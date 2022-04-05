Rainbow Six Mobile, iOS ve Android Cihazlara Geliyor

Ubisoft, Rainbow Six serisinin oynaması ücretsiz, birinci şahıs taktiksel nişancı mobil oyunu Tom Clancy's Rainbow Six Mobile'ı duyurdu.

Oyunun mobil sürümünde oyuncular 5v5 maçlarda veya "Saldırıya Karşı Savunma"da birbirlerine karşı oynayacaklar. Adından da anlaşılacağı gibi tıpkı ana oyunda olduğu gibi saldırganlar dronları konuşlandırarak ve "duvarları, zeminleri ve tavanları" aşarak düşmanları hakkında istihbarat elde etmeye çalışacaklar. Bu esnada savunma ekibindekiler, casus kameralar ve tuzaklar kullanarak savundukları bölgenin güvende olduğundan emin olmak zorunda kalacaklar.

Rainbow Six Mobile'ın yayınlanan tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Rainbow Six Mobile Tanıtım Fragmanı

Operatörler, #Rainbow6Mobile'a hoş geldiniz!

-

Rainbow Six Mobile, aynı hızlı tempolu taktiksel nişancı oyununu mobile getiriyor.

Operatörünüzü seçin, savunanlar olarak konumunuzu güvence altına alın veya oyunu kazanmak için saldıranlar olarak bir baskına öncülük edin! ⚔️ 🛡 pic.twitter.com/EqozBVawhw — Ubisoft Türkiye (@UbisoftTR) April 5, 2022

Ubisoft, Rainbow Six Mobile'ın, oyuncuların hareket hâlindeyken oynama rahatlığına uyacak şekilde "modlar ve özelleştirilebilir kontroller" eklenerek "mobil platformlar için optimize edildiğini" belirtiyor.

Eğer siz de bu deneyime erkenden atılmak istiyorsanız Rainbow Six Mobile'ın web sitesi üzerinden ön kayıt gerçekleştirerek beta testlerine seçilme şansına sahip olabilirsiniz.