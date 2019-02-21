Tatillerinizi Daha Eğlenceli Hale Getirecek Teknolojiler

Bir kısmımız yılda bir kez tatil yapacak kadar şanslı olmasa da çoğumuz tatilin tadını yılda bir kez de olsa çıkarabiliyor. Genelde insanların tatile çıkma nedeni, şehrin gürültüsünden ve işlerinin neden olduğu yorgunluktan geçici süreliğine kurtulmak oluyor. Bunun için de insanlar tatil boyunca teknolojiden uzak kalmayı seçiyor.

Teknolojiden uzakken huzurlu olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Bütün o bildirimlerin, insanların rahatsız edici söylemlerinin, saçma sapan gündemlerin uçup gitmesi için güzel bir yol olabilir ancak tatilinizi daha eğlenceli hale getirmenin en temel yollarından birinin teknoloji olduğunu unutmamalı, zararsız teknolojilerin yararını görmezden gelmemelisiniz.

Yakın zamanda tatile çıkmayı düşünmüyorsanız bile bir sonraki tatil planlamanızda sizler için hazırladığımız bu rehberi değerlendirmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

1. Favori Filmlerinizi Seyredin

Aileniz ile geçirdiğiniz tatilde, gün içinde yapabileceğiniz aktiviteler aşağı yukarı bellidir ancak günün sonunda odanıza geri döndüğünüz zaman, canınızın sıkılmaması için ne yapmayı tercih edersiniz?

Herkes genellikle günün yoğun temposundan yorulur ve kendini bir an önce yatağa atmak, televizyon seyretmek ister. Fakat bu insanlar, televizyonlarda daima izlenecek şeyler bulmakta güçlük çeker.

Netflix hesabına sahipseniz bu gibi durumlarda Chromecast kullanabilirsiniz. Chromecast’i televizyonun HDMI girişine taktıktan sonra yatağınıza geri dönebilirsiniz. Chromecast’i tatil için yanınıza alırsanız onunla şunları yapabilirsiniz:

Netflix kütüphanenizden filmler izleyebilirsiniz.

kütüphanenizden filmler izleyebilirsiniz. Gün içinde çektiğiniz fotoğrafları yayımlayabilirsiniz.

Müzik dinleyebilirsiniz.

Aile ile oynanabilir oyunların tadını çıkabilirsiniz.

Netflix, yağmurlu günler için de sizleri bekliyor olacaktır. Hava durumunun çok kötü olduğu zamanlarda odanızda bütün gün boyunca, uzun süredir izlemeyi planladığınız bir diziyi ya da filmi seyredebilirsiniz.

2. Artırılmış Gerçeklik

Aile tatilleri genellikle turistik yerler ve restoran ziyaretleri ile geçer ama tatilin sonuna doğru, yapılacak şeyler son bulabilir(?). Kimi insan bütün eğlencenin bittiğini, yoğun dönemlere geri döneceğini düşünerek tatil bitmiş gibi davranır ama artırılmış gerçeklik ile tatilin sonlarında dahi kendinize bir macera edinebilirsiniz.

Wallame, Android ve iOS’ta bulunan artırılmış gerçeklik uygulamasıdır. Wallame ile oluşturduğunuz duvarlar, Wallame kullanan diğer insanlar tarafından keşfedilebilir.

Tek yapmanız gereken dışarıya çıkmak ve birbirinden farklı yerlerde duvarlar oluşturmak! İlk ipucunuzu otel odanızın hemen dışına koyarak işe başlayabilirsiniz ve ardından da lobide başka bir ipucu oluşturabilirsiniz.

Maceranın dozunu artırmak için ipuçlarını sahildeki kuma gömebilir ya da bir kayanın altına saklayabilirsiniz.

3. Google Translate’i Kullanın

Yurtdışında seyehat ederseniz yabancı dilde yazılmış birçok işarete rastlayabilirsiniz. Turistik bölgelerde işaretler hem yerel dilde hem de İngilizce dilindedir. Ancak turistik bölgelerin dışında kalan yerler için anlamadığınız şeyleri görmeye mecbur kalırsınız.

