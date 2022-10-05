Türkiye'de En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı

Oyunculuğun son yıllarda büyük bir gelişim gösterdiği ülkemizde Steam üzerinde her gün binlerce oyun kullanıcılar tarafından satın alınıyor. Witcher 3, CS: GO, Dota 2 gibi oyunlar, Steam üzerindeki tüm zamanların en çok indirilen oyunları arasında yer alıyordu. Geçtiğimiz günlerde kullanıcıların kullanımına sunulan Chart sayfası, Türkiye'de en çok satılan oyunların listesini ortaya çıkardı.

Geçmişten günümüze birçok ünlü oyunu görebildiğimiz liste, son bir haftayı baz alıyor. Özellikle indirimde olan ve yeni çıkan oyunların yüksek satış rakamlarına ulaştığı görülebiliyor.

İşte 20-27 Eylül Tarihleri Arasında En Çok Satılan 10 Oyun!

EA SPORTS FIFA 23

Need for Speed Heat

Counter-Strike: Global Offensive

Lost Ark

Kena: Bridge of Spirits

Apex Legends

Naraka: Bladepoint

Monster Hunter Rise

Assassin's Creed: Odyssey

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Listenin en başında şüpheisiz son aylarda çıkan en büyük çaplı oyunlardan biri olan FIFA 23 yer alıyor. Hemen arkasından ise büyük bir indirime giren 2019 yapımı Need for Speed Heat oyununu görebiliyoruz. 499 TL'den 25 TL'ye düşen yapım, Steam kullanıcıları tarafından çok fazla tercih edilmiş gibi görünüyor.

İndirime giren, yeni çıkan ve ücretsiz olan oyunların dışında online oyunlara karşı rağbetin hala devam ettiği görülüyor. Tom Clancy's Rainbow Six Siege oyununun 89 TL'lik fiyatına rağmen listelerde üst sırada yer almaya devam etmesi bunu kanıtlar nitelikte. Öte yandan son yılların sevilen yapımlarından Hearts of Iron IV, Cyberpunk 2077, Mortal Kombat 11 çok fazla satan oyunlar arasında yer alıyor.