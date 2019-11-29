Twitter'da Başarılı Olmanıza Yardımcı Olacak İpuçları

Sosyal medyanın günümüzde ne kadar çok ilgi gördüğünün herkes farkındadır. Bugün sosyal medyanın bu kadar çok kullanılması, Twitter'da başarılı olma şansınızı oldukça etkilemektedir. Bu nedenden ötürü Twitter'da başarılı olmak için çok fazla emek ve zaman sarf etmeniz gerekmektedir.

Bu yazıda, Twitter'da başarılı olmanıza yardımcı olacak ipuçlarını bulacaksınız. İşte, Twitter'da başarılı olmanıza yardımcı olacak ipuçları!

Bir Plana Göre Hareket Edin

Twitter'da daha önce paylaştığınız içerikler, retweet ettiğiniz içerikler tekrardan paylaşılamıyor. Her yeni atılan tweet daha önce atılan tweetlerden farklı olmak zorundadır. Bu, Twitter'da benzersiz içerikler oluşturmanız gerektiği anlamına geliyor. Tweetleriniz belirli bir programa göre paylaşılmalıdır.

Canlı Olun

Tweetleri kontrol etmek için biraz zaman ayırmanız gerekebilir. Takipçilerinizi önemsediğinizi onlara hissettirmelisiniz. Tweetlerinize gelen yanıtlara cevap verirseniz takipçileriniz onlarla ilgilendiğinizi hissedecektir.

Trendleri Takip Edin

Twitter'ın bir parçanız hâline gelmesini istiyorsanız günlük olarak trendleri takip edin. Güncel konular hakkında tweet atmak, tweetlerinize daha fazla etkileşim almanın harika bir yolu olarak bilinir.

Gündemdeki hashtagleri spam amaçlı kullanmamanız gerektiğini de aklınızda bulundurmanız gerekir. Spam amaçlı gönderilen ya da konu ile alakasız tweetler, sizi diğer Twitter kullanıcılarının gözünde kötü bir konuma yerleştirecektir. Bunları yapmaktan kesinlikle kaçınmalısınız.

GIF'leri Kullanın

GIF'ler bu sıralar çok fazla ilgi görmektedir. Twitter'ın GIF özelliğini kullanarak istediğiniz konudaki GIF'leri tweetlerinize hızlı bir şekilde ekleyebilirsiniz. GIF, tweetlerinize verilen yanıtları cevaplarken de kullanılabilir.

Sorular Sorun

Sorular aslında kullanıcıları harekete geçirmek için kullanılan en mükemmel yöntemdir. Twitter'da ilginç sorular sorarak binlerce insan ile etkileşim kurabilirsiniz.

Güzel Bir Profil Fotoğrafı Kullanın

Profil fotoğrafınız, Twitter hesabınızın önemli bir parçasıdır. Gönderdiğiniz her tweetin sol kısmında bu profil fotoğrafınız küçük bir fotoğraf şeklinde görünür. Yüzünüz insanlara nasıl bir insan olduğunuz hakkında en ayrıntılı bir şekilde bilgi sunar. Profil fotoğrafınız asimetrik olmalı. Simetri görüntüleri daha az çekici yapar. Işık önünüzden gelmelidir.