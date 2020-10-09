Windows 10 Başlat Menüsü 'Açılmıyor, Kayboldu, Çalışmıyor' Sorunu Çözümü

Windows 10 Başlat Menüsü Açılmıyor, Kayboldu, Çalışmıyor Sorunu Nasıl Çözülür?- Microsoft'un en yeni nesil işletim sistmei Windows 10 zaman zaman çeşitli sorunlarla can sıkıyor. Bu noktada sorunların en sık yaşandığı yerlerden birisi de Başlat Menüsü olabilir. Peki bu sorunlarla nasıl mücadele edebilirsiniz?

Windows 10 Başlat Menüsü Sorunları Nasıl Çözülür?

Bu yazımızda aşağıdaki sorunlara daha yakından göz atacağız ve bu gibi durumlarda neler yapabileceğinizi sizlerle paylaşacağız:

Başlat Menüsü Açılmıyor.

Başlat Menüsü Kayboldu.

Başlat Menüsü Çalışmıyor.

Eğer yukarıdaki sorunlar canınızı sıkıyorsa sorun etmeyin, yapmanız gerekenler oldukça basit. Öncelikle Ayarlar uygulamasına giriş yapın ve Güncelleştirme ve Güvenlik menüsüne giriş yapın. Bu menüden Kurtarma yolunu izleyin ve Gelişmiş Başlangıç altındaki 'Şimdi Yeniden Başlat' butonuna tıklayın. Bunun ardından sorun ne zaman başladıysa, o günden daha önceki bir tarihe geri yükleme yapın.

Eğer bu çözüm işinize yaramadıysa Powershell ile devam edeceğiz. Powershell'i açtıktan sonra Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"} komutunu girin. Bu komut girildiğinde sorun büyük ihtimalle çözülmüş olacaktır.

Eğer sorun hala devam ediyorsa CTRL + ALT + Del tuşlarına aynı anda basarak Görev Yöneticisi'ni açın ve sırasıyla Dosya -> Yeni Görev Çalıştır yolunu izleyin ve ardından msconfig w/admin privileges komutunu sisteme girin. Ardından Güvenli Önyükleme ile devam edin ve Ağ'ı işaretleyin. 'Tamam' butonuna bastıktan sonra sistem yeniden başlatılacak.

Bazı durumlarda bu sorun antivirüs programlarından kaynaklanabiliyor bu nedenle antivirüs programlarını devre dışı bırakarak bilgisayarı yeniden başlatın ve devam edip etmediğine bakın. Eğer sorun ortadan kalktıysa başka bir antivirüs uygulaması ile yola devam etmek en mantıklısı olacaktır.

Sonuç

Tüm bu adımların ardından yaşadığınız sorunların ortadan kalkmış olması gerekiyor ancak sorun hala devam ediyorsa bu durumda geriye kalan tek şey sıfır bir kurulum yaparak temiz bir başlangıç yapmak olacaktır. Peki siz hazırladığımız bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve sorunları ortadan kaldırabildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.