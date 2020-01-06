Sosyal Medya Takipçilerinizle Otantik Bir İletişim Kurmanın Yolları

Hiç tanımadığınız insanlar sosyal medyada yaptığınız paylaşımlara ilişkin yorumda bulunduğu zaman nasıl hissedersiniz? Mükemmel olmadığını düşünen yoktur diye tahmin ediyoruz. Paylaşımınıza bir yorum, bir tepki vermeleri veya paylaşımla herhangi bir etkileşimde bulunmaları çoğunlukla paylaşımlarınızın sevildiğinin işaretidir ve bu etkileşimlerin süreklilik içermesini istiyorsanız, kullanıcılara karşılık vermeniz çok önemlidir.

Çok sayıda insanla aynı anda etkileşime geçmek biraz zor olabilir. Bir sosyal medya yöneticisi veya küçük bir işletme sahibiyseniz, insanlarla ilgilenmeye tüm gününüzü ayıramayacağınızı az çok kestirebiliyorsunuzdur.

Bu süreci hızlandırmak, daha basit hâle getirmek ve bunları yaparken otantik olmak için neler yapılmalıdır? Bu yazıda, sosyal medya takipçilerinizle otantik bir iletişim kurmanın yollarını sizlerle paylaşacağız.

Takipçilere Verilebilecek En Yaratıcı 5 Cevap Türü

Yorumlara düzenli olarak yanıt veriyor ve onlara teşekkür ediyorsanız, bu iyi bir başlangıçtır ama standart cevabınızı istikrarlı bir şekilde sürdürürseniz, insanlar sizden sıkılmaya başlayabilir. Bunu önlemek üzere cevaplarınızı renklendirmeli, markanızın kişiliğini öne çıkarmanın ve takipçilerinizi memnun etmenin yollarını kullanmalısınız.

1. Sorular

Kuru kuru teşekkür ederek kişinin paylaşımı terk etmesini sağlamak var, ona soru sorarak tartışmayı hararetlendirmek var. Siz takipçi olsaydınız, sayfanın basit bir teşekkür mesajı mı size daha cazip gelirdi yoksa paylaşımla ilişkili bir soru mu? Elbette ikinci seçenek! Zira tartışma uzadıkça farklı kullanıcılar da olayın içine istemeden de olsa çekilir ve nihayetinde en çok istediğiniz şeyi, sayfanızın en çok etkileşim alan içeriğini elde etmiş olabilirsiniz.

2. Emojiler

Cevaplarınız hiç ara vermeksizin asık suratla gezen bir insanı mı anımsatıyor? Sosyal medyada bu kadar ciddiyete ne yer ne de lüzum var. Yorumlarınız, renklendirilmeyi hak ediyor! Renklendirmek için kullanabileceğiniz en iyi yöntemse şüphesiz ki emojilerdir.

Dünyadaki dillerinin yanı sıra emoji adında bir dil daha var, varlığı resmi olarak onaylanmadığı için birçok kimse tarafından kabul edilmiyor ve emojilere bu kişiler tarafından çok kindarca yaklaşılıyor. Emojiler, kullanıcıların duygularınızı öğrenebilmesini sağlamak için mükemmel bir araçtır ve kim ne düşünürse düşünsün, kullanmaktan asla ve asla çekinmemelisiniz. Yüz yüze konuşmadıkça kimse nasıl hissettiğinizi göremez. Hissiyatınızı cümleciklerinizin içine serpiştirmek, sosyal medyada çok da basit bir işlem değildir ancak o düz, ciddi metinlerin müsait bölümlerine emoji yerleştirerek kelimelerin ciddiyetini sonlandırabilirsiniz.

3. Görseller

Emojilerin alternatifi: Görseller! Sosyal medyada bir şeyi ifade etmenin en hızlı yolu bazen sadece bir görsel kullanmak olabiliyor. Konunun dışına çıkmamaya biraz özen göstermeli, cevabınızı en iyi şekilde yansıtan fotoğrafı kullanmalısınız ve elbette ki biraz eğlenceli olmasına da gayret göstermelisiniz.

4. GIF

Emojiler, görseller derken şimdi bir de GIF’ler çıktı. Bir yoruma yanıt vermenin çok sayıda yöntemi vardır. İşin sırrı, bu yöntemleri yerinde kullanabilmektedir. Bugün birçok sosyal medya platformunda (Twitter, Facebook vb.) GIF formatı destekleniyor. Kullanıcılara kendi GIF’lerinizi hiçbir program kullanma gereksinimi olmadan gönderebilir veya GIPHY vb. sitelere giderek, bir başkası tarafından daha önceden yapılan GIF’leri kullanabilirsiniz.

5. Videolar

Sizce de bir yorumu beğenmek ve yorumu yapan şahısa teşekkür etmek çok basit gelmiyor mu? Bir video çekerek -kısa bir cevap bile olsa- kişiye teşekkür etmek, ekstradan bir çaba daha gerektirir. Bu gösterilen çaba, takipçilerinize ne kadar değer verdiğinizin bir göstergesi olarak bilinecek ve birçok kimse tarafından takdir edilesi bir insan olarak tanınmanızı sağlayacaktır.