Google Translate’nin yeni AR özelliği sayesinde, seyehat ederken çevrenizdeki yabancı dilleri çevirmek için artık birbirinden farklı seçenekleriniz var.

Google Translate ile yapabilecekleriniz:

Konuşma çevirisini etkinleştirerek hem sizin hem de konuştuğunuz kişinin arasındaki diyalog problemini sonlandırabilirsiniz.

Yabancı dilde yazılan yazıları kendi dilinize çevirmek için AR kamera özelliğinden faydalanarak, yazının fotoğrafını çekip bu yazının ne anlamana geldiğini öğrenebilirsiniz.

özelliğinden faydalanarak, yazının fotoğrafını çekip bu yazının ne anlamana geldiğini öğrenebilirsiniz. El yazısını etkinleştirerek Google Translate’den önünüzde duran simge veya ifadenin ne anlama geldiğini söylemesini isteyebilirsiniz.

AR özelliği, Google Translate uygulamasına sonradan getirilen bir özelliktir. Çok hızlı çalışır ve birçok dili destekler.

Telefonlarınızın şarjının tamamen dolu olduğundan ve herkesin telefonunda Google Translate uygulumasının yüklü olduğundan eminseniz, aileniz ile beraber yurtdışında seyehata çıkmanız için önünüzde hiçbir engel bulunmamaktadır.

4. Ailenizle Birlikte Koşun!

Tatilin rahatlığı ile sağlıklı alışkanlıkların birer birer yok olmaya başlayabilir. Tatildesiniz ve eğlenmek istiyorsunuz ama bunu yapmak için de bazı yararlı alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz gerekecek. Peki ya yararlı alışkanlıklardan vazgeçmenize gerek olmadığını söylesek?

“Zombies Run!” isimli oyun sayesinde hem ailenizle eğlenceli vakit geçirebilir hem de sağlıklı bir yaşamı sürdürebilirsiniz. Android veya iOS marketlerinden temin edebileceğiniz bu oyunla koşmaya istediğiniz zaman başlayabilirsiniz.

Zombies Run, sizi zombilerle çevrili bir dünyanın içine atar. Hikayenin çeşitli bölümlerinde zombiler tarafından kovalanıyoruz. Onlara yem olmamak için yapabileceğimiz en iyi şeyin koşmak olduğunu aklımızın ucundan çıkarmamalı ve son sürat koşmaya devam etmeliyiz.

Oyunu grup halinde oynamak içinse kulaklıklarınızı çıkarın ve oyunun sesini maksimum ses seviyesine getirin. Sonrası kendiliğinden gelecektir zaten.

5. Yağmurlu Günlerde Oyun Oynayın

Tatilinizin heba olmasından korkuyorsanız 1. kısımda bahsettiğimiz film veya dizi izleme seçeneği ile meşgul olabilir ya da bütün gün boyunca odanızda oyun oynayabilirsiniz.

Yağmurlu günlerde kapalı havuzlarla veya yerel eğlencelerle meşgul olabilirsiniz; ancak bunlardan sıkıldıysanız, çoklu oyuncu modunu destekleyen oyunlar sayesinde aileniz, arkadaşınız veya sevgiliniz ile güzel vakit geçirebilirsiniz.

Eğer oyun konsolunuz yok ise mobil oyunlara yönelmeyi de tercih edebilirsiniz.

6. Müzik Dinleyin

Nerede olursanız olun; ister havuzun başında ister sahilin önünde ister ateşin dibinde. Yolculukta, yoğun bir günün sonunda, huzurla dolmayı amaçladığınız bir zamanda kulaklığınızı takın ve gökyüzünü seyredin, bu size iyi gelecektir.

Ayrıca aileniz ile eğlenceli dakikalar geçirmeniz için de müzik iyi bir alternatiftir. Müzik, insanı eski zamanlara götürmede bir numaralı araçtır.