın 21 Ağustos ve sonrasında satışa sunulacağı belirtiliyor.

Galaxy'nin en güçlüsü Galaxy Note10 şimdi ön siparişte! Detaylı bilgi için:https://t.co/iKkxibNPBI pic.twitter.com/LHGDErIRD2 — Samsung Türkiye (@SamsungTurkiye) August 7, 2019

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus Fiyatı

Samsung Galaxy Note 10 Türkiye fiyatı seçilen modele göre farklılık gösteriyor. 8GB RAM ve 256GB dahili depolamaya sahip Galaxy Note 10’un fiyatı 9.899 TL; 12GB RAM ve 256GB dahili depolamaya sahip Galaxy Note 10 Plus’ın fiyatı 11.399 TL. Şu an için sadece 256GB depolamalı modeller satışta. Her zaman olduğu gibi ön siparişe özel hediyeler ve Samsung Galaxy Note 10 değişim kampanyası mevcut. Samsung Galaxy Note 10 fiyatı hakkında Anıl Öztekin ile gerçekleştirdiğimiz röportajı da izlemenizi tavsiye ederiz.

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus İnceleme

Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus özellikleri, yenilikler, farklar ve daha fazlasını anlattığımız Samsung Galaxy Note 10 ön inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Galaxy Note 10 ailesi elimize ulaştığında daha detaylı inceleme videosu da gelecek.

Samsung Galaxy Note 10 - Note 10+ özellikleri, fiyatı hakkında düşüncelerinizi Facebook, YouTube üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz.