Windows mu MacOS mu? Muhtemelen birçoğumuz yeni bir bilgisayar satın almak istediğinde bu soruyu ilk etapta kendine sormakta. "MacOS daha mı avantajlı, MacOS farkları neler, MacOS mu daha iyi Windows mu?" gibi sorularla başlayan karşılaştırma süreci devamında her iki cihazın da kendine göre avantaj ve dezavantajlarını listelemekte devam ediyor.

Bu konuda gerekli bilgiye sahip olan kullanıcılar sorunun cevabını kendi içerisinde verebiliyor ancak herkes teknoloji duayeni değil. Ancak üzülmeyin! İşte sizin için hazırladığımız Windows vs macOS karşılaştırma rehberimiz...

Windows vs MacOS: Windows Yerine MacOS Kullanmak için 5 Neden!

Ekosistem ve Uyumluluk Stabilite ve Performans Daha Az Sürücü ve Güncelleme Sorunu Daha İyi Batarya Performansı İkinci Elde Değer Kaybının Az Olması

Ekosistem ve Uyumluluk

Karşılaştırma rehberimizin ilk maddesi "ekosistem ve uyumluluk" konusu oluyor. Windows işletim sistemleri Android cihazlar ile birlikte bir ekosistem arayışına yeni girmiş durumda. Ancak Apple çok uzun süredir cihazlar arasındaki bağlantı ve uyum konusunda dikkat etmekte.

Bu sebeple bir Mac veya MacBook kısacası MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlar ile birlikte iPhone, iPad, Watch, AirPods gibi pek çok Apple ürünü arasında kusursuz bir ekosistem yaratabileceksiniz. Bu konu bazen basit veya önemsiz gibi gözükse de özellikle iş, okul gibi çalışma alanlarında verimliliğe büyük oranda katkı sağlamakta.

Stabilite ve Performans

Stabilite ve performans konusu pek çok kullanıcıyı büyük oranda etkilemekte. Zira Windows uygulama yükleme konusunda daha az katı bir işletim sistemi. MacOS ise daha çok Apple tarafından kendi cihazları için hazırlanmış programları kullanmanız konusunda sizi teşvik etmekte.

Bu aslında oldukça doğru bir strateji zira özel olarak Apple cihazlarına üretilmiş uygulamalar sayesinde cihazlarda çok daha az donma, kasma veya çökme gibi sorunlar yaşanmakta. Bu da bizlere "tam uyumluluk" yani "stabilite" dediğimiz maddeyi işaret etmekte.

Daha Az Sürücü ve Güncelleme Sorunu

Güncelleme konusunda Windows birçok kişinin kabuslarına ortak oluyor desek çok da yanlış olmaz. Zira her yeni güncellemeyle birlikte Windows işletim sistemlerinde yeni sorunlar gündeme gelmekte. Bunun yanında ekran kartı sürücülerinin güncellenmesi gibi diğer donanım güncellemeleri hem kullanıcıları hem de cihazları oldukça yormakta.

Ancak Apple tarafında işler biraz daha farklı. Daha az sıklıkla daha stabil güncellemeler yapılması cihazların kullanımlarında herhangi bir sorun meydana getirmemekte.

Daha İyi Batarya Performans

MacOS tarafında özellikle MacBook modelleri pil ömürleriyle ön plana çıkmakta. Sanılanın aksine piyasada bulunan diğer Windows bilgisayarlar ile neredeyse eşit kapasitede pile sahip olsalarda cihazlar sahip oldukları stabilite sayesinde uzun kullanım sürelerine sahip oluyorlar.

Windows tarafında da bu konuda başarılı modeller bulunmakta ancak aynı anda hem güç hem de uzun süre kullanım istiyorsanız tercihiniz bir MacOS işletimli sistemli bilgisayar olmalı.

İkinci Elde Değer Kaybının Az Olması

Bu madde aslında MacOS'tan ziyade Apple'ın genelini kapsamakta. Zira Apple cihazların neredeyse hepsi rakiplerine oranla daha az değer kaybına uğramakta. Bu sayede Apple sahipleri yeni cihaz satın almak istediklerinde ellerindeki cihazları kolayca satabiliyor ve çok daha uygun fiyat farkları ile değişim yapabiliyorlar. Ancak Windows işletim sistemli bilgisayarlarda ikinci el ve sıfır fiyatları arasındaki makas ciddi anlamda büyük.

Peki sizce Windows mu MacOS mu daha iyi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...