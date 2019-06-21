Sosyal Medya İtibarınızı Zedeleyebilecek Etkenler

Sosyal medyanın bir işi geliştirmek için yapabileceklerinize çok büyük bir faydası vardır. Sosyal medya doğru kullanılırsa büyümenize çok büyük katkılarda bulunabilir ama bilinçsiz kullanıldığında sizi dibe bile çekebilir. Müşterilere çekici gelmeyen bir şey paylaşmak, bir işletmenin hem mevcut hem de gelecekteki iş fırsatlarını kaybetmesine neden olabilir.

Bu yazıda, sosyal medya itibarınızı zedeleyebilecek etkenlere değineceğiz. Sosyal medya yönetiminizi bunları göz önünde bulundurarak devam ettirirseniz, büyümeye devam edebilirsiniz ama bunların aksine hareket sergilerseniz, kariyerinizi yerle bir edersiniz.

Politik Gönderiler

Seçimleri etkileyen konularda insanların kendilerini eğitmeleri hayati bir önem taşıyor. Fikirlerini formüle etmeleri gerekir ancak bu, bir işletmenin pahasına olmamalıdır. İnsanların tamamı ortak bir görüşe sahip değildir, bunu aklınızdan çıkarmamalısınız. Belirli bir adayı destekleme ya da politik olarak belirli bir görüşe sahip olmak, aynı görüşlere sahip olmayan potansiyel ya da mevcut müşterileri sizden uzaklaştırabilir. Sizinle aynı görüşte olan kişiler bile bir işletmenin görüşlerini kamusal olarak paylaşmasını istemeyebilir.

Irksal Gönderiler

Bir işletme hesabı, belirli bir ırkı içeren gönderilerden kaçınmalıdır. Beyaz polis memurunun siyahi bir sivile uyguladığı şiddete bir işletmenin karşı çıkması, bu kapsama girmemektedir. Bir sorun ile ilişkili uyanan hisler iyidir ancak bu konu ile ilgili bir şey yayınlamak bir işletmenin itibarını zedeleyebilir.

Dil Bilgisi Üzerine Yanlışlar

Dil bilgisi üzerine yapılan hatalar ve yanlışlar, birtakım insanlar tarafından küçük şeyler olarak görünse de bazı insanların çok dikkatini çekebiliyor. Bu nedenle, bir gönderi paylaşmadan evvel her gönderinizi ayrıntılı biçimde okumanız gerekir.

Rekabet

Her işletmenin en mühim amacı, rekabetten sağ çıkabilmek ve her zaman ön planda bulunmaktır. Bir işletme, en iyi ürünü ve hizmeti sunsa dahi başka bir işletme tarafından asla paylaşılmaz. Bir şirket, hizmetleri ya da ürünleriyle ilgili olmayan sosyal medya paylaşımlarında bulunmadan önce birkaç saniye boyunca enine boyuna düşünmelidir. Bunun yanı sıra kimseye zarar vermeyen, işle ilgisi olmayan paylaşımları da asgari düzeyde tutmak önemlidir.